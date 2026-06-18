छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन के खिलाफ विधायक ने बड़ी कार्रवाई की, माफियाओं में हड़कंप

छत्तीसगढ़ के एक विधायक ने देर रात अवैध रेत खनन के खिलाफ छापामारा है। उन्होंने नदी के किनारे रेत खनन के लिए टिप्पर, ट्रैक्टर, जेसीबी और अन्य भारी मशीनें जब्त की हैं। विधायक ने खनिज विभाग और पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी है, जिसके बाद सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले कोरिया जिले में अवैध रेत खनन के कारोबार को लेकरकर दी गई है। आरोपी भी बीजेपी से जुड़ा बताया जा रहा है। दोनों के बीच रेत कारोबार को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस ने हत्याकांड में चार लोगों की गिरफ्तार किया है। बाकि आरोपियों की तलाश की जा रही है।
Sand Mafia : छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन के खिलाफ देर रात बड़ी कार्रवाई की गई है। विधायक विक्रम मंडावी में करीब 1.30 बजे अवैध रेत खनन के खिलाफ छापामारा है। छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अवैध रेत खनन के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने देर रात खनन माफिया ओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रात के करीब 1 बजकर 24 मिनट में विधायक विक्रम मंडावी अचानक जिले के मिंगाचल नदी के किनारे पहुंच गए।जब विधायक विक्रम मंडावी मिंगाचल नदी के किनारे पहुंचे तो यहां रेत रात अवैध खनन हो रहा था। विधायक के छापे के दौरानमिली हैं। जिन्हें जब्त कर लिया गया है। रात 1 बजे विधायक के अचानक नदी के किनारे पर पहुंचने से रेत माफिया ओं में अफरा-तफरी मच गई।कार्रवाई के दौरान नदी क्षेत्र से टिप्पर, ट्रैक्टर, जेसीबी और अन्य भारी मशीनें जब्त की गईं। जबकि कुछ वाहन चालक और खनन से जुड़े लोग मौके से भागने में सफल रहे। देर रात छापा मारने पहुंचे विधायक ने अवैध रेत खनन के बारे में विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी है। जिसके बाद खनन माफिया ओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। विधायक विक्रम मंडावी ने नदी हो रहे अवैध रेत खनन को पकड़ने के लिए छापा मारा था। देर रात विधायक के छापे के बाद रेत माफिया ओं में हड़कंप मचा हुआ है। विधायक ने मौके से ही खनिज विभाग और पुलिस अधिकारियों को फोन कर मामले की जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस और खनिज विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। विधायक के छापे के बाद माफिया ओं में मचा हड़कंप। बता दें कि इससे पहले कोरिया जिले में अवैध रेत खनन के कारोबार को लेकरकर दी गई है। आरोपी भी बीजेपी से जुड़ा बताया जा रहा है। दोनों के बीच रेत कारोबार को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस ने हत्याकांड में चार लोगों की गिरफ्तार किया है। बाकि आरोपियों की तलाश की जा रही है.
Sand Mafia: छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन के खिलाफ देर रात बड़ी कार्रवाई की गई है। विधायक विक्रम मंडावी में करीब 1.30 बजे अवैध रेत खनन के खिलाफ छापामारा है। छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अवैध रेत खनन के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने देर रात खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रात के करीब 1 बजकर 24 मिनट में विधायक विक्रम मंडावी अचानक जिले के मिंगाचल नदी के किनारे पहुंच गए।जब विधायक विक्रम मंडावी मिंगाचल नदी के किनारे पहुंचे तो यहां रेत रात अवैध खनन हो रहा था। विधायक के छापे के दौरानमिली हैं। जिन्हें जब्त कर लिया गया है। रात 1 बजे विधायक के अचानक नदी के किनारे पर पहुंचने से रेत माफियाओं में अफरा-तफरी मच गई।कार्रवाई के दौरान नदी क्षेत्र से टिप्पर, ट्रैक्टर, जेसीबी और अन्य भारी मशीनें जब्त की गईं। जबकि कुछ वाहन चालक और खनन से जुड़े लोग मौके से भागने में सफल रहे। देर रात छापा मारने पहुंचे विधायक ने अवैध रेत खनन के बारे में विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी है। जिसके बाद खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।विधायक विक्रम मंडावी ने नदी हो रहे अवैध रेत खनन को पकड़ने के लिए छापा मारा था। देर रात विधायक के छापे के बाद रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। विधायक ने मौके से ही खनिज विभाग और पुलिस अधिकारियों को फोन कर मामले की जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस और खनिज विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे।विधायक के छापे के बाद माफियाओं में मचा हड़कंप। बता दें कि इससे पहले कोरिया जिले में अवैध रेत खनन के कारोबार को लेकरकर दी गई है। आरोपी भी बीजेपी से जुड़ा बताया जा रहा है। दोनों के बीच रेत कारोबार को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस ने हत्याकांड में चार लोगों की गिरफ्तार किया है। बाकि आरोपियों की तलाश की जा रही है
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