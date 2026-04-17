जगन्नाथ मंदिर में रक्त के छींटे मिलने पर महास्नान संपन्न, श्रद्धालुओं के दर्शन रोके गए

ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में एक असामान्य घटना के बाद महाप्रभु का विशेष महास्नान कराया गया, जिसके चलते कुछ समय के लिए दर्शन बंद कर दिए गए थे।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ मंदिर में शुक्रवार भोर की एक अप्रत्याशित घटना ने भक्तों के बीच चिंता की लहर दौड़ा दी, जिसके चलते महाप्रभु के पवित्र महास्नान की विशेष विधि-विधान संपन्न कराया गया। इस गंभीर धार्मिक प्रक्रिया के कारण, मंदिर में आम श्रद्धालुओं के दर्शन को कुछ घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। सभी आवश्यक अनुष्ठान और शुद्धिकरण प्रक्रियाएं पूरी होने के उपरांत, मंदिर में दर्शन व्यवस्था को पुनः सामान्य कर दिया गया, जिससे भक्तों ने राहत की सांस ली। मिली अत्यंत
विश्वसनीय जानकारी के अनुसार, प्रभात की मंगला आरती के पश्चात्, गर्भगृह के भीतरकाठ के समीप कुछ सेवायतों (मंदिर के सेवकों) की दृष्टि रक्त के कुछ छींटों पर पड़ी। धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार, इस प्रकार की घटना को अत्यंत गंभीर और अपशकुन माना जाता है। इसकी सूचना तत्काल मंदिर प्रशासन और मंदिर के वरिष्ठ सेवायतों को दी गई। घटना की गंभीरता को समझते हुए, मंदिर की प्राचीन और स्थापित परंपराओं का पालन करते हुए, महाप्रभु का ‘बड़ा महास्नान’ कराने का अविलंब निर्णय लिया गया। यह एक अत्यंत विशिष्ट और गहन शुद्धिकरण प्रक्रिया है, जिसे ऐसी असाधारण परिस्थितियों में अनिवार्यता से संपन्न किया जाता है। यह शुद्धिकरण न केवल धार्मिक स्थल को पवित्र करता है, बल्कि दैवीय शक्तियों को भी पुनः स्थापित करता है। महास्नान की प्रक्रिया अपने आप में अत्यंत गोपनीय और कड़े नियमों के तहत संचालित होती है। इस दौरान मंदिर परिसर में प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। केवल कुछ विशेष रूप से चयनित और प्रशिक्षित सेवायतों को ही अनुष्ठान के लिए गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति होती है, जबकि अन्य सभी आम भक्तों और यहां तक कि अन्य कर्मचारियों के प्रवेश पर भी पूर्णतः रोक लगा दी जाती है। यह नीति न केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि पवित्रता और एकाग्रता बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। ऐसी मान्यता है कि यह महाप्रभु की एक गुप्त और अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक नीति है, जिसे सदियों से एक परंपरा के रूप में निभाया जा रहा है। इसी कारणवश, महास्नान के पवित्र समय के दौरान पूरे मंदिर परिसर को आम जनता के लिए बंद कर दिया जाता है, ताकि निर्बाध रूप से अनुष्ठान संपन्न हो सके। महास्नान की विस्तृत और सूक्ष्म प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात, मंदिर प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर स्थिति के सामान्य होने की पुष्टि की। तत्पश्चात, श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के द्वार पुनः खोल दिए गए और उन्हें अपने आराध्य प्रभु के दर्शन करने की अनुमति मिल गई। इस अप्रत्याशित घटना के कारण श्रद्धालुओं में कुछ समय के लिए स्वाभाविक रूप से चिंता और कौतूहल देखा गया। हालांकि, मंदिर प्रशासन ने स्पष्टता के साथ यह आश्वासन दिया कि सभी आवश्यक धार्मिक नीतियां और शुद्धिकरण अनुष्ठान विधिवत रूप से संपन्न कर लिए गए हैं और अब किसी भी प्रकार की कोई समस्या या चिंता का विषय नहीं है। मंदिर की गरिमा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए उठाए गए इन कदमों की सराहना की जा रही है। यह घटना एक बार फिर श्री जगन्नाथ मंदिर की गहन धार्मिक परंपराओं और उसके संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है
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