छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रायपुर में कचना रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में कचना रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया और शंकर नगर-खम्हारडीह-कचना मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में कचना रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने 22.79 करोड़ रुपए की लागत से रायपुर में बने शंकर नगर-खम्हारडीह-कचना मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया। सीएम साय ने कहा कि आज का दिन कचना, खम्हारडीह और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए खुशी का दिन है। जनता की वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हुई है। अब यहां ट्रैफिक जाम और वाहनों की लंबी कतारों से राहत मिलेगी। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में 526 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों को पोस्टिंग मिली है और आदेश जारी हो गए हैं। सरकारी स्कूलों की फीस बढ़ गई है और विरोध में रायपुर के कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। CGPSC और D.El.
Ed परीक्षा एक साथ होगी और हजारों अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। छात्रों ने कहा है कि हमारा भविष्य दांव पर है
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कचना रेलवे ओवरब्रिज शंकर नगर-खम्हारडीह-कचना मार्ग चौड़ीकरण कार्य