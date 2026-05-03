छत्तीसगढ़ में गर्मी के बीच आंधी-बारिश की चेतावनी, राजनांदगांव में 43.5°C तापमान

छत्तीसगढ़ में गर्मी की लहर के बीच मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के लिए आंधी, बिजली गिरने और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। राजनांदगांव में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कोंडागांव में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। रायपुर में 3 मई को बादल छाए रहने के साथ गरज-चमक और बारिश की आशंका जताई गई है। स्थानीय लोगों ने गर्मी से राहत पाने के लिए फव्वारा लगाया है।

छत्तीसगढ़ में गर्मी की लहर के बीच मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के लिए आंधी , बिजली गिरने और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार, कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। शनिवार को कोंडागांव में दोपहर को तेज बारिश हुई, जबकि बिलासपुर और दुर्ग में तेज आंधी चलने का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में उत्तर छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि बाकी हिस्सों में तापमान में खास बदलाव नहीं हुआ। राजनांदगांव प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 43.

5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में अगले 24 घंटे तक तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। कोंडागांव में हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। पहला पूर्व-पश्चिम ट्रफ उत्तर-पूर्व मध्यप्रदेश से मणिपुर तक छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और दक्षिण असम होते हुए गुजर रहा है। इन्हीं सिस्टमों की वजह से प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम अस्थिर बना रहेगा। राजधानी रायपुर में 3 मई को बादल छाए रहने के साथ गरज-चमक और बारिश की आशंका जताई गई है। शहर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि तेज आंधी और बिजली गिरने के दौरान खुले मैदान में न रहें। पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखें। किसानों को फसल और कृषि उपकरण सुरक्षित स्थान पर रखने कहा गया है। के रिसाई पारा में स्थानीय लोगों ने भीषण गर्मी से बचने के लिए फव्वारा लगाया है। यहां मेन रोड पर ऊपर से ठंडी फुहारें (मिस्ट सावर) छोड़ी जा रही हैं, जिससे गुजरने वाले राहगीरों को तपती धूप में ठंडक मिल रही है। स्थानीय निवासी पवन लिखी और राजू भाई के प्रयास से यह पाइपलाइन लगाया गया है। अब शहर के अन्य भीड़भाड़ वाले चौक-चौराहों पर भी निगम से ऐसी व्यवस्था करने की मांग उठ रही है। अगले पांच दिनों के लिए आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का यलो अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर में अगले सात दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। जयपुर में अंधड़-बारिश के कारण हाईटेंशन लाइन का तार टूटने से एक युवक की मौत हो गई। उदयपुर में AC और कूलर की डिमांड बढ़ी है, और शोरूम्स में भीड़ देखी जा रही है। रुद्रप्रयाग समेत आठ जिलों में बारिश हुई, जबकि देहरादून में ओलावृष्टि दर्ज की गई





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