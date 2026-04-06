छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र मामले में एसडीएम के अधिकार पर सवाल

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाने के आरोपी शिक्षक के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विकलांगता प्रमाण पत्र की जांच का अधिकार केवल चिकित्सा बोर्ड को है, एसडीएम को नहीं। कोर्ट ने इस मामले में राजस्व अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ उच्च न्याय ालय ने फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाने के आरोपी शिक्षक के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने के आदेश पर रोक लगा दी है। एकल पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि विकलांगता प्रमाण पत्र की वैधता की जांच और प्रमाणिकता का अधिकार केवल चिकित्सा बोर्ड को है, जबकि एसडीएम को इस मामले में कोई अधिकार नहीं है। न्याय ाधीश ने अपने फैसले में राजस्व अधिकारी के क्षेत्राधिकार पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी के पास जिला चिकित्सा बोर्ड
द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की वैधता का निर्णय करने का न तो अधिकार है और न ही चिकित्सा विशेषज्ञता। कोर्ट ने एसडीएम के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि एसडीएम विकलांगता के सत्यापन के लिए सक्षम नहीं हैं और ऐसा करने का उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता की जांच करने का एकमात्र अधिकार चिकित्सा बोर्ड के पास सुरक्षित है, और किसी अन्य प्राधिकारी, जैसे कि एसडीएम, को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।\मामले की पृष्ठभूमि महासमुंद जिले के सहायक शिक्षक लखन बिहारी पटेल से जुड़ी है, जिन्हें 2010 में विकलांग श्रेणी में नियुक्त किया गया था। उन्हें मेडिकल बोर्ड ने 45.4 प्रतिशत श्रवण बाधित प्रमाणित किया था। हालांकि, 2017 में, पटेल के भाई ने पारिवारिक भूमि विवाद के कारण विकलांगता प्रमाण पत्र में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के आधार पर, तत्कालीन कलेक्टर ने एसडीएम (राजस्व) को जांच का निर्देश दिया। एसडीएम ने 13 अगस्त 2020 को एक आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा धोखाधड़ी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने का दावा किया गया था और आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। इस आदेश के खिलाफ, पटेल ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान, अदालत ने एसडीएम के दृष्टिकोण में कई कानूनी कमियां पाईं। न्यायालय ने कहा कि राजस्व अधिकारी विकलांगता का सत्यापन करने में सक्षम नहीं हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि समय के साथ विकलांगता में बदलाव और स्थिति में सुधार, पूर्व में हुई जालसाजी का प्रमाण नहीं है।\न्यायमूर्ति ए.के. प्रसाद ने अपने निर्णय में इस बात पर जोर दिया कि एसडीएम जैसे राजस्व अधिकारियों को विकलांगता प्रमाण पत्र की वैधता की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की वैधता का निर्णय लेने के लिए आवश्यक चिकित्सा विशेषज्ञता और अधिकार केवल चिकित्सा बोर्ड के पास ही है। अदालत ने यह भी माना कि विकलांगता की प्रकृति और उसके निदान में जटिलताएं शामिल हैं, जिनके लिए चिकित्सा ज्ञान और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जो राजस्व अधिकारियों के पास नहीं होती है। इस फैसले के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया है कि विकलांगता प्रमाण पत्रों की जांच और सत्यापन केवल उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकरणों द्वारा किया जाए, ताकि गलत तरीके से विकलांगता का दावा करने वाले लोगों पर लगाम लगाई जा सके और जरूरतमंदों को न्याय मिल सके। यह फैसला उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित करता है जो विकलांगता प्रमाण पत्रों के दुरुपयोग की जांच करने में शामिल हैं। यह उन अधिकारियों को भी स्पष्ट संदेश देता है जो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं। कोर्ट ने एसडीएम के आदेश को रद्द करते हुए, विकलांगता प्रमाण पत्रों की जांच के लिए स्थापित प्रक्रिया का पालन करने पर जोर दिया है, ताकि भविष्य में इस तरह की गलतियों को रोका जा सके।\यह निर्णय न केवल आरोपी शिक्षक के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी एक चेतावनी है जो फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्रों के माध्यम से लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अदालत ने इस मामले में निष्पक्षता और कानून के शासन को बनाए रखने का महत्वपूर्ण काम किया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए। यह फैसला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है कि वह विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करे और विकलांगता से संबंधित मामलों में उचित प्रक्रिया का पालन करे। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्रों के खिलाफ लड़ाई में मदद करेगा और विकलांग व्यक्तियों के लिए एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज बनाने में योगदान देगा
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