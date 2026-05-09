छह लोगों को गिरफ्तार, उड़ीसा से गांजा आ रहा था शहर में सप्लाई

पुलिस पर फायरिंग करने वाले तस्करों ने एक अलीगढ़ में गांजे की तस्करी के मामले में दबिश दी थी। आरोपी अपनी 2 पत्नियों के साथ गांजा बेच रहा था और आरोपियों ने बताया था कि वे उड़ीसा से गांजा मंगाकर शहर में असली पुड़िया तैयार करते और फिर इसे सप्लाई करते थे। आरोपी लंबे समय से गांजे के कारोबार से जुड़ा हुआ है और हाल में उनके कब्जे से एक बड़ा नेटवर्क चला गया। इस कारोबार में उसकी पत्नियां और बेटे भी शामिल हैं। आरोपी के घर से कुल 39 किलो गांजा बरामद किया गया है। यह मामला क्वार्सी थाना क्षेत्र का है।

पुलिस पर फायरिंग करने वाले गांजा तस्कर परिवार की दो महिलाओं सहित छह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अलीगढ़ में एक युवक अपनी 2 पत्नियां के साथ गांजा बेच रहा था। आरोपी उड़ीसा से गांजा मंगाकर 10-10 ग्राम की पुड़िया तैयार करता और फिर शहर में सप्लाई करता था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी लंबे समय से गांजे की तस्करी कर रहा था।शुक्रवार रात पुलिस गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस को धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। शक होने पर पुलिस टीम आरोपी के घर के पास पहुंची तो आरोपी ने देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। इस के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी, उसकी दोनों पत्नियां और 3 बेटों को पकड़ लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई में शामिल पुलिसकर्मियों को 25 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। पूरा मामला क्वार्सी थाना क्षेत्र का है।रिपोर्ट-" के बाद , एलगायत में एक युवक अपनी 2 पत्नियां साथ साथ गांजा बेच रहा था। आरोपी उड़ीसा से गांजा मंगाकर 10-10 ग्राम की पुड़िया तैयार करता और फिर शहर में सप्लाई करता था। जहां पुलिस गश्त पर थी, उसे धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। इस के बाद आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस के बाद घेराबंदी कर आरोपी, और उसके दोनों पत्नियों और 3 बेटों को गिरफ्तार किया गया।" पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। फुल नेटवर्क की जांच की जा रही ह.

पुलिस पर फायरिंग करने वाले गांजा तस्कर परिवार की दो महिलाओं सहित छह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अलीगढ़ में एक युवक अपनी 2 पत्नियां के साथ गांजा बेच रहा था। आरोपी उड़ीसा से गांजा मंगाकर 10-10 ग्राम की पुड़िया तैयार करता और फिर शहर में सप्लाई करता था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी लंबे समय से गांजे की तस्करी कर रहा था।शुक्रवार रात पुलिस गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस को धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। शक होने पर पुलिस टीम आरोपी के घर के पास पहुंची तो आरोपी ने देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी, उसकी दोनों पत्नियां और 3 बेटों को पकड़ लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई में शामिल पुलिसकर्मियों को 25 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। पूरा मामला क्वार्सी थाना क्षेत्र का है।रिपोर्ट-"के बाद, एलगायत में एक युवक अपनी 2 पत्नियां साथ साथ गांजा बेच रहा था। आरोपी उड़ीसा से गांजा मंगाकर 10-10 ग्राम की पुड़िया तैयार करता और फिर शहर में सप्लाई करता था। जहां पुलिस गश्त पर थी, उसे धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। इसके बाद आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद घेराबंदी कर आरोपी, और उसके दोनों पत्नियों और 3 बेटों को गिरफ्तार किया गया।" पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। फुल नेटवर्क की जांच की जा रही ह





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

गांजा तस्करी फायरिंग अलीगढ़ के बाद ट्रक योनगस्टर एक्ट इनाम ओले बारिश

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Box Office Report: हॉलीवुड मूवी 'द कॉन्ज्यूरिंग' का दबदबा, 'मद्रासी' ने भी छापे नोट, जानिए 'परम सुंदरी' का हालफिल्म &39;बागी 4&39; और &39;द बंगाल फाइल्स&39; की जबर्दस्त चर्चा के बीच &39;मद्रासी&39; और &39;उफ्फ ये सिय्यापा&39; जैसी फिल्में भी शुक्रवार को थिएटर्स में सजीं। इसके साथ ही लगी हॉलीवुड फिल्म &39;द कंज्यूरिंग&39;, जिसने

Read more »

कौन थे पंकज धीर? इनके नाम पर बने हैं मंदिर, फैंस करते हैं पूजा; इन फिल्मों-सीरियल में किया कामधारावाहिक &39;महाभारत&39; में कर्ण का किरदार निभाने वाले अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया है। वह 68 साल के थे। उन्हें &39;महाभारत&39; के अलावा धारावाहिक &39;चंद्रकांता&39;, &39;द ग्रेट मराठा&39;, &39;युग&39; और &39;बढ़ो बहू&39;

Read more »

'बाहुबली द एपिक' ने की अच्छी शुरुआत, जानें 'द ताज स्टोरी' समेत बाकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शनशुक्रवार को कई फिल्में रिलीज हुईं हैं। इनमें &39;बाहुबली द एपिक&39; और &39;द ताज स्टोरी&39; शामिल हैं। सिनेमाघरों में पहले से &39;थामा&39;, &39;एक दीवाने की दीवानियत&39; और &39;कांतारा चैप्टर 1&39; जैसी फिल्में चल रही

Read more »

वीकएंड के बाद 'हक' और 'प्रेडेटर बैडलैंड्स' की घटी कमाई, जानें 'जटाधरा' और 'द गर्लफ्रेंड' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शनइन दिनों सिनेमाघरों में कई फिल्में चल रही हैं। इनमें &39;हक&39;, &39;जटाधरा&39;, &39;प्रेडेटर बैडलैंड्स&39;, &39;द गर्लफ्रेंड&39; और &39;द ताज स्टोरी&39; जैसी फिल्में शामिल हैं। वीकएंड के बाद लगभग सभी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Read more »

Mardaani 3 VS Border 2: 'बॉर्डर 2' के आगे दम नहीं दिखा पाई 'मर्दानी 3', जानें वीकएंड पर कितनी की कमाई?सिनेमाघरों में इन दिनों कई फिल्में चल रही हैं। इसमें &39;मर्दानी 3&39;, &39;बॉर्डर 2&39; और &39;मयसभा&39; शामिल हैं। दूसरे दिन &39;मर्दानी 3&39; को वीकएंड का फायदा मिला है। वहीं &39;बॉर्डर 2&39; के कलेक्शन में

Read more »

अभिनेता यशपाल को कैसे मिली थी 'लगान'? आशुतोष गोवारिकर ने तीन घंटे सुनाई थी स्क्रिप्ट; ऐसे हुई फीस की बातअभिनेता यशपाल शर्मा ने &39;लगान&39;, &39;गंगाजल&39;, &39;अब तक छप्पन&39;, &39;अपहरण&39;, &39;सिंह इज किंग&39; और &39;राउडी राठौड़&39; जैसी कई चर्चित फिल्मों में काम किया है। वे कई टेलीविजन सीरियल में भी अपने अभिनय की छाप

Read more »