छात्र ने डांट के बाद जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, गंभीर हालत में भर्ती

एक छात्र ने कम अंक आने पर स्वजन की डांट से आहत होकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। छात्र की हालत बिगड़ने पर स्वजन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे मेरठ मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस को इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई।

जागरण संवाददाता, शामली। परीक्षा में उम्मीद से कम अंक आने पर स्वजन की डांट से आहत होकर एक छात्र ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। छात्र की हालत बिगड़ने पर स्वजन ने उसे शामली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत के चलते मेरठ मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस को इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई। बुधवार को सीबीएसई की ओर से 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया गया। बाबरी क्षेत्र के एक गांव निवासी छात्र ने 12वीं में 62 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, जबकि उसके अभिभावकों को अधिक अंक आने की उम्मीद थी। चर्चा है कि कम अंक आने पर अभिभावक ने डांट लगा दी। छात्र ने परेशान होकर गेहूं में रखने वाली विषैली दवा नि‍गल ली। इसके बाद छात्र की तबीयत बिगड़ने लगी और वह अचेत होकर गिर पड़ा। यह देख परिवार में पूरी हलचल मच गई। आनन-फानन में छात्र को शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत के चलते छात्र को हायर सेंटर मेरठ मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। थाना अध्यक्ष राहुल सिसौदिया ने बताया कि इस संबंध में किसी पक्ष की ओर से थाने पर कोई तहरीर नहीं दी गई। घटना की जानकारी की जा रही है। परीक्षा परिणाम ही जीवन का एकमात्र आधार नहीं मनोवैज्ञानिक अरुनिमा मिश्रा का कहना है क‍ि परीक्षा परिणाम ही जीवन का एकमात्र आधार नहीं हैं, ऐसे समय में अभिभावकों को बच्चों को डांटने के बजाय उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, ताकि वे अवसाद का शिकार न हों। 62 प्रतिशत अंक आना कोई असफलता नहीं है, लेकिन जब माता-पिता ही बच्चे की तुलना दूसरों से करके उसे कमतर आंकने लगते हैं, तो बच्चा खुद को अकेला और लाचार महसूस करने लगता है। अभिभावकों को यह समझना होगा कि अंक तालिका का कोई भी कागज बच्चे की जिंदगी और उसकी काबिलियत से बड़ा नहीं हो सकता। परिणाम चाहे जैसा भी हो। अभिभावकों को बच्चों के व्यवहार में आने वाले अचानक बदलावों पर नजर रखनी चाहिए और उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, ताकि वे किसी भी तनाव को खुलकर साझा कर सकें.

जागरण संवाददाता, शामली। परीक्षा में उम्मीद से कम अंक आने पर स्वजन की डांट से आहत होकर एक छात्र ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। छात्र की हालत बिगड़ने पर स्वजन ने उसे शामली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत के चलते मेरठ मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस को इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई। बुधवार को सीबीएसई की ओर से 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया गया। बाबरी क्षेत्र के एक गांव निवासी छात्र ने 12वीं में 62 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, जबकि उसके अभिभावकों को अधिक अंक आने की उम्मीद थी। चर्चा है कि कम अंक आने पर अभिभावक ने डांट लगा दी। छात्र ने परेशान होकर गेहूं में रखने वाली विषैली दवा नि‍गल ली। इसके बाद छात्र की तबीयत बिगड़ने लगी और वह अचेत होकर गिर पड़ा। यह देख परिवार में पूरी हलचल मच गई। आनन-फानन में छात्र को शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत के चलते छात्र को हायर सेंटर मेरठ मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। थाना अध्यक्ष राहुल सिसौदिया ने बताया कि इस संबंध में किसी पक्ष की ओर से थाने पर कोई तहरीर नहीं दी गई। घटना की जानकारी की जा रही है। परीक्षा परिणाम ही जीवन का एकमात्र आधार नहीं मनोवैज्ञानिक अरुनिमा मिश्रा का कहना है क‍ि परीक्षा परिणाम ही जीवन का एकमात्र आधार नहीं हैं, ऐसे समय में अभिभावकों को बच्चों को डांटने के बजाय उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, ताकि वे अवसाद का शिकार न हों। 62 प्रतिशत अंक आना कोई असफलता नहीं है, लेकिन जब माता-पिता ही बच्चे की तुलना दूसरों से करके उसे कमतर आंकने लगते हैं, तो बच्चा खुद को अकेला और लाचार महसूस करने लगता है। अभिभावकों को यह समझना होगा कि अंक तालिका का कोई भी कागज बच्चे की जिंदगी और उसकी काबिलियत से बड़ा नहीं हो सकता। परिणाम चाहे जैसा भी हो। अभिभावकों को बच्चों के व्यवहार में आने वाले अचानक बदलावों पर नजर रखनी चाहिए और उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, ताकि वे किसी भी तनाव को खुलकर साझा कर सकें





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