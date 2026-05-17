छूटे पात्र हितग्राही PM आवास योजना के लाभार्थी बन सकेंगे, सुशासन तिहार में CM साय ने की बड़ी घोषणा

सीएम साय ने कहा कि छूटे हुए सभी पात्र हितग्राहियों को भी आवास प्लस सर्वेक्षण के माध्यम से योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने पीएम आवास योजना की जानकारी ली और ग्राम कोसला में महतारी सदन एवं हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण की घोषणा की।

बड़ी खुशखबरी: छूटे पात्र हितग्राहियों को मिलेगा PM आवास , सुशासन तिहार में CM साय ने की ये बड़ी घोषणा। सुशासन तिहार 2026 में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पामगढ़ के ग्राम कोसला और कोरबा के लेमरू में जन समस्या निवारण शिविर में शामिल हुए। कोसला में सीएम ने पीएम आवास योजना की जानकारी ली और आवास प्लस सर्वेक्षण के माध्यम से छूटे हुए सभी पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ देने का निर्णय लिया। सीएम ने ग्राम कोसला में महतारी सदन एवं हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण की घोषणा भी की। वहीं लेमरू में मुख्यमंत्री ने जनता के आशीर्वाद से सरकार बनी है और उनकी सेवा करना ही सरकार का परम कर्तव्य है। उन्होंने सरकार की जनता तक सीधी पहुंच और संवेदनशील कार्यशैली का प्रतीक बताते हुए, सुशासन तिहार कार्यक्रम में कोसला और लेमरू का औचक निरीक्षण किया। दोनों जगह सीएम ने बिना किसी औपचारिकता के पीपल पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। सीएम ने चौपाल में ग्रामीणों, महिलाओं और किसानों से सीधे चर्चा करते हुए शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली.

बड़ी खुशखबरी: छूटे पात्र हितग्राहियों को मिलेगा PM आवास, सुशासन तिहार में CM साय ने की ये बड़ी घोषणा। सुशासन तिहार 2026 में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पामगढ़ के ग्राम कोसला और कोरबा के लेमरू में जन समस्या निवारण शिविर में शामिल हुए। कोसला में सीएम ने पीएम आवास योजना की जानकारी ली और आवास प्लस सर्वेक्षण के माध्यम से छूटे हुए सभी पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ देने का निर्णय लिया। सीएम ने ग्राम कोसला में महतारी सदन एवं हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण की घोषणा भी की। वहीं लेमरू में मुख्यमंत्री ने जनता के आशीर्वाद से सरकार बनी है और उनकी सेवा करना ही सरकार का परम कर्तव्य है। उन्होंने सरकार की जनता तक सीधी पहुंच और संवेदनशील कार्यशैली का प्रतीक बताते हुए, सुशासन तिहार कार्यक्रम में कोसला और लेमरू का औचक निरीक्षण किया। दोनों जगह सीएम ने बिना किसी औपचारिकता के पीपल पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। सीएम ने चौपाल में ग्रामीणों, महिलाओं और किसानों से सीधे चर्चा करते हुए शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PM आवास योजना छूटे पात्र हितग्राहियों को मिलेगा PM आवास सुशासन तिहार सीएम विष्णु देव साय ग्राम कोसला कोरबा के लेमरू पीपल पेड़ के नीचे चौपाल ग्रामीणों से सीधे संवाद पीएम आवास योजना के हितग्राही धरम सिंह के नव नि छत्तीसगढ़ में अफसरों के विदेश दौरों पर रोक

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी होंगे INDIA ब्लॉक के PM कैंडिडेट', CM रेवंत रेड्डी का बड़ा दावातेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगले आम चुनाव में राहुल गांधी INDIA ब्लॉक के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे. इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री बंदी संजय के बेटे पर दर्ज पॉक्सो मामले और राज्य के विकास एजेंडे पर खुलकर बात की.

Read more »

मोदी 9 साल बाद नीदरलैंड पहुंचे: पीएम डिक शूफ से मिलेंगे; टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप पर खास जोरPM Modi Netherlands Visit 2026 Update. Follow PM Modis Netherlands tour for key discussions on technology, semiconductor partnerships, and bilateral relations on Dainik Bhaskar.

Read more »

PM मोदी से IPL बंद कराने की अपील, पूर्व CM भूपेश बघेल ने एक्स पर बताई तीन बड़ी वजह | Stop Ipl Appeal To Pm Modi By Former Cm Bhupesh BaghelPetrol Diesel Crisis: पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बघेल ने पीएम मोदी से आईपीएल बंद कराने की अपील की है..

Read more »

आंध्र में तीसरे-चौथे बच्चे के जन्म पर पैसे मिलेंगे: सीएम बोले- राज्य में जन्म दर बढ़ाने की जरूरत, कम जनसंख्या से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ाAndhra Pradesh CM Chandrababu Naidu Population Policy Update; आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.

Read more »

आंध्र में तीसरे-चौथे बच्चे के जन्म पर पैसे मिलेंगे: सीएम बोले- राज्य में जन्म दर बढ़ाने की जरूरत, कम जनसंख्या से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ाAndhra Pradesh CM Chandrababu Naidu Population Policy Update; आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.

Read more »

वैश्विक संकट के बीच डच पीएम से मिले PM मोदी, दोनों नेताओं ने इन समझौतों पर किए हस्ताक्षरPM Modi Netherland Visit Meets Rob Jetten signs MOUs वैश्विक संकट के बीच डच पीएम से मिले PM मोदी, दोनों नेताओं ने इन समझौतों पर किए हस्ताक्षर

Read more »