जनगणना 2027: ड्यूटी से कतरा रहे सरकारी कर्मचारी, बहानेबाजी का दौर जारी

प्रयागराज में 2027 की जनगणना के लिए नियुक्त किए जा रहे सरकारी कर्मचारियों के बीच ड्यूटी से बचने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश और छोटे बच्चों का हवाला दे रही हैं, जबकि पुरुष भी विभिन्न कारणों से नाम कटवाने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रयागराज में 2027 की जनगणना को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के बीच ड्यूटी से बचने का चलन जारी है। जिस तरह चुनावों के दौरान सरकारी कर्मचारी तरह-तरह के बहाने बनाकर ड्यूटी से नाम कटवाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह जनगणना में भी यह प्रवृत्ति देखी जा रही है। महिलाएं मेटरनिटी लीव के लिए आवेदन कर रही हैं, जबकि कुछ छोटी उम्र के बच्चों का हवाला देकर ड्यूटी करने में असमर्थता जता रही हैं। इसके अलावा, कई स्तरों पर सिफारिशें भी की जा रही हैं।

जनगणना 2027 के लिए बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, सिंचाई, नगर निगम, विद्युत विभाग, जल निगम, लोक निर्माण विभाग और अन्य विभागों के कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इसमें कुल लगभग 17,000 प्रगणक (गणनक) और सुपरवाइजर की ड्यूटी लगाई जानी है। अब तक 11,472 गणनकों और 1,816 सुपरवाइजरों सहित कुल 13,288 कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की जा चुकी है।

जनगणना में ड्यूटी लगने के बाद कई तरह की सिफारिशें की जा रही हैं। महिला कर्मचारियों द्वारा मातृत्व अवकाश के लिए 127 आवेदन किए गए हैं। इसके अलावा, 106 महिला कर्मियों ने अपने छोटे बच्चों या सास-ससुर की बीमारी का हवाला देकर ड्यूटी से नाम काटने का अनुरोध किया है। पुरुष कर्मचारी भी इस मामले में पीछे नहीं हैं। लगभग 400 पुरुष कर्मचारियों ने भी विभिन्न तरीकों से ड्यूटी कटवाने के लिए आवेदन किए हैं। ऐसे आवेदकों को संबंधित एसडीएम को मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच, गणनकों और सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण इसी माह तहसील स्तर पर आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक गणनक को 800 की आबादी का एक गणना ब्लॉक आवंटित किया जाएगा, जहां वे पहले आवास और फिर लोगों की गणना करेंगे।

जनपद में जनगणना के लिए अब तक 11,358 गणना ब्लॉक गठित किए जा चुके हैं। प्रगणकों की सीमा तय करने के लिए ऑनलाइन नक्शा तैयार किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 88 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। सोरांव, फूलपुर और करछना तहसील नक्शा तैयार करने में सबसे पीछे हैं, जहां केवल 74 प्रतिशत काम हो पाया है। जनगणना का प्रथम चरण 22 मई से 30 जून तक चलेगा, जबकि स्व-गणना 7 मई से 21 मई तक की जा सकेगी। इस प्रक्रिया के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं और सभी फील्ड अफसरों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। जल्द ही गणनकों और सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण भी शुरू हो जाएगा। जिला जनगणना अधिकारी और एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह ने बताया कि जनगणना सेल की नोडल अधिकारी नीलम को नियुक्त किया गया है, जो जनगणना से संबंधित सभी पत्राचार और कार्यों का संपादन करेंगी। डीएम को प्रमुख जनगणना अधिकारी और नगर आयुक्त को अतिरिक्त प्रमुख जनगणना अधिकारी बनाया गया है। तहसीलों के एसडीएम, नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी और नगर निगम के जोनल प्रभारियों को चार्ज अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।





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