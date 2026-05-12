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जंक फूड से बचने के लिए माता-पिता की क्या भूमिका है?

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जंक फूड से बचने के लिए माता-पिता की क्या भूमिका है?
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📆12-05-2026 01:46:00
📰Dainik Jagran
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जंक फूड खाने से दिमाग की कोशिकाओं के बीच होने वाला आपसी संपर्क प्रभावित होता है। रिसर्च बताती है कि बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड खाना खाने से दिमाग का 'रिवॉर्ड सिस्टम' बदल सकता है। इसका सीधा असर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी पर पड़ता है, यानी बच्चे की नई परिस्थितियों के अनुसार ढलने, सीखने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कमजोर होने लगती है। ज्यादा जंक फूड खाने वाले बच्चों में दिखने वाले लक्षण जो बच्चे नियमित रूप से जंक फूड का सेवन करते हैं, वे समय के साथ कई तरह की मानसिक और व्यावहारिक समस्याओं का शिकार हो सकते हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम सभी जानते हैं कि जंक फूड शरीर के लिए नुकसानदायक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपके बच्चे के दिमाग पर भी गहरा असर डालता है?

किशोरावस्था में बच्चों के दिमाग का विकास तेजी से हो रहा होता है। ऐसे में, खानपान की आदतें बहुत मायने रखती हैं। पैकेटबंद स्नैक्स, रिफाइंड शुगर और अनहेल्दी फैट से भरपूर डाइट बच्चों की याददाश्त, सीखने की क्षमता, एकाग्रता और भावनाओं को नियंत्रित करने वाले दिमाग के हिस्सों पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। आइए, कैलाश दीपक अस्पताल के कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजिस्ट, डॉ. अविजीत प्रकाश यादव से समझते हैं कि जंक फूड किस तरह बच्चों की मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है और माता-पिता इसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं

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