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जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में बदलाव: उदय सिंह ने इस्तीफा दे दिया...

सियासत News

जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में बदलाव: उदय सिंह ने इस्तीफा दे दिया...
जन सुराज पार्टीउदय सिंहनिर्वाहन
📆22-05-2026 20:08:00
📰Dainik Jagran
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पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने जन सुराज पार्टी (जसुपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक साल तक पद छोड़ दिया।पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने जन सुराज पार्टी (जसुपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से स्वेच्छया मुक्त होने की घोषणा की है। जसुपा के सूत्रधार प्रशांत किशोर (पीके) को उन्होंने से अवगत करा दिया है।उन्होंने पद-मुक्ति का कारण व्यक्तिगत बताया है, ताकि कुछ आवश्यक कार्याें पर पूर्णतया ध्यान दे सकें। इसके लिए उन्होंने एक वर्ष तक सक्रिय राजनीति से विराम लेने का निश्चय किया है। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने जसुपा के दिग्गजों को आश्वस्त किया है कि वे उन सबके लिए हमेशा की तरह उपलब्ध भी रहेंगे।

पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने जन सुराज पार्टी (जसुपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक साल तक उदय सिंह ने जसुपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया।पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने जन सुराज पार्टी (जसुपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से स्वेच्छया मुक्त होने की घोषणा की है। जसुपा के सूत्रधार प्रशांत किशोर (पीके) को उन्होंने इससे अवगत भी करा दिया है। उन्होंने पद-मुक्ति का कारण व्यक्तिगत बताया है, ताकि कुछ आवश्यक कार्याें पर पूर्णतया ध्यान दे सकें। इसके लिए उन्होंने एक वर्ष तक सक्रिय राजनीति से विराम लेने का निश्चय किया है। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने जसुपा के दिग्गजों को आश्वस्त किया है कि वे उन सबके लिए हमेशा की तरह उपलब्ध भी रहेंगे। उल्लेखनीय है कि भाजपा और कांग्रेस से होते हुए जसुपा में आए उदय सिंह का पटना स्थित पैतृक आवास (शेखपुरा हाउस) पीके का ठिकाना हुआ करता था। पिछले कुछ दिनों से पीके वहां से बिहटा स्थित बिहार नवनिर्माण आश्रम में रहने के लिए चले गए हैं।एक बेहद रसूखदार और प्रभावशाली नाम माने जाते हैं। उन्होंने अपने सियासी सफर का आगाज भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ किया था, जिसके टिकट पर वे वर्ष 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों में पूर्णिया क्षेत्र से सांसद चुने गए।बाद में, उन्होंने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली और चुनाव मैदान में उतरे.

पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने जन सुराज पार्टी (जसुपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक साल तक उदय सिंह ने जसुपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया।पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने जन सुराज पार्टी (जसुपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से स्वेच्छया मुक्त होने की घोषणा की है। जसुपा के सूत्रधार प्रशांत किशोर (पीके) को उन्होंने इससे अवगत भी करा दिया है। उन्होंने पद-मुक्ति का कारण व्यक्तिगत बताया है, ताकि कुछ आवश्यक कार्याें पर पूर्णतया ध्यान दे सकें। इसके लिए उन्होंने एक वर्ष तक सक्रिय राजनीति से विराम लेने का निश्चय किया है। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने जसुपा के दिग्गजों को आश्वस्त किया है कि वे उन सबके लिए हमेशा की तरह उपलब्ध भी रहेंगे। उल्लेखनीय है कि भाजपा और कांग्रेस से होते हुए जसुपा में आए उदय सिंह का पटना स्थित पैतृक आवास (शेखपुरा हाउस) पीके का ठिकाना हुआ करता था। पिछले कुछ दिनों से पीके वहां से बिहटा स्थित बिहार नवनिर्माण आश्रम में रहने के लिए चले गए हैं।एक बेहद रसूखदार और प्रभावशाली नाम माने जाते हैं। उन्होंने अपने सियासी सफर का आगाज भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ किया था, जिसके टिकट पर वे वर्ष 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों में पूर्णिया क्षेत्र से सांसद चुने गए।बाद में, उन्होंने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली और चुनाव मैदान में उतरे

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जन सुराज पार्टी उदय सिंह निर्वाहन सियासी सफर भाजपा कांग्रेस निर्वाचन

 

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