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छत्रपुर में माँ‑बेटे की एक साथ मौत: गर्मी की लू में बीमार बच्चा, माँ का शोकाकुल अचानक निधन

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छत्रपुर में माँ‑बेटे की एक साथ मौत: गर्मी की लू में बीमार बच्चा, माँ का शोकाकुल अचानक निधन
छत्रपुरहरपालपुररजिया खातून
📆26-05-2026 13:43:00
📰rpbreakingnews
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छत्रपुर के हरपालपुर में 6 साल के बीमार बेटे की माँ ने एंबुलेंस में ही शॉक के कारण दम तोड़ दिया, जबकि पिता कैंसर के अंतिम चरण में हैं। घटनाक्रम, परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि और स्वास्थ्य विभाग की जांच के विवरण।

छत्रपुर जिले के हरपालपुर नगर में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है जिसने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। 36 वर्षीय रजिया खातून , जो अपने परिवार की एकमात्र कमाई करने वाली थी, अपने 6 साल के बेटे हसनैन को बीमारियों के कारण अस्पताल ले जा रही थी। दोपहर के करीब तीन बजे हसनैन को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायतें थीं और वह गंभीर स्थिति में था। रजिया ने अपने रिश्तेदार की मदद से पहले हरपालपुर अस्पताल में प्राथमिक उपचार करवा कर, बच्चे को नौगांव अस्पताल रेफ़र किया, जहाँ से उसे आगे छत्रपुर जिले के जिला अस्पताल में भेजा गया। माँ और बेटे दोनों को एंबुलेंस में ले जाने के दौरान हसनैन ने माँ की गोद में सिर रख कर अंतिम साँस ली। उसकी क्षणी शारीरिक हिलचल बंद हो जाने से रजिया ने समझा कि उसका बच्चा अब नहीं रहा। इस अचानक हुए शोकाकुल क्षण को वह सहन नहीं कर पाई और एंबुलेंस में ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। छत्रपुर के अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टरों ने तुरंत उसका उपचार शुरू किया, लेकिन माँ रजिया की हालत अत्यधिक गंभीर थी और वह एंबुलेंस से उतरते ही दम तोड़ गई। माँ‑बेटे की एक साथ मौत की खबर ने स्थानीय लोगों को स्तब्ध कर दिया। रजिया का परिवार पहले से ही आर्थिक तंगी में था। उसकी पति, शुभान अहमद, कैंसर के अंतिम चरण में थे और लंबे समय से बिस्तर पर पड़े हुए थे। रजिया ही परिवार का प्रमुख आय स्रोत और सबका सहारा थी, जो घर‑घर में किराना‑किराना बेचकर अपने पति और तीन बच्चों की परवरिश करती थी। अब उनके इस दोहरे नुकसान से परिवार पर अकल्पनीय दुःख का बोझ आ गया है। परिजनों ने बताया कि इस दोपहर की तेज़ गर्मी और हीटवेव ने बच्चे की स्थिति को और बिगाड़ दिया था, जिससे उसकी तबीयत और अधिक बिगड़ गई। बाद में दोनों की पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में की गई, और स्वास्थ्य विभाग ने मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है। इस त्रासदी ने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, अत्यधिक गर्मी के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थितियों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कठिनाइयों पर प्रश्न उठाए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आपातकालीन सेवाओं की तत्परता और ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल की सुधारात्मक कदम उठाने का वचन दिया है.

छत्रपुर जिले के हरपालपुर नगर में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है जिसने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। 36 वर्षीय रजिया खातून, जो अपने परिवार की एकमात्र कमाई करने वाली थी, अपने 6 साल के बेटे हसनैन को बीमारियों के कारण अस्पताल ले जा रही थी। दोपहर के करीब तीन बजे हसनैन को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायतें थीं और वह गंभीर स्थिति में था। रजिया ने अपने रिश्तेदार की मदद से पहले हरपालपुर अस्पताल में प्राथमिक उपचार करवा कर, बच्चे को नौगांव अस्पताल रेफ़र किया, जहाँ से उसे आगे छत्रपुर जिले के जिला अस्पताल में भेजा गया। माँ और बेटे दोनों को एंबुलेंस में ले जाने के दौरान हसनैन ने माँ की गोद में सिर रख कर अंतिम साँस ली। उसकी क्षणी शारीरिक हिलचल बंद हो जाने से रजिया ने समझा कि उसका बच्चा अब नहीं रहा। इस अचानक हुए शोकाकुल क्षण को वह सहन नहीं कर पाई और एंबुलेंस में ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। छत्रपुर के अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टरों ने तुरंत उसका उपचार शुरू किया, लेकिन माँ रजिया की हालत अत्यधिक गंभीर थी और वह एंबुलेंस से उतरते ही दम तोड़ गई। माँ‑बेटे की एक साथ मौत की खबर ने स्थानीय लोगों को स्तब्ध कर दिया। रजिया का परिवार पहले से ही आर्थिक तंगी में था। उसकी पति, शुभान अहमद, कैंसर के अंतिम चरण में थे और लंबे समय से बिस्तर पर पड़े हुए थे। रजिया ही परिवार का प्रमुख आय स्रोत और सबका सहारा थी, जो घर‑घर में किराना‑किराना बेचकर अपने पति और तीन बच्चों की परवरिश करती थी। अब उनके इस दोहरे नुकसान से परिवार पर अकल्पनीय दुःख का बोझ आ गया है। परिजनों ने बताया कि इस दोपहर की तेज़ गर्मी और हीटवेव ने बच्चे की स्थिति को और बिगाड़ दिया था, जिससे उसकी तबीयत और अधिक बिगड़ गई। बाद में दोनों की पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में की गई, और स्वास्थ्य विभाग ने मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है। इस त्रासदी ने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, अत्यधिक गर्मी के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थितियों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कठिनाइयों पर प्रश्न उठाए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आपातकालीन सेवाओं की तत्परता और ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल की सुधारात्मक कदम उठाने का वचन दिया है

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