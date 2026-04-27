जनगणना में सहयोग न करने पर 142 अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, जिलाधिकारी ने कड़ी कार्रवाई की सिफारिश

पुरानी दिल्ली जिले के जिलाधिकारी ने जनगणना कार्य में सहयोग न करने वाले 142 अतिथि शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है। शिक्षा निदेशालय को उनकी सेवाएं समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

नई दिल्ली । पुरानी दिल्ली जिले के जिलाधिकारी जी. सुधाकर ने जनगणना कार्य में सहयोग न करने वाले 142 अतिथि शिक्षक ों के खिलाफ अत्यंत कठोर कार्रवाई की अनुशंसा की है। इस महत्वपूर्ण मामले में, जिलाधिकारी ने शिक्षा निदेशालय की निदेशक वेदिता रेड्डी को एक औपचारिक पत्र प्रेषित किया है, जिसमें उन्होंने इन शिक्षकों की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आग्रह किया है। जिलाधिकारी जी.

सुधाकर ने स्पष्ट किया कि पूर्व में भी, 16 अप्रैल को, उन्होंने इस विषय पर एक पत्र लिखकर जनगणना कार्य में उत्पन्न हो रही विभिन्न कठिनाइयों और बाधाओं से शिक्षा निदेशालय को अवगत कराया था। इसके बावजूद, 142 अतिथि शिक्षकों ने जनगणना प्रगणक के रूप में अपनी वैधानिक और कानूनी जिम्मेदारी को निभाने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। जिलाधिकारी ने इस कृत्य को गंभीर अनुशासनहीनता, अपने कर्तव्य में घोर लापरवाही और सार्वजनिक हित के विरुद्ध एक गंभीर अपराध बताया है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि इस प्रकार का नकारात्मक रवैया अन्य कर्मचारियों के मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जो पहले से ही जनगणना जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय रूप से संलग्न हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कठोरता बरतना अनिवार्य है, ताकि प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से और निर्बाध रूप से हो सके। जिलाधिकारी जी.

सुधाकर ने आगे स्पष्ट किया कि जनगणना एक राष्ट्रीय कर्तव्य है और सभी सरकारी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इसमें सक्रिय रूप से सहयोग करें। अतिथि शिक्षकों द्वारा सहयोग न करने से न केवल जनगणना प्रक्रिया में विलंब हो रहा है, बल्कि यह एक गलत संदेश भी जा रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अतिथि शिक्षकों को जनगणना कार्य में सहयोग करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया गया था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। इस संदर्भ में, जिलाधिकारी ने शिक्षा निदेशालय से अनुरोध किया है कि वे इस मामले की गंभीरता को समझें और उचित कार्रवाई करें। अब इस मामले में अंतिम निर्णय शिक्षा निदेशालय द्वारा लिया जाएगा। यदि जिलाधिकारी की सिफारिश पर अमल होता है, तो बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त हो सकती हैं, जिससे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है। इस स्थिति में, अतिथि शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त करने से समस्या और भी गंभीर हो सकती है। इस मामले ने दिल्ली के शिक्षा विभाग में खलबली मचा दी है। अतिथि शिक्षक संघ ने जिलाधिकारी के इस कदम की कड़ी निंदा की है और इसे अन्यायपूर्ण बताया है। संघ का कहना है कि अतिथि शिक्षकों को जनगणना कार्य में सहयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह उनके मूल कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिलाधिकारी ने बिना किसी उचित कारण के अतिथि शिक्षकों को निशाना बनाया है। संघ ने शिक्षा निदेशालय से अनुरोध किया है कि वे जिलाधिकारी की सिफारिश को खारिज करें और अतिथि शिक्षकों को राहत प्रदान करें। इस बीच, शिक्षा निदेशालय ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लेने की उम्मीद है। यह मामला दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था और सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्यों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। इस मामले का परिणाम दिल्ली के शिक्षा विभाग और सरकारी कर्मचारियों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस घटना ने एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों पर बहस छेड़ दी है। क्या सरकारी कर्मचारियों को जनगणना जैसे राष्ट्रीय कार्यों में अनिवार्य रूप से भाग लेना चाहिए, या उन्हें इस कार्य से छूट मिलनी चाहिए?

यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर भविष्य में नीति निर्माताओं को खोजना होगा। इस मामले में, यह महत्वपूर्ण है कि सभी संबंधित पक्षों को मिलकर एक ऐसा समाधान खोजना चाहिए जो सभी के लिए न्यायसंगत और उचित हो





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