जनरल मनोज नरवणे की किताब पर बड़ा खुलासा: LAC पर सरकार ने दिया था 'जो उचित समझो वो करो' का आदेश

पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने आजतक के साथ विशेष बातचीत में अपनी आगामी पुस्तक पर चल रहे विवादों और LAC पर हुई घटनाओं पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि सरकार ने सेना को चीन से निपटने के लिए पूरी आजादी दी थी और भारत ने एक इंच भी जमीन नहीं खोई।

भारत के पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने आजतक के साथ एक विशेष साक्षात्कार में अपनी आगामी पुस्तक को लेकर चल रहे विवादों पर खुलकर बात की। यह पुस्तक, जो अभी तक प्रकाशन के लिए उपलब्ध नहीं है, उनके कार्यकाल के दौरान के अनुभवों, विशेष रूप से भारत-चीन सीमा ( LAC ) पर हुई घटनाओं और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों पर प्रकाश डालती है। जनरल नरवणे ने स्पष्ट किया कि इस पुस्तक में उन्होंने केवल अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण और यादों को व्यक्त किया है, और किसी भी प्रकार के गुप्त या सरकारी दस्तावेजों का उपयोग नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि पुस्तक का प्रकाशन सरकार के साथ चल रही चर्चाओं पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रकाशक सरकार के संपर्क में है और आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। जनरल नरवणे ने LAC पर स्थिति का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने सेना को चीन के साथ निपटने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, और उन्हें 'जो उचित समझो वो करो' जैसे स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। यह दर्शाता है कि सरकार का सेना पर पूरा विश्वास था और उन्होंने उन्हें अपनी रणनीति तय करने की पूरी आजादी दी थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने LAC पर एक इंच भी जमीन नहीं खोई है, और यह कि चीन ही अपनी बनाई हुई चौकियां तोड़कर पीछे हटने के लिए मजबूर हुआ था। यह स्पष्टीकरण उन दावों का खंडन करता है जो यह सुझाव देते थे कि भारत ने सीमा विवाद के समाधान के लिए चीन को कुछ क्षेत्र सौंप दिया था। जनरल नरवणे ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत और सेना के बीच एक मजबूत तालमेल था, जो स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने में महत्वपूर्ण था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि चीन ने खुद ही अपनी चौकियां हटाईं, जो भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। जनरल नरवणे ने सेना और राजनीति के बीच संबंधों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सेना को राजनीति से दूर रहना चाहिए, और भारतीय सेना इस सिद्धांत का पालन करती है। उन्होंने पड़ोसी देशों के उदाहरणों का हवाला दिया जहां सेना राजनीति में हस्तक्षेप करती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। उन्होंने भारतीय सेना की पेशेवरता और निष्पक्षता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी पुस्तक उनके व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है, और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार का विवाद पैदा करना नहीं है। यह पुस्तक उनके कार्यकाल के दौरान हुई महत्वपूर्ण घटनाओं और निर्णयों पर एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, और भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित हो सकती है। जनरल नरवणे ने उम्मीद जताई कि उनकी पुस्तक जल्द ही जनता के लिए उपलब्ध होगी और लोगों को LAC पर हुई घटनाओं की सच्चाई जानने में मदद करेगी। उन्होंने सरकार से पुस्तक के प्रकाशन के लिए जल्द से जल्द मंजूरी देने का अनुरोध किया, ताकि लोग उनके विचारों से अवगत हो सकें। उन्होंने यह भी कहा कि सेना के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और सेना को अपना काम करने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए.

