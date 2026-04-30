छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दी, घरों तक सीधे PNG पहुंचेगा

छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दी है, जिसके तहत पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस सीधे घरों तक पहुंचाई जाएगी। यह नीति उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर से संबंधित समस्याओं से राहत देगी और राज्य में गैस अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देगी।

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा और शहरी जीवन की सुविधा को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति , 2026 को मंजूरी दी गई है। यह नीति राज्य की ऊर्जा संरचना को आधुनिक, सुरक्षित और उपभोक्ता-केंद्रित बनाने की दिशा में एक अहम पहल है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस ( PNG ) को सीधे घरों तक पहुंचाना है, जिससे उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग, आपूर्ति में देरी या उपलब्धता से संबंधित समस्याओं से राहत मिलेगी। रायपुर सहित राज्य के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से गैस पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जिससे 24 घंटे निर्बाध और सुरक्षित गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। पारंपरिक सिलेंडर पर निर्भरता में कमी आने से उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे शहरों में पाइपलाइन गैस वितरण प्रणाली पहले से संचालित है और इसे व्यापक रूप से प्रभावी माना गया है। इन महानगरों में रसोई गैस के पारंपरिक सिलेंडर पर निर्भरता में कमी आई है और आपूर्ति अधिक नियमित व सुगम बनी है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय उसी दिशा में एक तार्किक विस्तार के रूप में देखा जा रहा है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में लंदन, टोक्यो और सिंगापुर जैसे शहरों में पाइपलाइन आधारित गैस वितरण लंबे समय से स्थापित व्यवस्था है। इन शहरों के अनुभव बताते हैं कि यह प्रणाली न केवल उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक है, बल्कि ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय संतुलन के लिहाज से भी बेहतर विकल्प प्रदान करती है। निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। नीति के लागू होने से राज्य में गैस अवसंरचना के विकास के साथ निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी, जिससे निर्माण, वितरण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इसके साथ ही स्वच्छ ईंधन के उपयोग से वायु प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है, जो तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह पहल छत्तीसगढ़ को ऊर्जा क्षेत्र में अधिक व्यवस्थित और भविष्य उन्मुख राज्य के रूप में स्थापित कर सकती है। उपभोक्ता सुविधा, औद्योगिक जरूरतों और पर्यावरणीय संतुलन—तीनों को ध्यान में रखकर तैयार की गई यह नीति राज्य के शहरी विकास को नई गति देने की क्षमता रखती है। इस नीति के तहत, राज्य में गैस वितरण के लिए एक समग्र ढांचा तैयार किया जाएगा, जिसमें उपभोक्ता सुरक्षा, तकनीकी मानक और वितरण दक्षता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, गैस वितरण कंपनियों के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन और नियम-नियामों का एक सेट भी तैयार किया जाएगा, जिससे वे अपनी सेवाओं को अधिक प्रभावी रूप से प्रदान कर सकें। इस नीति के माध्यम से, छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के नागरिकों को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनके जीवनस्तर में सुधार आ सके। साथ ही, यह नीति राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों को भी लाभदायक साबित हो सकती है, क्योंकि गैस वितरण के लिए पाइपलाइन नेटवर्क का विकास औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। इस नीति के तहत, राज्य में गैस वितरण के लिए एक समग्र ढांचा तैयार किया जाएगा, जिसमें उपभोक्ता सुरक्षा, तकनीकी मानक और वितरण दक्षता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, गैस वितरण कंपनियों के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन और नियम-नियामों का एक सेट भी तैयार किया जाएगा, जिससे वे अपनी सेवाओं को अधिक प्रभावी रूप से प्रदान कर सकें। इस नीति के माध्यम से, छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के नागरिकों को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनके जीवनस्तर में सुधार आ सके। साथ ही, यह नीति राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों को भी लाभदायक साबित हो सकती है, क्योंकि गैस वितरण के लिए पाइपलाइन नेटवर्क का विकास औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा.

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा और शहरी जीवन की सुविधा को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026 को मंजूरी दी गई है। यह नीति राज्य की ऊर्जा संरचना को आधुनिक, सुरक्षित और उपभोक्ता-केंद्रित बनाने की दिशा में एक अहम पहल है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस (PNG) को सीधे घरों तक पहुंचाना है, जिससे उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग, आपूर्ति में देरी या उपलब्धता से संबंधित समस्याओं से राहत मिलेगी। रायपुर सहित राज्य के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से गैस पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जिससे 24 घंटे निर्बाध और सुरक्षित गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। पारंपरिक सिलेंडर पर निर्भरता में कमी आने से उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे शहरों में पाइपलाइन गैस वितरण प्रणाली पहले से संचालित है और इसे व्यापक रूप से प्रभावी माना गया है। इन महानगरों में रसोई गैस के पारंपरिक सिलेंडर पर निर्भरता में कमी आई है और आपूर्ति अधिक नियमित व सुगम बनी है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय उसी दिशा में एक तार्किक विस्तार के रूप में देखा जा रहा है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में लंदन, टोक्यो और सिंगापुर जैसे शहरों में पाइपलाइन आधारित गैस वितरण लंबे समय से स्थापित व्यवस्था है। इन शहरों के अनुभव बताते हैं कि यह प्रणाली न केवल उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक है, बल्कि ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय संतुलन के लिहाज से भी बेहतर विकल्प प्रदान करती है। निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। नीति के लागू होने से राज्य में गैस अवसंरचना के विकास के साथ निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी, जिससे निर्माण, वितरण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इसके साथ ही स्वच्छ ईंधन के उपयोग से वायु प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है, जो तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह पहल छत्तीसगढ़ को ऊर्जा क्षेत्र में अधिक व्यवस्थित और भविष्य उन्मुख राज्य के रूप में स्थापित कर सकती है। उपभोक्ता सुविधा, औद्योगिक जरूरतों और पर्यावरणीय संतुलन—तीनों को ध्यान में रखकर तैयार की गई यह नीति राज्य के शहरी विकास को नई गति देने की क्षमता रखती है। इस नीति के तहत, राज्य में गैस वितरण के लिए एक समग्र ढांचा तैयार किया जाएगा, जिसमें उपभोक्ता सुरक्षा, तकनीकी मानक और वितरण दक्षता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, गैस वितरण कंपनियों के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन और नियम-नियामों का एक सेट भी तैयार किया जाएगा, जिससे वे अपनी सेवाओं को अधिक प्रभावी रूप से प्रदान कर सकें। इस नीति के माध्यम से, छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के नागरिकों को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनके जीवनस्तर में सुधार आ सके। साथ ही, यह नीति राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों को भी लाभदायक साबित हो सकती है, क्योंकि गैस वितरण के लिए पाइपलाइन नेटवर्क का विकास औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। इस नीति के तहत, राज्य में गैस वितरण के लिए एक समग्र ढांचा तैयार किया जाएगा, जिसमें उपभोक्ता सुरक्षा, तकनीकी मानक और वितरण दक्षता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, गैस वितरण कंपनियों के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन और नियम-नियामों का एक सेट भी तैयार किया जाएगा, जिससे वे अपनी सेवाओं को अधिक प्रभावी रूप से प्रदान कर सकें। इस नीति के माध्यम से, छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के नागरिकों को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनके जीवनस्तर में सुधार आ सके। साथ ही, यह नीति राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों को भी लाभदायक साबित हो सकती है, क्योंकि गैस वितरण के लिए पाइपलाइन नेटवर्क का विकास औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा





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