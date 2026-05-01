जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज डूबने से नौ लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

जबलपुर के बरगी डैम में एक क्रूज डूबने से नौ लोगों की मौत हो गई और 22 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद क्रूज का संचालन जारी रहा, जिसके कारण तेज हवाओं और बारिश के कारण यह हादसा हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और आर्मी ने भी मदद की जिम्मेदारी ली है।

जबलपुर के बरगी डैम में एक भारी हादसे की खबर सामने आई है जहां एक क्रूज डूबने से कई लोगों की जान चली गई। इस घटना में अब तक नौ लोगों के शव मिले हैं और 22 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। हालांकि, अभी भी कुछ लोगों के डूबे रहने की आशंका है। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से जारी रखा है और आर्मी ने भी इस काम की जिम्मेदारी संभाली है। इस हादसे के पीछे मौसम विभाग का अलर्ट भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। मौसम विभाग ने पहले से ही गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद क्रूज का संचालन जारी रहा। तेज हवाओं और बारिश के कारण क्रूज डूब गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि क्रूज पर सवार ज्यादातर पर्यटक लाइफ जैकेट नहीं पहने थे, लेकिन पर्यटन विकास निगम ने इन आरोपों को खारिज किया है। निगम के अधिकारी संजय मल्होत्रा ने कहा कि सभी यात्रियों को लाइफ जैकेट प्रदान की गई थी और यह घटना अचानक आए मौसम में बदलाव के कारण हुई है। इस हादसे में एक यात्री ज्यूलियस ने बताया कि क्रूज डूबने लगा तो यात्रियों को लाइफ जैकेट दी गई, लेकिन कई लोगों को पहनने का समय नहीं मिला। उनकी पत्नी की मौत हो गई है, जबकि दामाद और नातिन सुरक्षित हैं। स्थानीय लोगों ने रस्सी फेंककर कई यात्रियों को बचाया। घटना की जानकारी मिलने पर जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सुरक्षित लोगों की हालत सामान्य है। मौसम विभाग के अनुसार, शाम को तापमान में बढ़ोतरी के कारण कम दबाव का क्षेत्र निर्मित हो गया था, जिसके कारण हवाएं 60-65 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलीं। इस बीच, 14 वर्षीय बच्चा जफर अली ने तैरकर अपनी जान बचाई.

जबलपुर के बरगी डैम में एक भारी हादसे की खबर सामने आई है जहां एक क्रूज डूबने से कई लोगों की जान चली गई। इस घटना में अब तक नौ लोगों के शव मिले हैं और 22 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। हालांकि, अभी भी कुछ लोगों के डूबे रहने की आशंका है। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से जारी रखा है और आर्मी ने भी इस काम की जिम्मेदारी संभाली है। इस हादसे के पीछे मौसम विभाग का अलर्ट भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। मौसम विभाग ने पहले से ही गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद क्रूज का संचालन जारी रहा। तेज हवाओं और बारिश के कारण क्रूज डूब गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि क्रूज पर सवार ज्यादातर पर्यटक लाइफ जैकेट नहीं पहने थे, लेकिन पर्यटन विकास निगम ने इन आरोपों को खारिज किया है। निगम के अधिकारी संजय मल्होत्रा ने कहा कि सभी यात्रियों को लाइफ जैकेट प्रदान की गई थी और यह घटना अचानक आए मौसम में बदलाव के कारण हुई है। इस हादसे में एक यात्री ज्यूलियस ने बताया कि क्रूज डूबने लगा तो यात्रियों को लाइफ जैकेट दी गई, लेकिन कई लोगों को पहनने का समय नहीं मिला। उनकी पत्नी की मौत हो गई है, जबकि दामाद और नातिन सुरक्षित हैं। स्थानीय लोगों ने रस्सी फेंककर कई यात्रियों को बचाया। घटना की जानकारी मिलने पर जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सुरक्षित लोगों की हालत सामान्य है। मौसम विभाग के अनुसार, शाम को तापमान में बढ़ोतरी के कारण कम दबाव का क्षेत्र निर्मित हो गया था, जिसके कारण हवाएं 60-65 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलीं। इस बीच, 14 वर्षीय बच्चा जफर अली ने तैरकर अपनी जान बचाई





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