जनगणना 2027: उत्तर प्रदेश में दो चरणों में होगा सर्वेक्षण, जातिगत आंकड़े भी शामिल

उत्तर प्रदेश में 2027 की जनगणना दो चरणों में होगी। पहले चरण में घरों का सर्वे और दूसरे में जनसंख्या व जातिगत आंकड़े जुटाए जाएंगे। 1 मार्च 2027 को अंतिम जनसंख्या घोषित होगी।

जनगणना 2027 : उत्तर प्रदेश में दो चरणों में होगा व्यापक सर्वेक्षण , जातिगत आंकड़े भी होंगे संग्रहित, 1 मार्च 2027 को घोषित होगी अंतिम जनसंख्या। उत्तर प्रदेश राज्य में 2027 की जनगणना एक विस्तृत और चरणबद्ध तरीके से आयोजित की जाएगी। इस जनगणना प्रक्रिया को दो मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण में, राज्य के सभी घरों का सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें मकानों की गिनती और उनकी विशेषताओं का विवरण शामिल होगा। दूसरे चरण में, राज्य की जनसंख्या और विभिन्न जातियों के आंकड़ों को एकत्र किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक नागरिक की गणना सही ढंग से हो और जातिगत विविधता का सटीक आकलन किया जा सके। जनगणना का अंतिम और आधिकारिक घोषणा 1 मार्च 2027 को की जाएगी, जो देश की जनसंख्या की आधिकारिक संख्या होगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में लाखों सरकारी कर्मचारी और स्वयंसेवक शामिल होंगे, जो घर-घर जाकर सामाजिक और आर्थिक जानकारी एकत्र करेंगे। यह जानकारी राज्य और केंद्र सरकार को भविष्य की नीतियों और योजनाओं को बनाने में मदद करेगी। जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक, शीतल वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनगणना 2027 की तैयारियां वर्ष 2025 से ही शुरू हो गई थीं और इसे सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जनगणना का अंतिम समय 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे निर्धारित किया गया है, जिसके आधार पर देश की कुल जनसंख्या की गणना की जाएगी। इस दौरान, 31 दिसंबर 2025 से 31 मार्च 2027 तक, सभी राजस्व प्रशासनिक इकाइयों को स्थिर रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि इस अवधि में कोई नया गांव या तहसील नहीं बनाया जाएगा। यह कदम जनगणना प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने और डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। पहले चरण में, 22 मई से 20 जून 2026 तक, घरों की गणना (हाउस लिस्टिंग) की जाएगी, जिसमें प्रत्येक घर का विवरण दर्ज किया जाएगा। दूसरे चरण में, 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक, प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी, जिसमें नाम, लिंग, आयु, शिक्षा, व्यवसाय और जाति जैसी जानकारी शामिल होगी। उत्तर प्रदेश को लगभग 3.

90 लाख गणना ब्लॉकों में विभाजित किया गया है, और इस कार्य को पूरा करने के लिए लगभग 5 लाख कर्मियों को नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में 800 से 1000 लोगों की गणना करने की योजना है। जनगणना कर्मियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया 10 मई तक पूरी कर ली जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर से लेकर फील्ड स्तर के प्रशिक्षकों तक सभी को शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कर्मचारी जनगणना प्रक्रिया को सही ढंग से समझें और डेटा संग्रह में कोई गलती न हो। जनगणना का कार्य घर-घर जाकर किया जाएगा, जिसमें मकानों, संपत्तियों और व्यक्तियों की विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। इस प्रक्रिया में स्लम क्षेत्रों और शून्य आबादी वाले इलाकों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि किसी भी नागरिक को जनगणना से बाहर न रखा जाए। इस विशाल अभियान के माध्यम से, राज्य और देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विस्तृत आंकलन संभव होगा, जो सरकार को विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करेगा। जनगणना के डेटा का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नीतियों को बनाने के लिए किया जाएगा। यह जनगणना न केवल जनसंख्या की गिनती करेगी, बल्कि यह भी बताएगी कि देश में सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में क्या प्रगति हुई है। हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी गोपनीयता नीति यह सुनिश्चित करती है कि आपकी जानकारी का उपयोग केवल आपके लाभ के लिए किया जाएगा और इसे किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाएगा। हम आपकी गोपनीयता को महत्व देते हैं और आपकी जानकारी की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करते हैं





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