ईरान-US डील के लिए फिर एक्टिव हुआ पाकिस्तान, ईरानी विदेश मंत्री से मिले गृह मंत्री नकवी। अभिजीत दीपके की अपील खारिज, पुलिस ने CJP के प्रोटेस्ट की समयसीमा बढ़ाने से किया इनकार। बंगाल में आपके वोट का परिवर्तन नजर आ रहा है: पीएम मोदी।

ईरान-US डील के लिए फिर एक्टिव हुआ पाकिस्तान , ईरानी विदेश मंत्री से मिले गृह मंत्री नकवी । अभिजीत दीपके की अपील खारिज, पुलिस ने CJP के प्रोटेस्ट की समयसीमा बढ़ाने से किया इनकार। बंगाल में आपके वोट का परिवर्तन नजर आ रहा है: पीएम मोदी । जंतर-मंतर पर जारी रहेगा प्रदर्शन !

CJP फाउंडर दीपके बोले- शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक नहीं हटेंगे। शाहदरा मर्डर केस: रेलवे स्टेशन पर यात्री की हत्या, ट्रेन से भाग रहे 8 संदिग्ध पकड़े गए। एक और NEET अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, विजय नगर थाना क्षेत्र में मामला। विजयवाड़ा में CM नायडू ने रामदेव बाबा की जमकर की तारीफ। होर्मुज बंद होने का असर, गैस बाजार में मची उथल-पुथल। जहांगीर खान की पत्नी गिरफ्तार, पति की गिरफ्तारी के खिलाफ कर रही थीं प्रदर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पीएम मोदी ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। दिल्ली के शाहदरा में घर में लगी आग, मौके पर पहुंचीं 6 दमकल गाड़ियां। डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत अमेरिका-ईरान वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड रवाना। लंदन में 2 ट्रेनें आपस में टकराईं, एक शख्स की मौत। कांग्रेस नेता निंबालकर हत्याकांड मामले में कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। जंतर-मंतर पर आज 'कॉकरोच जनता पार्टी' का प्रदर्शन





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