जनरल द्विवेदी की अमेरिका यात्रा: भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग को नई मजबूती

भारतीय थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अमेरिका यात्रा रक्षा संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई।

नई दिल्ली, 29 अप्रैल। भारतीय थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में अमेरिका की महत्वपूर्ण यात्रा का समापन किया। यह दौरा भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को एक नई दिशा देने और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। जनरल द्विवेदी 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर थे, जिसके दौरान उन्होंने पेंटागन में कई उच्चस्तरीय बैठकों में भाग लिया। इन बैठकों में दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को और अधिक गहरा करने और आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज पर विस्तृत चर्चा हुई। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की यात्रा का केंद्र बिंदु पेंटागन में हुई महत्वपूर्ण मुलाकातें थीं। उन्होंने अमेरिकी सेना सचिव डेनियल पी ड्रिस्कॉल के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें रक्षा सहयोग को विस्तार देने, सैन्य साझेदारी को मजबूत करने और भविष्य की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान, दोनों नेताओं ने बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में आपसी तालमेल और समन्वय के महत्व पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, जनरल द्विवेदी ने अमेरिकी सेना के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ जनरल क्रिस्टोफर लानेव के साथ भी मुलाकात की। इस बैठक में संयुक्त सैन्य अभ्यास , प्रशिक्षण कार्यक्रमों, आधुनिक सैन्य क्षमताओं के विकास और भविष्य के संयुक्त अभियानों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। दोनों पक्षों ने इंटरऑपरेबिलिटी, यानी एक-दूसरे के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। जनरल द्विवेदी ने अपनी यात्रा के दौरान रक्षा नीति से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बातचीत की, जिसमें अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर पॉलिसी एल्ब्रिज कोल्बी और नेशनल गार्ड ब्यूरो के प्रमुख जनरल स्टीवन एस नॉर्डहॉस शामिल थे। इन चर्चाओं में रक्षा नीति, रणनीतिक समन्वय और संस्थागत सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया गया, और भविष्य में दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान की गई। यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य तेजी से बदल रहा है, और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बनाए रखना दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता सैन्य सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जनरल द्विवेदी का यह अमेरिका दौरा भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस यात्रा के माध्यम से, दोनों देशों ने न केवल आपसी विश्वास को गहरा किया है, बल्कि भविष्य में रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान, जनरल द्विवेदी ने भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिक ों से भी मुलाकात की और उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने पूर्व सैनिक ों को राष्ट्र और सशस्त्र बलों की मजबूत आधारशिला बताया, और उनके समर्पण और सेवा भावना को प्रेरणादायक बताया। जनरल द्विवेदी ने यह भी कहा कि अमेरिका में बसे भारतीय पूर्व सैनिक भारत और अमेरिका के बीच लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने अर्लिंग्टन नेशनल सेमेट्री में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके अदम्य साहस, बलिदान और अमर विरासत को नमन किया। यह यात्रा भारत और अमेरिका के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है.

नई दिल्ली, 29 अप्रैल। भारतीय थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में अमेरिका की महत्वपूर्ण यात्रा का समापन किया। यह दौरा भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को एक नई दिशा देने और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। जनरल द्विवेदी 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर थे, जिसके दौरान उन्होंने पेंटागन में कई उच्चस्तरीय बैठकों में भाग लिया। इन बैठकों में दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को और अधिक गहरा करने और आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज पर विस्तृत चर्चा हुई। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की यात्रा का केंद्र बिंदु पेंटागन में हुई महत्वपूर्ण मुलाकातें थीं। उन्होंने अमेरिकी सेना सचिव डेनियल पी ड्रिस्कॉल के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें रक्षा सहयोग को विस्तार देने, सैन्य साझेदारी को मजबूत करने और भविष्य की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान, दोनों नेताओं ने बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में आपसी तालमेल और समन्वय के महत्व पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, जनरल द्विवेदी ने अमेरिकी सेना के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ जनरल क्रिस्टोफर लानेव के साथ भी मुलाकात की। इस बैठक में संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, आधुनिक सैन्य क्षमताओं के विकास और भविष्य के संयुक्त अभियानों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। दोनों पक्षों ने इंटरऑपरेबिलिटी, यानी एक-दूसरे के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। जनरल द्विवेदी ने अपनी यात्रा के दौरान रक्षा नीति से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बातचीत की, जिसमें अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर पॉलिसी एल्ब्रिज कोल्बी और नेशनल गार्ड ब्यूरो के प्रमुख जनरल स्टीवन एस नॉर्डहॉस शामिल थे। इन चर्चाओं में रक्षा नीति, रणनीतिक समन्वय और संस्थागत सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया गया, और भविष्य में दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान की गई। यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य तेजी से बदल रहा है, और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बनाए रखना दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता सैन्य सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जनरल द्विवेदी का यह अमेरिका दौरा भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस यात्रा के माध्यम से, दोनों देशों ने न केवल आपसी विश्वास को गहरा किया है, बल्कि भविष्य में रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान, जनरल द्विवेदी ने भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों से भी मुलाकात की और उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने पूर्व सैनिकों को राष्ट्र और सशस्त्र बलों की मजबूत आधारशिला बताया, और उनके समर्पण और सेवा भावना को प्रेरणादायक बताया। जनरल द्विवेदी ने यह भी कहा कि अमेरिका में बसे भारतीय पूर्व सैनिक भारत और अमेरिका के बीच लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने अर्लिंग्टन नेशनल सेमेट्री में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके अदम्य साहस, बलिदान और अमर विरासत को नमन किया। यह यात्रा भारत और अमेरिका के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है





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