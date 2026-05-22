छिबरामऊ में हाईटेंशन बिजली टावर पर चढ़ गया युवक, पुलिस और भाकियू नेता ने समझाकर सुरक्षित नीचे उतारा, आरोपित के विरुद्ध शांतिभंग की कार्रवाई की जा रही है, 500 रुपये चोरी होने का आरोपमगरोज्य-सанта आरोप

छिबरामऊ में 500 रुपये चोरी होने पर युवक का हंगामा , बिजली टावर पर तो मचा हड़कंप छिबरामऊ में एक युवक 500 रुपये चोरी होने का आरोप लगाकर हाईटेंशन बिजली टावर पर चढ़ गया। पुलिस और भाकियू नेता ने उसे समझाकर सुरक्षित नीचे उतारा, जिसके बा युवक नशे में था, शांतिभंग की कार्रवाई की जा रही है,500 रुपये चोरी होने का आरोप लगा कर युवक हाइटेंशन बिजली लाइन के टावर पर चढ़ गया। पुलिस व भाकियू (बलराज) युवा के प्रदेश अध्यक्ष ने समझा कर नीचे उतारा। युवक के नीचे उतरने के बायुअ पुलिस और भाकियू (बलराज) ने युवक को सही रास्ते में लाया। युवक के नशे में होने की बात कही गई और उसके आरोप की जांच की जा रही है,500 रुपये चोरी होने का आरोप लगा कर युवक हाइटेंशन बिजली लाइन के टावर पर चढ़ गया.

छिबरामऊ में 500 रुपये चोरी होने पर युवक का हंगामा, बिजली टावर पर तो मचा हड़कंप छिबरामऊ में एक युवक 500 रुपये चोरी होने का आरोप लगाकर हाईटेंशन बिजली टावर पर चढ़ गया। पुलिस और भाकियू नेता ने उसे समझाकर सुरक्षित नीचे उतारा, जिसके बायुवक नशे में था, शांतिभंग की कार्रवाई की जा रही है,500 रुपये चोरी होने का आरोप लगा कर युवक हाइटेंशन बिजली लाइन के टावर पर चढ़ गया। पुलिस व भाकियू (बलराज) युवा के प्रदेश अध्यक्ष ने समझा कर नीचे उतारा। युवक के नीचे उतरने के बायुअपुलिस और भाकियू (बलराज) ने युवक को सही रास्ते में लाया। युवक के नशे में होने की बात कही गई और उसके आरोप की जांच की जा रही है,500 रुपये चोरी होने का आरोप लगा कर युवक हाइटेंशन बिजली लाइन के टावर पर चढ़ गया





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छिबरामऊ शांतिभंग युवक बिजली टावर हंगामा

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