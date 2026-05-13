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छत्रपति संभाजी नगर नगर निगम ने एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, उनके आवास और कार्यालय के अवैध हिस्सों को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया है।

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छत्रपति संभाजी नगर नगर निगम ने एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, उनके आवास और कार्यालय के अवैध हिस्सों को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया है।
छत्रपति संभाजी नगर नगर निगमएआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेलबुल्डोजर चलाकर ढहा दिया गया है
📆13-05-2026 14:23:00
📰Dainik Jagran
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छत्रपति संभाजी नगर नगर निगम (सीएसएमसी) ने बुधवार को एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने उनके आवास और कार्यालय के अवैध हिस्सों को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया है। यह कार्रवाई इस मामले की मुख्य आरोपित निदा खान को कई दिनों तक अपने परिसर में अवैध रूप से संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगने के बाद की गई है।

राज्य ब्यूरो, मुंबई। महाराष्ट्र के बहुचर्चित नासिक टीसीएस यौन उत्पीड़न एवं जबरन मतांतरण मामले में बुधवार को एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली। छत्रपति संभाजी नगर नगर निगम (सीएसएमसी) ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के पार्षद मतीन पटेल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उनके आवास और कार्यालय के अवैध हिस्सों को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया है। मतीन पटेल पर यह कार्रवाई इस मामले की मुख्य आरोपित निदा खान को कई दिनों तक अपने परिसर में अवैध रूप से संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगने के बाद की गई है.

राज्य ब्यूरो, मुंबई। महाराष्ट्र के बहुचर्चित नासिक टीसीएस यौन उत्पीड़न एवं जबरन मतांतरण मामले में बुधवार को एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली। छत्रपति संभाजी नगर नगर निगम (सीएसएमसी) ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के पार्षद मतीन पटेल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उनके आवास और कार्यालय के अवैध हिस्सों को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया है। मतीन पटेल पर यह कार्रवाई इस मामले की मुख्य आरोपित निदा खान को कई दिनों तक अपने परिसर में अवैध रूप से संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगने के बाद की गई है

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