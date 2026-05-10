जबलपुर में सरकारी धन के बड़े घोटाले के मामले में जांच टीम की रिपोर्ट लंबित, सीईओ पर भी सवाल, पुलिस ने मनीलूम ले ली है जांच

जबलपुर में एक लिपिक पिछले छह वर्षों से किशोर विकास योजना के सीईओ के कार्यकाल में साठगांठ कर साठ करोड़ की धनराशि अपने निजी खातों में ट्रांसफर कर दी। जांच टीम की रिपोर्ट लंबित पड़ी है, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। लिपिक ने निजी खर्चों के लिए भी सीडीपीसी की राशि का इस्तेमाल किया और इसकी जांच रिपोर्ट में अवैध ट्रांजेक्शन किए गए। सीईओ पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि एफआईआर नहीं कराई गई है। इस मामले में मंत्री ने एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। लिपिक के गायब होने, जांच रिपोर्ट की लंबे समय तक फाइल न हो पाने और कार्रवाई टालने के आरोप लगा हैं। मामले को लेकर कलेक्टर को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जबकि सीईओ को जांच का फेरबदल हुआ है। जांच टीम और अधिकारी नए निर्देशों के बाद जांच की गति तेज कर सकते हैं। जांच की पूरी जानकारी की जरूरत है, ताकि व्यापक कार्रवाई की जा सके ओ।
डिजिटल डेस्क: जबलपुर में अमरपुर जनपद पंचायत स्थित सरकारी धन के बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक लिपिक पदस्थ पिछले छह वर्षों से सीईओ के कार्यकाल में साठगांठ कर बड़ी धनराशि अपने निजी खातों में ट्रांसफर कर दी। जांच में खुलासा हुआ कि लिपिक ने सरकारी खाते को निजी खातों का टूल बनाकर इस्तेमाल किया, जिसमें दो दर्जन से अधिक ट्रांजेक्शन किए गए। जांच टीम ने घोटाले के दायरे को सीमित कर 40 लाख रुपये तक रखा, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। सीईओ पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, हालांकि उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मंत्री ने एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। लिपिक पिछले छह माह से गायब बताया जा रहा है। जांच रिपोर्ट लंबित पड़ी है। अधिकारी नए निर्देशों के बाद जांच तेज कर सकते हैं। जिला पंचायत सीईओ को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मामला तीसरे सीईओ से भी जुड़ा है। लिपिक ने अपने निजी खर्चों, बेटी के चौक कार्यक्रम तक के लिए भी सरकारी राशि को अपने खातों में डाली, जबकि बिल-वाउचर गायब बताए जा रहे हैं। पंचायत दर्पण पोर्टल पर तकनीकी हेरफेर कर राशि निकाली गई, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। लिपिक का गायब होना, जांच की लंबे समय तक फाइल न हो पाना और आरोप-प्रत्यारोप में कार्रवाई टालने का आरोप लगा है। अब जांच टीम और अधिकारी नए निर्देशों के बाद जांच की गति तेज कर सकते हैं। मामले की पूरी जानकारी की जरूरत है, ताकि व्यापक कार्रवाई की जा सके ओ। - प्रतिमा बागरी, प्रभारी मंत्री डिंडौर.
डिजिटल डेस्क: जबलपुर में अमरपुर जनपद पंचायत स्थित सरकारी धन के बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक लिपिक पदस्थ पिछले छह वर्षों से सीईओ के कार्यकाल में साठगांठ कर बड़ी धनराशि अपने निजी खातों में ट्रांसफर कर दी। जांच में खुलासा हुआ कि लिपिक ने सरकारी खाते को निजी खातों का टूल बनाकर इस्तेमाल किया, जिसमें दो दर्जन से अधिक ट्रांजेक्शन किए गए। जांच टीम ने घोटाले के दायरे को सीमित कर 40 लाख रुपये तक रखा, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। सीईओ पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, हालांकि उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मंत्री ने एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। लिपिक पिछले छह माह से गायब बताया जा रहा है। जांच रिपोर्ट लंबित पड़ी है। अधिकारी नए निर्देशों के बाद जांच तेज कर सकते हैं। जिला पंचायत सीईओ को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मामला तीसरे सीईओ से भी जुड़ा है। लिपिक ने अपने निजी खर्चों, बेटी के चौक कार्यक्रम तक के लिए भी सरकारी राशि को अपने खातों में डाली, जबकि बिल-वाउचर गायब बताए जा रहे हैं। पंचायत दर्पण पोर्टल पर तकनीकी हेरफेर कर राशि निकाली गई, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। लिपिक का गायब होना, जांच की लंबे समय तक फाइल न हो पाना और आरोप-प्रत्यारोप में कार्रवाई टालने का आरोप लगा है। अब जांच टीम और अधिकारी नए निर्देशों के बाद जांच की गति तेज कर सकते हैं। मामले की पूरी जानकारी की जरूरत है, ताकि व्यापक कार्रवाई की जा सके ओ। - प्रतिमा बागरी, प्रभारी मंत्री डिंडौर
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