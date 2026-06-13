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छत्तीसगढ़ NHM कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा: रुका वेतन, 27% वेतन वृद्धि और बीमा सुविधा

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छत्तीसगढ़ NHM कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा: रुका वेतन, 27% वेतन वृद्धि और बीमा सुविधा
छत्तीसगढ़ NHM कर्मचारीवेतन वृद्धिहड़ताल
📆13-06-2026 12:57:00
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छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर सरकार ने बड़ी राहत दिलाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हड़ताल के दौरान रुके वेतन का भुगतान देने का ऐलान किया जबकि स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने 27% वेतन वृद्धि, 30 दिन का मेडिकल लीव, व्यापक बीमा और बच्चों की शिक्षा सहायता सहित कई सुविधाओं की घोषणा की।

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मचारियों को बड़ी राहत की घोषनाएं मिलीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 33 दिन की हड़ताल के दौरान रुके वेतन का भुगतान देने की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने 27% लंबित वेतन वृद्धि , 30 दिन का मेडिकल लीव, व्यापक बीमा सुरक्षा और बच्चों की शिक्षा के लिए औसत 5-5 लाख रुपये की सहायता जैसी कई सुविधाओं की घोषणा की। ग्रेड पे से जुड़ी मांगों पर विचार के लिए एक समिति का गठन भी कराया गया है। कर्मचारियों ने इन घोषनाओं को अपने हित में बड़ा कदम बताया और मनोबल में वृद्धि की उम्मीद जताई। मुख्यमंत्री ने NHM कर्मचारियों के कोविड महामारी के दौरान के योगदान का विशेष रूप से स्वागत किया और उनके सम्मान के pledge दिया। सरकार का बस्तर क्षेत्र के विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान है.

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मचारियों को बड़ी राहत की घोषनाएं मिलीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 33 दिन की हड़ताल के दौरान रुके वेतन का भुगतान देने की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने 27% लंबित वेतन वृद्धि, 30 दिन का मेडिकल लीव, व्यापक बीमा सुरक्षा और बच्चों की शिक्षा के लिए औसत 5-5 लाख रुपये की सहायता जैसी कई सुविधाओं की घोषणा की। ग्रेड पे से जुड़ी मांगों पर विचार के लिए एक समिति का गठन भी कराया गया है। कर्मचारियों ने इन घोषनाओं को अपने हित में बड़ा कदम बताया और मनोबल में वृद्धि की उम्मीद जताई। मुख्यमंत्री ने NHM कर्मचारियों के कोविड महामारी के दौरान के योगदान का विशेष रूप से स्वागत किया और उनके सम्मान के pledge दिया। सरकार का बस्तर क्षेत्र के विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान है

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छत्तीसगढ़ NHM कर्मचारी वेतन वृद्धि हड़ताल रुका वेतन बीमा सुविधा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल

 

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