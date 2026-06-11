जजों और उनके परिवारों पर हमलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, न्यायपालिका की सुरक्षा पर जताई गंभीर चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों और उनके परिजनों को मिल रही धमकियों पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे न्याय व्यवस्था पर प्रहार और लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है।

भारत की सर्वोच्च अदालत ने देश की न्याय प्रणाली में व्याप्त एक अत्यंत गंभीर और चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर इशारा किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों और उनके परिवार के सदस्यों को मिल रही धमकियों और उन पर हो रहे शारीरिक हमलों पर अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि यदि न्यायाधीशों को उनके द्वारा दिए गए फैसलों के कारण डराया-धमकाया जाएगा, तो इससे पूरी न्याय व्यवस्था की नींव हिल सकती है। अदालत ने चेतावनी दी कि इस तरह की घटनाएं न केवल संबंधित न्यायाधीश के मनोबल को तोड़ती हैं, बल्कि यह समाज में एक गलत संदेश भेजती हैं कि कानून का पालन करने वालों को सुरक्षा नहीं मिलेगी। यदि न्यायाधीश भय के माहौल में काम करेंगे, तो वे बिना किसी बाहरी दबाव के निष्पक्ष फैसले नहीं सुना पाएंगे, जिसका सीधा और नकारात्मक असर आम नागरिकों को मिलने वाले न्याय पर पड़ेगा। न्यायालय का मानना है कि जजों की स्वतंत्रता न्यायपालिका की आत्मा है और इस स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का हमला लोकतंत्र के लिए घातक है। अदालत ने इस गंभीर स्थिति को रेखांकित करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस जीएस पटेल का उदाहरण दिया। जस्टिस पटेल को अप्रैल 2024 में दाऊदी बोहरा समुदाय के नेतृत्व विवाद से संबंधित एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाने के बाद से लगातार धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। यह मामला केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके परिवार के सदस्य जो विदेशों में रहते हैं, उन्हें भी निशाना बनाया गया। रिपोर्टों के अनुसार, लंदन में रहने वाली उनकी पोती पर हमला किया गया, जिसने इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत गंभीर बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गहरा आश्चर्य और क्षोभ जताया कि जो व्यक्ति कानून की रक्षा करते हैं और समाज में न्याय स्थापित करने का महान कार्य करते हैं, उनके और उनके निर्दोष परिजनों के साथ ऐसा हिंसक व्यवहार कैसे किया जा सकता है। बेंच ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यदि ऐसी घटनाएं बढ़ती रहीं, तो आने वाले समय में कोई भी न्यायाधीश फैसला सुनाने का साहस नहीं कर पाएगा। इसी कड़ी में न्यायालय ने मध्य प्रदेश की एक विशेष घटना का भी उल्लेख किया, जहां एक न्यायिक अधिकारी के आवास पर हमला किया गया था। यह मामला प्रियांशु सिंह नामक एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। आरोपी पर आरोप है कि जब एक मजिस्ट्रेट ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया, तो उसने गुस्से और प्रतिशोध की भावना से मजिस्ट्रेट के घर पर तोड़फोड़ और हमले की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसे अत्यंत निंदनीय और अस्वीकार्य बताया और कहा कि यह न्यायपालिका के प्रति सीधे तौर पर अनादर और खुली चुनौती है। अदालत ने कहा कि जब एक व्यक्ति केवल इसलिए किसी अधिकारी के घर पर हमला कर देता है क्योंकि उसका कानूनी आवेदन खारिज हो गया, तो यह दर्शाता है कि समाज में कानून के शासन के प्रति सम्मान कम हो रहा है। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि कुछ लोग कानूनी प्रक्रिया के बजाय हिंसा के माध्यम से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जो कि एक सभ्य समाज में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने आगे विस्तार से चर्चा की कि न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और अखंडता तभी बनी रह सकती है जब न्यायाधीश मानसिक शांति और पूर्ण सुरक्षा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। यदि न्यायाधीशों को यह डर सताने लगा कि उनके द्वारा सुनाए गए एक न्यायसंगत फैसले से उनके परिवार की जान खतरे में पड़ सकती है, तो न्याय की पूरी प्रक्रिया दूषित हो सकती है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासन को न्यायाधीशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक सक्रिय और संवेदनशील होना होगा। केवल औपचारिक सुरक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जो न्यायाधीशों और उनके परिवारों को वास्तविक समय में खतरों से बचा सके। इस तरह की हिंसा को रोकने के लिए और सख्त कानूनों और त्वरित न्यायिक कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि अपराधियों के मन में कानून का उचित भय बना रहे। निष्कर्ष के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि इस प्रवृत्ति को समय रहते नहीं रोका गया, तो इसके गंभीर और दूरगामी नतीजे होंगे। जजों को डराना-धमकाना केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि यह पूरे संविधान और न्यायिक ढांचे पर हमला है। न्यायालय ने कहा कि न्यायपालिका को बिना किसी भय के कार्य करने का वातावरण मिलना चाहिए क्योंकि यही वह अंतिम स्थान है जहां एक आम आदमी न्याय की उम्मीद लेकर आता है। यदि इस अंतिम उम्मीद के केंद्र को ही असुरक्षित कर दिया गया, तो समाज में अराजकता फैल सकती है। अतः यह अनिवार्य है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक और प्रभावी प्रोटोकॉल तैयार करें ताकि न्याय की धारा बिना किसी अवरोध या डर के बहती रहे और देश का कानून सर्वोपरि बना रहे.

