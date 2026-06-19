जगन्नाथ रथ यात्रा २०२६: रथ के हर हिस्से का अपरंपारिक महत्व और कहानी

श्रीजगन्नाथ पुरी धाम में हर साल मनाए जाने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी। रथ निर्माण की विधि, नंदीघोष, तालध्वज और दर्पदलन रथों के विशिष्ट गुण और धार्मिक महत्व का विश्लेषण।

रथ यात्रा हर साल पुरी में धूमधाम से मनाई जाने वाली एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीन अलग-अलग भव्य रथों में सवार होकर श्रीमंदिर से गुंडिचा मंदिर तक की यात्रा करते हैं। इन रथों का निर्माण हर साल नई लकड़ी से विशेष विधि-विधान के साथ किया जाता है क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार रथ के हर हिस्से में दिव्य शक्ति का वास होता है। रथ यात्रा का महत्व अन्य देवी-देवताओं की यात्राओं से अलग है क्योंकि यह दुनिया की एकमात्र ऐसी आयोजन है जहां मंदिर के गर्भगृह में स्थित दारु मूर्तियों को बाहर निकालकर रथ में संवार करके जनता को दर्शन करवाया जाता है। पर्व नौ दिन चलता है और इसे गुंडिचा यात्रा भी कहते हैं। रथ निर्माण की प्रक्रिया अक्षय तृतीया के दिन शुरू होती है जब नियुक्त पारंपरिक बढ़ई परिवार विशेष पूजा के बाद नीम की शुद्ध लकड़ियों से काम शुरू करते हैं। रथ बनाने में किसी प्रकार का कोई धातु का उपयोग नहीं होता, न ही नट, बोल्ट या कीलें लगाई जाती हैं। पूरे रथ बीच में जुड़े हुए एक साथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदीघोष है, जो पीला और लाल रंग का होता है और 16 पहियों वाला होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है। इसके ऊपर त्रैलोक्यमोहिनी या गरुड़ ध्वज फहराती है और सारथी दारुक होते हैं। रथ की रक्षा गरुड़ और हनुमान जी करते हैं और इसे खींचने वाली रस्सी को शंखचूड़ कहते हैं। बलभद्र के रथ का नाम तालध्वज है जो लाल और हरा रंग का होता है, 14 पहियों वाला होता है, ऊंचाई लगभग 44 फीट की होती है। इसका सारथी मातली होता है और रक्षक वासुदेव होते हैं। इस पर ताड़ के पेड़ का प्रतीक चिन्ह बना होता है। यह रथ शक्ति, साहस और धर्म का प्रतीक माना जाता है। सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन या देवदलन है। यह तीनों में सबसे छोटा रथ है जिसकी ऊंचाई लगभग 42 फीट और 12 पहिये होते हैं। इसका रंग काला और लाल होता है। यह रथ अहंकार के नाश और शक्ति की विजय का संदेश देता है। स्कंद पुराण और नारद पुराण के अनुसार, यह यात्रा भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के मथुरा जाने और सुभद्रा के द्वारका आने की स्मृति में मनाई जाती है। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार, इन मूर्तियों का निर्माण उस दिव्य लकड़ी से हुआ था जो राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा समुद्र तट पर मिली थी। रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालु रथ के दर्शन और उसके स्पर्श को पुण्यदायी मानते हैं.

रथ यात्रा हर साल पुरी में धूमधाम से मनाई जाने वाली एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीन अलग-अलग भव्य रथों में सवार होकर श्रीमंदिर से गुंडिचा मंदिर तक की यात्रा करते हैं। इन रथों का निर्माण हर साल नई लकड़ी से विशेष विधि-विधान के साथ किया जाता है क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार रथ के हर हिस्से में दिव्य शक्ति का वास होता है। रथ यात्रा का महत्व अन्य देवी-देवताओं की यात्राओं से अलग है क्योंकि यह दुनिया की एकमात्र ऐसी आयोजन है जहां मंदिर के गर्भगृह में स्थित दारु मूर्तियों को बाहर निकालकर रथ में संवार करके जनता को दर्शन करवाया जाता है। पर्व नौ दिन चलता है और इसे गुंडिचा यात्रा भी कहते हैं। रथ निर्माण की प्रक्रिया अक्षय तृतीया के दिन शुरू होती है जब नियुक्त पारंपरिक बढ़ई परिवार विशेष पूजा के बाद नीम की शुद्ध लकड़ियों से काम शुरू करते हैं। रथ बनाने में किसी प्रकार का कोई धातु का उपयोग नहीं होता, न ही नट, बोल्ट या कीलें लगाई जाती हैं। पूरे रथ बीच में जुड़े हुए एक साथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदीघोष है, जो पीला और लाल रंग का होता है और 16 पहियों वाला होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है। इसके ऊपर त्रैलोक्यमोहिनी या गरुड़ ध्वज फहराती है और सारथी दारुक होते हैं। रथ की रक्षा गरुड़ और हनुमान जी करते हैं और इसे खींचने वाली रस्सी को शंखचूड़ कहते हैं। बलभद्र के रथ का नाम तालध्वज है जो लाल और हरा रंग का होता है, 14 पहियों वाला होता है, ऊंचाई लगभग 44 फीट की होती है। इसका सारथी मातली होता है और रक्षक वासुदेव होते हैं। इस पर ताड़ के पेड़ का प्रतीक चिन्ह बना होता है। यह रथ शक्ति, साहस और धर्म का प्रतीक माना जाता है। सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन या देवदलन है। यह तीनों में सबसे छोटा रथ है जिसकी ऊंचाई लगभग 42 फीट और 12 पहिये होते हैं। इसका रंग काला और लाल होता है। यह रथ अहंकार के नाश और शक्ति की विजय का संदेश देता है। स्कंद पुराण और नारद पुराण के अनुसार, यह यात्रा भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के मथुरा जाने और सुभद्रा के द्वारका आने की स्मृति में मनाई जाती है। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार, इन मूर्तियों का निर्माण उस दिव्य लकड़ी से हुआ था जो राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा समुद्र तट पर मिली थी। रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालु रथ के दर्शन और उसके स्पर्श को पुण्यदायी मानते हैं





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