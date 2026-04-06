जनसुनवाई में लापरवाही: सिंधिया ने कलेक्टर को लगाई फटकार, कहा - 'ये लोगों की उम्मीदें हैं, सोने के समान हैं!'

मध्य प्रदेश के अशोक नगर में जनसुनवाई के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्टर को आवेदनों को लापरवाही से संभालने पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि ये कागज नहीं, लोगों की उम्मीदें हैं, जो सोने के समान हैं।

जनसुनवाई एक ऐसा मंच है जहां आम जनता अपनी उम्मीदें और समस्याओं को लेकर प्रशासन के सामने आती है. परंतु, जब इन उम्मीदों को लापरवाही से संभाला जाता है, तो सवाल केवल व्यवस्था पर ही नहीं, बल्कि संवेदनशीलता पर भी उठता है. ऐसा ही एक भावुक और सोचने पर विवश कर देने वाला दृश्य तब सामने आया जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से ही कलेक्टर साकेत मालवीय को फटकार लगाई. यह घटना मध्य प्रदेश के अशोक नगर जनपद पंचायत में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के बाद की है.

कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात जब जनता द्वारा प्रस्तुत आवेदनों को एकत्र किया जा रहा था, तब कलेक्टर साकेत मालवीय उन्हें एक थैले में डाल रहे थे. लेकिन ये आवेदन अव्यवस्थित तरीके से रखे जा रहे थे. यह दृश्य देखते ही सिंधिया ने तुरंत प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सबके सामने कलेक्टर को फटकार लगाते हुए कहा कि “ये कागज नहीं हैं, ये लोगों की उम्मीदें हैं… हमारे लिए सोने के समान हैं.” उनके इस वाक्य ने वहां उपस्थित हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया. यह केवल नाराजगी नहीं थी, बल्कि प्रशासन को उसकी जिम्मेदारी का बोध कराने का एक कठोर प्रयास था.\सिंधिया ने आगे कहा कि जिस भरोसे के साथ लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, उसी गंभीरता से उन पर कार्य होना चाहिए. आवेदन केवल फाइलों का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि किसी की पीड़ा, संघर्ष और आशा की कहानी होते हैं. उन्हें इस प्रकार लापरवाही से रखना, उन भावनाओं को अनदेखा करना है. मंत्री की इस फटकार के बाद माहौल बदल गया. कलेक्टर ने तुरंत सभी आवेदनों को व्यवस्थित किया और उन्हें उचित तरीके से संग्रहीत किया. हालांकि, यह घटना एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ गई. प्रशासनिक दायित्व केवल कार्य करने तक सीमित नहीं है, बल्कि संवेदनशीलता और सम्मान के साथ इसका निर्वहन करना भी उतना ही आवश्यक है. जनता अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन के पास आती है ताकि उनकी बातों को सुना जाए और उनका समाधान निकाला जाए. जनसुनवाई का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का निवारण करना और उन्हें न्याय दिलाना है. लेकिन जब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लेता है, तो लोगों में निराशा उत्पन्न होती है. सिंधिया की फटकार ने इस महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डाला और प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया.\इस घटना ने प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का संदेश दिया. यह स्पष्ट है कि लोगों की उम्मीदें और समस्याएं प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण हैं और उन्हें उचित सम्मान दिया जाना चाहिए. सिंधिया का यह कदम सराहनीय है क्योंकि उन्होंने जनता की भावनाओं का सम्मान किया और प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया. इस घटना से सभी को सीख लेनी चाहिए, न केवल प्रशासन को बल्कि उन सभी को भी जो किसी भी रूप में जनता के साथ जुड़े हुए हैं. हर व्यक्ति को दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए. जनसुनवाई जैसे मंचों का उद्देश्य लोगों को न्याय दिलाना है, इसलिए प्रशासन को अपनी भूमिका को गंभीरता से निभाना चाहिए. यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जनता की समस्याओं का समाधान समय पर और प्रभावी तरीके से किया जाए. प्रशासन को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास बना रहे. इस घटना से एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है कि प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए और जनता की उम्मीदों का सम्मान करना चाहिए. यह एक सकारात्मक कदम है जो प्रशासन और जनता के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने में मदद करेगा





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