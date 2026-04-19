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जब अमित कुमार ने पिता किशोर कुमार को फिल्मफेयर में हराया: 45 साल पुराने 'कल्ट' गीत की कहानी

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जब अमित कुमार ने पिता किशोर कुमार को फिल्मफेयर में हराया: 45 साल पुराने 'कल्ट' गीत की कहानी
किशोर कुमारअमित कुमारफिल्मफेयर अवॉर्ड्स
📆19-04-2026 09:21:00
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यह खबर हिंदी सिनेमा के महान गायक किशोर कुमार और उनके बेटे अमित कुमार के बीच 1982 में फिल्मफेयर अवॉर्ड्स के दौरान हुए एक अनोखे टकराव के बारे में है, जहाँ अमित कुमार ने अपने पिता को एक लोकप्रिय गीत के लिए हराया था।

हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध पार्श्वगायक किशोर कुमार के पुत्र अमित कुमार ने भी गायन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अपने पिता की तरह ही अमित कुमार ने भी अनेक यादगार गीत गाए हैं, जिन्होंने श्रोताओं के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है। परंतु, एक ऐसा किस्सा है जहाँ अमित कुमार के एक विशेष गीत ने उनके पिता, महान गायक किशोर कुमार की हार का मार्ग प्रशस्त किया था। यह लगभग 45 वर्ष पूर्व की बात है, जब एक खास गाने के कारण पिता-पुत्र के बीच एक अनूठा टकराव हुआ था। यह टकराव फिल्मफेयर अवॉर्ड्स के मंच पर

हुआ था, जिसने इस बाप-बेटे की जोड़ी को एक-दूसरे के सामने ला खड़ा किया था। यह घटना सन 1982 में आयोजित फिल्मफेयर अवॉर्ड्स की है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में, जहाँ एक ओर अमित कुमार को फिल्म 'लव स्टोरी' के बेहद लोकप्रिय गीत 'तेरी याद आ रही है...' के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक के पुरस्कार हेतु नामांकित किया गया था, वहीं दूसरी ओर उनके पिता किशोर कुमार को भी फिल्म 'याराना' के 'छू कर मेरे दिल को...' और फिल्म 'कुदरत' के गीत 'हमें तुमसे प्यार कितना...' के लिए नामांकित किया गया था। उस वर्ष, पुरस्कार अमित कुमार के खाते में गया, और इस प्रकार, अपने ही बेटे से पुरस्कार प्राप्त करने वाले किशोर कुमार को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, यह उल्लेखनीय है कि अपने पुत्र अमित की इस महत्वपूर्ण जीत पर किशोर कुमार अत्यंत प्रसन्न थे और उन्होंने अपनी हार को स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया, अपने बेटे की सफलता का आनंद मनाया। अमित कुमार का 45 वर्ष पूर्व गाया हुआ यह गीत 'तेरी याद आ रही है...' आज भी उदास गीतों की श्रेणी में एक 'कल्ट' गीत माना जाता है। कुमार गौरव और विजयाता पंडित अभिनीत फिल्म 'लव स्टोरी' का यह सदाबहार गीत संगीतकार आर.डी. बर्मन के सुमधुर संगीत और आनंद बख्शी के हृदयस्पर्शी बोलों का एक अनूठा संगम है, जिसने इसे आज तक श्रोताओं के दिलों में जीवंत रखा है। गायक के रूप में अमित कुमार ने अपने पिता किशोर कुमार की विरासत को बखूबी संभाला है और संगीत जगत में अपना अलग मुकाम बनाया है। उनके कुछ अन्य प्रसिद्ध गीतों में 'बड़े अच्छे लगते हैं...', 'आती रहेंगी बहारें...', 'कह दो तुम मेरे हो वरना...', 'दुश्मन न करे दोस्त ने...', और 'जीना है तो हंस के जियो...' जैसे गीत शामिल हैं, जिन्होंने श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की है। यह संयोग ही है कि कभी-कभी कला के क्षेत्र में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जहाँ परिवार के सदस्य भी एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं, परंतु अंततः एक-दूसरे की सफलता का सम्मान करते हैं। यह घटना भारतीय संगीत के इतिहास में एक यादगार पल के रूप में दर्ज है, जो पिता-पुत्र के प्रेम और कला के प्रति समर्पण को दर्शाती है

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किशोर कुमार अमित कुमार फिल्मफेयर अवॉर्ड्स तेरी याद आ रही है संगीत

 

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