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जनरल एनएस राजा सुब्रमणि बने भारत के तीसरे सीडीएस: करियर और थिएटर कमांड की चुनौतियां

रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा News

जनरल एनएस राजा सुब्रमणि बने भारत के तीसरे सीडीएस: करियर और थिएटर कमांड की चुनौतियां
जनरल एनएस राजा सुब्रमणिचीफ ऑफ डिफेंस स्टाफथिएटर कमांड
📆31-05-2026 11:20:00
📰News Nation
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जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभाला। 40 वर्षों के अनुभव और उच्च शिक्षा के साथ, उनके सामने अब थिएटर कमांड लागू करने और सेना के आधुनिकीकरण की बड़ी जिम्मेदारी है।

भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ है क्योंकि जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के रूप में अपना आधिकारिक कार्यभार संभाल लिया है। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन्स में आयोजित एक गरिमामयी सैन्य समारोह के दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जो उनके इस महत्वपूर्ण पद की गरिमा को दर्शाता है। जनरल सुब्रमणि ने शनिवार को सेवानिवृत्त हुए जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया है। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय सेना , नौसेना और वायुसेना के साथ-साथ रक्षा मंत्रालय और अन्य रणनीतिक संस्थान देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए पूरी एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आने वाले समय में सैन्य क्षमता का विस्तार करना और अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना प्राथमिकता होगी। जनरल सुब्रमणि का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि भारतीय सशस्त्र बलों को भविष्य की युद्ध प्रणालियों के लिए तैयार करना होगा, जिसमें स्वदेशी हथियारों के निर्माण और मौजूदा उपकरणों के अपग्रेडेशन की प्रक्रिया को और अधिक तेज किया जाएगा। उनका मानना है कि सेना की मारक क्षमता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए केवल संसाधनों की वृद्धि काफी नहीं है, बल्कि नई सोच और नवीन रणनीतिक तरीकों को अपनाना अनिवार्य है। जनरल एनएस राजा सुब्रमणि का शानदार मिलिट्री करियर उनकी उत्कृष्ट ट्रेनिंग और उच्च शिक्षा की मजबूत नींव पर टिका है। उन्होंने वर्ष 1985 में गढ़वाल राइफल्स के माध्यम से भारतीय सेना में अपना कमीशन प्राप्त किया था। उनकी शैक्षणिक यात्रा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) से शुरू हुई, जिसके बाद उन्होंने नई दिल्ली स्थित नेशनल डिफेंस कॉलेज से गहन अध्ययन किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी सैन्य समझ को विकसित करने के लिए वे ब्रिटेन के ब्रैकनेल स्थित ज्वाइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज गए, जहाँ उन्होंने उच्च स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। केवल सैन्य प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि शैक्षणिक उपलब्धियों में भी वे अग्रणी रहे हैं। उन्होंने लंदन के प्रतिष्ठित किंग्स कॉलेज से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली और मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज में एमफिल पूरा किया। पिछले चार दशकों के अपने करियर में उन्होंने विभिन्न चुनौतीपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वे जुलाई 2024 से जुलाई 2025 तक भारतीय सेना के वाइस चीफ के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) में सैन्य सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जम्मू-कश्मीर के सांबा क्षेत्र में 168 इंफैंट्री ब्रिगेड का नेतृत्व भी किया। वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में उनके अनुभव ने उन्हें युवा सैन्य अधिकारियों को तराशने का अवसर दिया। उनकी इन असाधारण सेवाओं के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल (पीवीएसएम), अति विशिष्ट सेवा मेडल (एवीएसएम), सेना मेडल (एसएम) और विशिष्ट सेवा मेडल (वीएसएम) जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है। नए सीडीएस के रूप में जनरल सुब्रमणि के सामने सबसे बड़ी और जटिल चुनौती थिएटर कमांड मॉडल को सफलतापूर्वक लागू करना है। यह भारतीय रक्षा सुधार ों का सबसे महत्वाकांक्षी हिस्सा है, जो सेना के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। वर्तमान में भारत की तीनों सेनाओं की अपनी अलग-अलग कमान संरचनाएं हैं और देश में कुल 17 अलग-अलग कमांड कार्यरत हैं। हालांकि सैन्य अभियानों के दौरान तीनों सेनाएं समन्वय करती हैं, लेकिन उनकी कमान और नियंत्रण की व्यवस्था अलग-अलग होने के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया में समय लग सकता है। थिएटर कमांड व्यवस्था के तहत एक एकीकृत कमान स्थापित की जाएगी, जहाँ एक ही कमांडर के नेतृत्व में सेना, नौसेना और वायुसेना की यूनिट्स मिलकर काम करेंगी। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और युद्ध या आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया देना संभव हो पाएगा। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी संकेत दिया था कि इस दिशा में विस्तृत रिपोर्ट रक्षा मंत्री को सौंपी जा चुकी है और अगले दो से तीन वर्षों में इसे जमीनी स्तर पर लागू किया जा सकता है। जनरल सुब्रमणि के कंधों पर अब इस व्यवस्था को वास्तविकता में बदलने का जिम्मा है। यह बदलाव ऐसे समय में आ रहा है जब भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और तकनीकी आधुनिकीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहा है। संयुक्त सैन्य संचालन की यह नई व्यवस्था न केवल आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि बाहरी खतरों के विरुद्ध भारत की रणनीतिक स्थिति को भी और अधिक प्रभावी बनाएगी.

भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ है क्योंकि जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के रूप में अपना आधिकारिक कार्यभार संभाल लिया है। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन्स में आयोजित एक गरिमामयी सैन्य समारोह के दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जो उनके इस महत्वपूर्ण पद की गरिमा को दर्शाता है। जनरल सुब्रमणि ने शनिवार को सेवानिवृत्त हुए जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया है। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ-साथ रक्षा मंत्रालय और अन्य रणनीतिक संस्थान देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए पूरी एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आने वाले समय में सैन्य क्षमता का विस्तार करना और अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना प्राथमिकता होगी। जनरल सुब्रमणि का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि भारतीय सशस्त्र बलों को भविष्य की युद्ध प्रणालियों के लिए तैयार करना होगा, जिसमें स्वदेशी हथियारों के निर्माण और मौजूदा उपकरणों के अपग्रेडेशन की प्रक्रिया को और अधिक तेज किया जाएगा। उनका मानना है कि सेना की मारक क्षमता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए केवल संसाधनों की वृद्धि काफी नहीं है, बल्कि नई सोच और नवीन रणनीतिक तरीकों को अपनाना अनिवार्य है। जनरल एनएस राजा सुब्रमणि का शानदार मिलिट्री करियर उनकी उत्कृष्ट ट्रेनिंग और उच्च शिक्षा की मजबूत नींव पर टिका है। उन्होंने वर्ष 1985 में गढ़वाल राइफल्स के माध्यम से भारतीय सेना में अपना कमीशन प्राप्त किया था। उनकी शैक्षणिक यात्रा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) से शुरू हुई, जिसके बाद उन्होंने नई दिल्ली स्थित नेशनल डिफेंस कॉलेज से गहन अध्ययन किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी सैन्य समझ को विकसित करने के लिए वे ब्रिटेन के ब्रैकनेल स्थित ज्वाइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज गए, जहाँ उन्होंने उच्च स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। केवल सैन्य प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि शैक्षणिक उपलब्धियों में भी वे अग्रणी रहे हैं। उन्होंने लंदन के प्रतिष्ठित किंग्स कॉलेज से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली और मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज में एमफिल पूरा किया। पिछले चार दशकों के अपने करियर में उन्होंने विभिन्न चुनौतीपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वे जुलाई 2024 से जुलाई 2025 तक भारतीय सेना के वाइस चीफ के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) में सैन्य सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जम्मू-कश्मीर के सांबा क्षेत्र में 168 इंफैंट्री ब्रिगेड का नेतृत्व भी किया। वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में उनके अनुभव ने उन्हें युवा सैन्य अधिकारियों को तराशने का अवसर दिया। उनकी इन असाधारण सेवाओं के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल (पीवीएसएम), अति विशिष्ट सेवा मेडल (एवीएसएम), सेना मेडल (एसएम) और विशिष्ट सेवा मेडल (वीएसएम) जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है। नए सीडीएस के रूप में जनरल सुब्रमणि के सामने सबसे बड़ी और जटिल चुनौती थिएटर कमांड मॉडल को सफलतापूर्वक लागू करना है। यह भारतीय रक्षा सुधारों का सबसे महत्वाकांक्षी हिस्सा है, जो सेना के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। वर्तमान में भारत की तीनों सेनाओं की अपनी अलग-अलग कमान संरचनाएं हैं और देश में कुल 17 अलग-अलग कमांड कार्यरत हैं। हालांकि सैन्य अभियानों के दौरान तीनों सेनाएं समन्वय करती हैं, लेकिन उनकी कमान और नियंत्रण की व्यवस्था अलग-अलग होने के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया में समय लग सकता है। थिएटर कमांड व्यवस्था के तहत एक एकीकृत कमान स्थापित की जाएगी, जहाँ एक ही कमांडर के नेतृत्व में सेना, नौसेना और वायुसेना की यूनिट्स मिलकर काम करेंगी। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और युद्ध या आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया देना संभव हो पाएगा। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी संकेत दिया था कि इस दिशा में विस्तृत रिपोर्ट रक्षा मंत्री को सौंपी जा चुकी है और अगले दो से तीन वर्षों में इसे जमीनी स्तर पर लागू किया जा सकता है। जनरल सुब्रमणि के कंधों पर अब इस व्यवस्था को वास्तविकता में बदलने का जिम्मा है। यह बदलाव ऐसे समय में आ रहा है जब भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और तकनीकी आधुनिकीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहा है। संयुक्त सैन्य संचालन की यह नई व्यवस्था न केवल आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि बाहरी खतरों के विरुद्ध भारत की रणनीतिक स्थिति को भी और अधिक प्रभावी बनाएगी

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जनरल एनएस राजा सुब्रमणि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थिएटर कमांड भारतीय सेना रक्षा सुधार

 

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