छपरा के मेगा मार्ट में बड़ा हादसा: बिजली ठीक करते समय करंट की चपेट में आने से युवा इलेक्ट्रिशियन की मौत

बिहार के छपरा स्थित एक मेगा मार्ट में बिजली का काम करते समय 32 वर्षीय मिस्त्री जितेंद्र कुमार की करंट लगने से दुखद मृत्यु हो गई, जिससे परिवार में शोक की लहर है।

छपरा शहर के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गुदरी बाजार मुख्य मार्ग पर स्थित एक निजी मेगा मार्ट में शुक्रवार को एक अत्यंत हृदय विदारक घटना घटित हुई। इस हादसे ने न केवल एक परिवार का चिराग बुझा दिया, बल्कि पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के अनुसार, इस मेगा मार्ट में बिजली की कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसे ठीक करने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रसिद्ध बिजली मिस्त्री जितेंद्र कुमार को बुलाया गया था। जितेंद्र कुमार, जो कि गुदरी बाजार के ही निवासी परशुराम साह के 32 वर्षीय पुत्र थे, अपने क्षेत्र में एक कुशल इलेक्ट्रिशियन के रूप में जाने जाते थे और निजी तौर पर विभिन्न घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बिजली का कार्य करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। हादसे का विवरण देते हुए प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों ने बताया कि जितेंद्र कुमार जब मार्ट के बेसमेंट में जाकर बिजली की खराबी को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे थे, तभी अचानक वे एक हाई वोल्टेज बिजली के करंट की चपेट में आ गए। करंट इतना जोरदार था कि जितेंद्र कुमार को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वे तुरंत अचेत होकर वहीं फर्श पर गिर पड़े। बेसमेंट में होने के कारण शुरू में किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने कुछ असामान्य हलचल महसूस की और शोर मचाया, तब आसपास मौजूद अन्य कर्मचारी और राहगीर मौके पर पहुंचे। वहां का दृश्य अत्यंत भयावह था; जितेंद्र कुमार बेसुध पड़े थे। बिना समय गंवाए, मौजूद लोगों ने मानवता दिखाते हुए उन्हें आनन-फानन में एक टेंपो की मदद से सदर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने पर वहां मौजूद चिकित्सकों ने तत्काल उनकी जांच की, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके शरीर में जीवन के कोई लक्षण नहीं मिले और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दुखद समाचार के फैलते ही सदर अस्पताल परिसर में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हर कोई इस जवान लड़के की असमय मृत्यु पर शोक व्यक्त कर रहा था। घटना की सूचना मिलते ही भगवान बाजार थाना पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और सदर अस्पताल पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए शव का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजने की व्यवस्था की। पुलिस प्रशासन ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस हादसे के पीछे सुरक्षा मानकों की अनदेखी थी या यह केवल एक आकस्मिक दुर्घटना थी। मृतक जितेंद्र कुमार के परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। उनके परिजनों ने रुंधे गले से बताया कि जितेंद्र की शादी महज एक वर्ष पूर्व ही हुई थी और घर में अभी खुशियां दस्तक दे रही थीं। वह अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था, जिसके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। उसकी मौत के बाद अब परिवार के सामने जीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पिता परशुराम साह और उनकी पत्नी इस सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। यह घटना हमें एक बार फिर सचेत करती है कि बिजली के कार्यों में बरती जाने वाली थोड़ी सी लापरवाही कितनी महंगी पड़ सकती है। विशेष रूप से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे मेगा मार्ट में, जहां बिजली के भारी लोड और जटिल वायरिंग होती है, वहां सुरक्षा उपकरणों जैसे इंसुलेटेड दस्ताने, रबर के जूते और प्रॉपर सेफ्टी गियर्स का होना अनिवार्य है। इस हादसे ने यह भी उजागर किया है कि अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले बिजली मिस्त्री अक्सर बिना किसी सुरक्षा कवच के जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। प्रशासन और निजी कंपनियों को चाहिए कि वे ऐसे कामगारों की सुरक्षा के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी करें ताकि भविष्य में किसी अन्य परिवार को ऐसा दुख न झेलना पड़े। पूरे छपरा शहर में इस घटना की चर्चा है और लोग मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.

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