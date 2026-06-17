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जन्मतारीख में नंबर 3 का रेपीट होने का क्या मतलब है? अंक ज्योतिष एक्सपर्ट बताते हैं खास बातें

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जन्मतारीख में नंबर 3 का रेपीट होने का क्या मतलब है? अंक ज्योतिष एक्सपर्ट बताते हैं खास बातें
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📆17-06-2026 10:19:00
📰NBT Hindi News
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अंक ज्योतिष के अनुसार जन्मतारीख में नंबर 3 आने की स्थिति में व्यक्ति बुद्धिमान, सृजनशील और कल्पनाशील होता है। जानिए इसके पूछे के पर्दे पर छुपे व्यवहारगत प्रभाव और विशेषज्ञों की सलाह।

नंबर 3 Numerology: क्या आपकी जन्मतारीख में नंबर 3 आता है?

यदि हाँ, तो आप बेहद बुद्धिमान हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार, हर अंक अपनी अलग ऊर्जा रखता है। जन्मतारीख में नंबर 3 के आने का मतलब है कि व्यक्ति सृजनशील, कल्पनाशील और बुद्धिमान है। ऐसे लोगों का दिमाग लगातार चलता रहता है, वे गहन सोचते हैं और दूसरों की कमियों तुरंत पहचान लेते हैं। इसके कारण वे भीड़ में अकेले महसूस करते हैं और लोग उन्हें जिद्दी समझते हैं। जन्मतारीख में नंबर 3 की बार-बार आने (रेपीट) की स्थिति इस प्रभाव को और तीखा बनाती है। उदाहरण के लिए, यदि जन्मतारीख 23 दिसंबर 1993 है (2+3+1+2+1+9+9+3 = 30 → 3+0=3) तो नंबर 3 दो बार आएगा। नंबर 3 वाले व्यक्ति प्रकाशित करने वाले, संवाददाता और रचनात्मक रूप से ज्ञान युवक होते हैं। उनकी कल्पना शक्ति और लिखने की कला प्रतियोगी स्तर की होती है। लेकिन इन व्यक्तियों में अहंकार की प्रवृत्ति, धैर्य की कमी और असली दुनिया से दूरी का भ्रम भी हो सकता है। उनकी ऊर्जा इन्हें और आगे बढ़ाती है, लेकिन एक अनजान डर भी मन में रहता है। सलाह है कि वे अहंकार से दूर रहकर अपनी कल्पना को सही दिशा दें और सामाजिक कार्यों में योगदान दें। इस ज्ञान का स्रोत अंक ज्योतिष विशेषज्ञ और वास्तु गुरु मान्या की राय है। इसके अलावा, आयुषी त्यागी एक अनुभवी पत्रकार और ज्योतिषशास्त्री हैं जो नवभारत टाइम्स में लगातार लेख लिखती हैं। उन्होंने वैदिक ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, टैरो कार्ड और धार्मिक ग्रंथों पर गहन अध्ययन किया है। उन्होंने प्रमुख व्यक्तियों की कुंडली का अध्ययन किया है और कई ज्योतिषी डॉक्टरों से साक्षात्कार किया है। पिछले पांच वर्षों में लगभार 9500 से अधिक आलेख प्रकाशित किए गए हैं। आयुषी का मानना है कि धर्म और ज्योतिष के माध्यम से लोगों को सही जानकारी देना आवश्यक है ताकि भ्रम न फैले

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