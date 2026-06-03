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जदयू ने एक करोड़ सदस्यों का लक्ष्य छह महीने पहले पूरा कर लिया

राजनीति News

जदयू ने एक करोड़ सदस्यों का लक्ष्य छह महीने पहले पूरा कर लिया
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📆03-06-2026 06:39:00
📰Dainik Jagran
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जंतuantा एक करोड़ सदस्यों का लक्ष्य निर्धारित समय से छह महीने पहले हासिल कर लिया गया है। देश के तेजी से बढ़ते राजनीतिक दलों में सदस्यता संख्या और वोट बैंक के बीच के गणित की जankaARTI हुई है।

जदयू ने निर्धारित समय से छह महीने पहले ही एक करोड़ सदस्यों का लक्ष्य हासिल कर लिया है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने यह जानकारी दी और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पिछले साल 6 दिसंबर 2025-28 के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी। एक साल के अंदर एक करोड़ से अधिक प्राथमिक सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य था जिसे छह महीने से कम समय में हासिल कर लिया गया। 2 जून तक पार्टी के प्राथमिक सदस्यों की कुल संख्या एक करोड़ एक हजार नौ सौ 25 हो चुकी है। सदस्यता अभियान जारी रहेगा। जदयू बिहार की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक बन गई है, हालांकि सदस्य संख्या के अनुसार भाजपा पहले नंबर पर है जिसकी सक्रिय सदस्यता एक करोड़ 56 लाख से अधिक है। राजद की सदस्य संख्या एक करोड़ 25 लाख से अधिक है। विधानसभा 2025 के नतिजों में दलों द्वारा दिए गए वोट का विश्लेषण दिखाता है कि सदस्य संख्या और वोट में अंतर पड़ा है। राजद ने एक करोड़ 25 लाख सदस्यों का दावा किया लेकिन केवल 23.

08 प्रतिशत वोट मिला। भाजपा को 20.08 प्रतिशत वोट मिला। जदयू को 19.25 प्रतिशत वोट मिला जबकि उसकी सदस्य संख्या कम थी। दलों का दावा है कि सदस्य संख्या के अनुरूप वोट नहीं मिलnea का कारण यह है कि गठबंधन दलों का वोट सहयोगी दलों को ट्रांसफर हो जाता है। जदयू के पास अभी छह महीने का समय बचा है और उसे एक नंबर की पार्टी बनने के लिए कम से कम 60 लाख नए सदस्यों को जोड़ना होगा

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