जनगणना ड्यूटी के दौरान शिक्षिकाओं को कुत्ते और सर्प से खतरा

रामपुर में जनगणना के काम में लगी महिला शिक्षिकाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें एक को कुत्ते ने काटा और दूसरी को सर्प का जोड़ा दिखा।

रामपुर जिले में चल रही जनगणना प्रक्रिया के दौरान शिक्षक ों को कई अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी, लू और अन्य दिक्कतों के बीच दो महिला शिक्षिकाएं विशेष रूप से खतरे में पड़ गईं। एक को आवारा कुत्ते ने काट लिया, जबकि दूसरी को सर्प का जोड़ा देखकर भागना पड़ा। ये घटनाएं मंगलवार को अलग-अलग गांवों में हुईं, जिसमें शिक्षिकाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ गए हैं। जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है और शिक्षक ों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। इस बीच, जनगणना का कार्य जारी है, लेकिन शिक्षक ों में डर का माहौल है। कई शिक्षक ों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुत्तों और सांपों का खतरा आम है, लेकिन इसके लिए कोई विशेष इंतजाम नहीं किए गए हैं.

रामपुर जिले में चल रही जनगणना प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को कई अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी, लू और अन्य दिक्कतों के बीच दो महिला शिक्षिकाएं विशेष रूप से खतरे में पड़ गईं। एक को आवारा कुत्ते ने काट लिया, जबकि दूसरी को सर्प का जोड़ा देखकर भागना पड़ा। ये घटनाएं मंगलवार को अलग-अलग गांवों में हुईं, जिसमें शिक्षिकाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ गए हैं। जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है और शिक्षकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। इस बीच, जनगणना का कार्य जारी है, लेकिन शिक्षकों में डर का माहौल है। कई शिक्षकों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुत्तों और सांपों का खतरा आम है, लेकिन इसके लिए कोई विशेष इंतजाम नहीं किए गए हैं





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