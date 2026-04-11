जन नायकन लीक: कमल हासन ने की कड़ी निंदा, रजनीकांत और चिरंजीवी भी मेकर्स के सपोर्ट में

विजय थलापति की फिल्म 'जन नायकन' रिलीज से पहले लीक हो गई, जिसके बाद कमल हासन ने सिस्टम की विफलता को जिम्मेदार ठहराया। रजनीकांत और चिरंजीवी सहित कई सितारों ने भी फिल्म का समर्थन किया और पायरेसी पर निराशा व्यक्त की।

रजनीकांत और चिरंजीवी के बाद जन नायकन के समर्थन में उतरे कमल हासन , बोले- यह महज हादसा नहीं। अभिनेता विजय थलापति की फिल्म ' जन नायकन ' की रिलीज से पहले हुई लीक पर कमल हासन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे सिस्टम की विफलता करार देते हुए सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। यह घटना फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि फिल्म अभी तक सिनेमाघरों में रिलीज भी नहीं हुई थी। सेंसर सर्टिफिकेट में देरी के कारण इसकी रिलीज अटकी हुई थी, और अब रिलीज से पहले ही इसका एचडी प्रिंट लीक हो गया। इस

पर कमल हासन का गुस्सा फूटा है। उन्होंने इसे सिस्टम की नाकामी का परिणाम बताया है।\कमल हासन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि 'जन नायकन' का लीक होना कोई हादसा नहीं है, बल्कि यह सिस्टम की विफलता का नतीजा है। उन्होंने कहा कि अगर सही प्रक्रिया समय पर पूरी हो गई होती, तो आज यह स्थिति नहीं होती। सर्टिफिकेशन में अत्यधिक देरी ने पायरेसी के लिए जमीन तैयार की। जब कानूनी पहुंच रुक जाती है, तो गैर-कानूनी रास्ते हावी हो जाते हैं। कमल हासन ने इस घटना को कला और कलाकार पर हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह सैकड़ों कलाकारों और टेक्नीशियनों की मेहनत और ईमानदारी से टैक्स देने वाले प्रोड्यूसर्स, एग्जिबिटर्स और थिएटर मालिकों के निवेश को खतरे में डालता है, जो मिलकर उस सिनेमा को जिंदा रखते हैं जिसे हम प्यार करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब सिस्टम फेल हो जाता है, तो क्रिएटर्स की रक्षा कौन करता है? हमें जवाबदेही, तेजी से सर्टिफिकेशन, सख्त कानून और रियल-टाइम में कंटेंट हटाने की जरूरत है।\कमल हासन ने सिनेमा के चाहने वालों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने लिखा, 'मुझे पूरा भरोसा है कि सिनेमा के सच्चे चाहने वाले एकजुट होंगे और थिएटर में कानूनी तरीके से फिल्म देखकर इसका करारा जवाब देंगे, ठीक वैसे ही जैसे आप पहले भी मेरे साथ खड़े रहे हैं'। फिल्म 'जन नायकन' के लीक होने के बाद इंडस्ट्री के कई सेलेब्स मेकर्स के समर्थन में उतरे हैं और उन्होंने फिल्म के ऑनलाइन लीक होने पर निराशा जताई है। सुपरस्टार रजनीकांत और मेगास्टार चिरंजीवी ने भी लीक पर निराशा जताते हुए फिल्म और मेकर्स का सपोर्ट किया है। इस घटना ने फिल्म इंडस्ट्री में पायरेसी के खिलाफ लड़ाई को फिर से हवा दी है, और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है कि फिल्म रिलीज के दौरान और बाद में सुरक्षित रहे। यह घटना फिल्म निर्माताओं को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इससे फिल्म की कमाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और दर्शकों को सिनेमाघरों में फिल्म देखने से रोका जा सकता है। निर्माताओं ने इस घटना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है और पायरेसी को रोकने के लिए सख्त उपाय करने की मांग की है। यह घटना न केवल फिल्म इंडस्ट्री के लिए चिंता का विषय है, बल्कि दर्शकों के लिए भी एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि यह कला और रचनात्मकता को नुकसान पहुंचाता है





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