भारत के पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने आजतक के साथ एक विशेष साक्षात्कार में अपनी आगामी पुस्तक को लेकर चल रहे विवादों पर खुलकर बात की। यह पुस्तक, जो अभी तक प्रकाशन के लिए उपलब्ध नहीं है, उनके कार्यकाल के दौरान के अनुभवों, विशेष रूप से भारत-चीन सीमा (LAC) पर हुई घटनाओं और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों पर प्रकाश डालती है। जनरल नरवणे ने स्पष्ट किया कि इस पुस्तक में उन्होंने केवल अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण और यादों को व्यक्त किया है, और किसी भी प्रकार के गुप्त या सरकारी दस्तावेजों का उपयोग नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि पुस्तक का प्रकाशन सरकार के साथ चल रही चर्चाओं पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रकाशक सरकार के संपर्क में है और आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। जनरल नरवणे ने LAC पर स्थिति का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने सेना को चीन के साथ निपटने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, और उन्हें 'जो उचित समझो वो करो' जैसे स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। यह दर्शाता है कि सरकार का सेना पर पूरा विश्वास था और उन्होंने उन्हें अपनी रणनीति तय करने की पूरी आजादी दी थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने LAC पर एक इंच भी जमीन नहीं खोई है, और यह कि चीन ही अपनी बनाई हुई चौकियां तोड़कर पीछे हटने के लिए मजबूर हुआ था। यह स्पष्टीकरण उन दावों का खंडन करता है जो यह सुझाव देते थे कि भारत ने सीमा विवाद के समाधान के लिए चीन को कुछ क्षेत्र सौंप दिया था। जनरल नरवणे ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत और सेना के बीच एक मजबूत तालमेल था, जो स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने में महत्वपूर्ण था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि चीन ने खुद ही अपनी चौकियां हटाईं, जो भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। जनरल नरवणे ने सेना और राजनीति के बीच संबंधों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सेना को राजनीति से दूर रहना चाहिए, और भारतीय सेना इस सिद्धांत का पालन करती है। उन्होंने पड़ोसी देशों के उदाहरणों का हवाला दिया जहां सेना राजनीति में हस्तक्षेप करती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। उन्होंने भारतीय सेना की पेशेवरता और निष्पक्षता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी पुस्तक उनके व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है, और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार का विवाद पैदा करना नहीं है। यह पुस्तक उनके कार्यकाल के दौरान हुई महत्वपूर्ण घटनाओं और निर्णयों पर एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, और भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित हो सकती है। जनरल नरवणे ने उम्मीद जताई कि उनकी पुस्तक जल्द ही जनता के लिए उपलब्ध होगी और लोगों को LAC पर हुई घटनाओं की सच्चाई जानने में मदद करेगी। उन्होंने सरकार से पुस्तक के प्रकाशन के लिए जल्द से जल्द मंजूरी देने का अनुरोध किया, ताकि लोग उनके विचारों से अवगत हो सकें। उन्होंने यह भी कहा कि सेना के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और सेना को अपना काम करने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

जनरल मनोज नरवणे LAC भारत-चीन सीमा भारतीय सेना पुस्तक विवाद रक्षा

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

पूर्व सेना प्रमुख के बयान पर बवाल: राहुल ने कहा- मंत्री को बर्खास्त करें; 2 दिन पहले वीके सिंह बोले थे- भारत ने 50 बार LAC का अतिक्रमण कियाकेंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह का एक बयान उनके गले की हड्‌डी बन गया है। उन्होंने रविवार को तमिलनाडु के मदुरै में कहा था कि अगर चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर सीमा का 10 बार अतिक्रमण किया है, तो भारत ने कम से कम पचास बार LAC पर अतिक्रमण किया होगा। | India has violated the LAC 50 times, surrounded by VK Singh, Rahul said - dismiss the government

Read more »

India-China Border Dispute: दोनों पक्ष LAC पर गश्त फिर से शुरू करने पर सहमत | LACIndia-China Border Dispute: भारत और चीन के बीच सीमा विवाद मुद्दे पर सहमति बन गई है। दोनों देश सैनिकों को पीछे हटाने के साथ ही एलएसी पर गश्त करने को लेकर सहमत हो गए हैं। खास बात है सीमा विवाद को लेकर यह समझौता ब्रिक्स बैठक से पहले हुआ है। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर विदेश सचिव विक्रम मिसरी...

Read more »

भारत-चीन पेट्रोलिंग समझौता, आर्मी चीफ बोले-भरोसा जमने में वक्त लगेगा: सीमा पर गश्त इसका जरिया, इसके बाद अगल...India China Border LAC Patrolling Agreement भारत-चीन के बीच LAC पर पेट्रोलिंग की सहमति के बाद मंगलवार को चीन ने विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम अपना सीमा विवाद मिलकर सुलझाएंगे।

Read more »

India-China Border Dispute: LAC में पेट्रोलिंग को लेकर हुआ अहम समझौता | LACIndia-China Border Dispute: भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बड़ी खबर आई है....विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेस कर कहा है कि भारत और चीन फिर से पेट्रोलिंग को लेकर सहमत हुए हैं विदेश सचिव ने कहा कि पिछले कई हफ्तों में हुई चर्चाओं के बाद LAC (वास्तविक नियंत्रण रेखा) गश्त की सहमति बन गई है..

Read more »

Chanakya Defence Dialogue: रक्षा मंत्री राजनाथ का चीन के साथ LAC एग्रीमेंट पर बड़ा बयान, बोले- ‘देर-सबेर...’Chanakya Defence Dialogue: Defense Minister Rajnath Singh big statement on LAC agreement with China , रक्षा मंत्री राजनाथ का चीन के साथ LAC एग्रीमेंट पर बड़ा बयान

Read more »

डिसेंगेजममेंट के बावजूद चीन पर नहीं है भारत को भरोसा, LAC पर तीनों सेनाओं ने किया युद्धाभ्यासIndia does not trust China despite disengagement, all three armies conducted maneuvers on LAC, डिसेंगेजममेंट के बावजूद चीन पर नहीं है भारत को भरोसा, LAC पर तीनों सेनाओं ने किया युद्धाभ्यास

Read more »