भारत की सर्वोच्च अदालत ने देश की न्याय प्रणाली में व्याप्त एक अत्यंत गंभीर और चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर इशारा किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों और उनके परिवार के सदस्यों को मिल रही धमकियों और उन पर हो रहे शारीरिक हमलों पर अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि यदि न्यायाधीशों को उनके द्वारा दिए गए फैसलों के कारण डराया-धमकाया जाएगा, तो इससे पूरी न्याय व्यवस्था की नींव हिल सकती है। अदालत ने चेतावनी दी कि इस तरह की घटनाएं न केवल संबंधित न्यायाधीश के मनोबल को तोड़ती हैं, बल्कि यह समाज में एक गलत संदेश भेजती हैं कि कानून का पालन करने वालों को सुरक्षा नहीं मिलेगी। यदि न्यायाधीश भय के माहौल में काम करेंगे, तो वे बिना किसी बाहरी दबाव के निष्पक्ष फैसले नहीं सुना पाएंगे, जिसका सीधा और नकारात्मक असर आम नागरिकों को मिलने वाले न्याय पर पड़ेगा। न्यायालय का मानना है कि जजों की स्वतंत्रता न्यायपालिका की आत्मा है और इस स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का हमला लोकतंत्र के लिए घातक है। अदालत ने इस गंभीर स्थिति को रेखांकित करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस जीएस पटेल का उदाहरण दिया। जस्टिस पटेल को अप्रैल 2024 में दाऊदी बोहरा समुदाय के नेतृत्व विवाद से संबंधित एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाने के बाद से लगातार धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। यह मामला केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके परिवार के सदस्य जो विदेशों में रहते हैं, उन्हें भी निशाना बनाया गया। रिपोर्टों के अनुसार, लंदन में रहने वाली उनकी पोती पर हमला किया गया, जिसने इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत गंभीर बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गहरा आश्चर्य और क्षोभ जताया कि जो व्यक्ति कानून की रक्षा करते हैं और समाज में न्याय स्थापित करने का महान कार्य करते हैं, उनके और उनके निर्दोष परिजनों के साथ ऐसा हिंसक व्यवहार कैसे किया जा सकता है। बेंच ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यदि ऐसी घटनाएं बढ़ती रहीं, तो आने वाले समय में कोई भी न्यायाधीश फैसला सुनाने का साहस नहीं कर पाएगा। इसी कड़ी में न्यायालय ने मध्य प्रदेश की एक विशेष घटना का भी उल्लेख किया, जहां एक न्यायिक अधिकारी के आवास पर हमला किया गया था। यह मामला प्रियांशु सिंह नामक एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। आरोपी पर आरोप है कि जब एक मजिस्ट्रेट ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया, तो उसने गुस्से और प्रतिशोध की भावना से मजिस्ट्रेट के घर पर तोड़फोड़ और हमले की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसे अत्यंत निंदनीय और अस्वीकार्य बताया और कहा कि यह न्यायपालिका के प्रति सीधे तौर पर अनादर और खुली चुनौती है। अदालत ने कहा कि जब एक व्यक्ति केवल इसलिए किसी अधिकारी के घर पर हमला कर देता है क्योंकि उसका कानूनी आवेदन खारिज हो गया, तो यह दर्शाता है कि समाज में कानून के शासन के प्रति सम्मान कम हो रहा है। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि कुछ लोग कानूनी प्रक्रिया के बजाय हिंसा के माध्यम से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जो कि एक सभ्य समाज में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने आगे विस्तार से चर्चा की कि न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और अखंडता तभी बनी रह सकती है जब न्यायाधीश मानसिक शांति और पूर्ण सुरक्षा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। यदि न्यायाधीशों को यह डर सताने लगा कि उनके द्वारा सुनाए गए एक न्यायसंगत फैसले से उनके परिवार की जान खतरे में पड़ सकती है, तो न्याय की पूरी प्रक्रिया दूषित हो सकती है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासन को न्यायाधीशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक सक्रिय और संवेदनशील होना होगा। केवल औपचारिक सुरक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जो न्यायाधीशों और उनके परिवारों को वास्तविक समय में खतरों से बचा सके। इस तरह की हिंसा को रोकने के लिए और सख्त कानूनों और त्वरित न्यायिक कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि अपराधियों के मन में कानून का उचित भय बना रहे। निष्कर्ष के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि इस प्रवृत्ति को समय रहते नहीं रोका गया, तो इसके गंभीर और दूरगामी नतीजे होंगे। जजों को डराना-धमकाना केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि यह पूरे संविधान और न्यायिक ढांचे पर हमला है। न्यायालय ने कहा कि न्यायपालिका को बिना किसी भय के कार्य करने का वातावरण मिलना चाहिए क्योंकि यही वह अंतिम स्थान है जहां एक आम आदमी न्याय की उम्मीद लेकर आता है। यदि इस अंतिम उम्मीद के केंद्र को ही असुरक्षित कर दिया गया, तो समाज में अराजकता फैल सकती है। अतः यह अनिवार्य है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक और प्रभावी प्रोटोकॉल तैयार करें ताकि न्याय की धारा बिना किसी अवरोध या डर के बहती रहे और देश का कानून सर्वोपरि बना रहे





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