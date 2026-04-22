जब धर्मेंद्र की इच्छा के खिलाफ जाकर सनी देओल ने लिया था बड़ा फैसला

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र और सनी देओल के बीच फिल्म अर्जुन की कास्टिंग को लेकर हुए एक दिलचस्प मतभेद की पूरी कहानी। जानें कैसे सनी देओल ने अपनी जिद से बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की।
हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और उनके सुपुत्र सनी देओल के बीच का गहरा रिश्ता हमेशा से ही बॉलीवुड के गलियारों में चर्चा का विषय रहा है। सनी देओल अपने पिता के प्रति अगाध श्रद्धा और सम्मान के लिए जाने जाते हैं और अक्सर उन्हें एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में देखा गया है। हालांकि, एक ऐसा दौर भी आया था जब सनी देओल ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर एक बड़ा फैसला लिया, जिसने उस समय काफी सुर्खियां बटोरी थीं। यह घटना साल 1985 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म अर्जुन के निर्माण के समय की है। उस दौर
में सनी देओल अपने करियर को संवारने में जुटे थे और इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिल्म की कास्टिंग को लेकर पिता और पुत्र के बीच विचारों का यह मतभेद काफी दिलचस्प रहा। फिल्म अर्जुन की कास्टिंग के दौरान धर्मेंद्र चाहते थे कि सनी देओल के अपोजिट उस समय की मशहूर और सफल अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे को लिया जाए। धर्मेंद्र का सुझाव अनुभव और व्यावसायिक दृष्टि से काफी तार्किक था, क्योंकि पद्मिनी कोल्हापुरे उस दौर की एक स्थापित अभिनेत्री थीं। लेकिन सनी देओल की राय अपने पिता से बिल्कुल अलग थी। वे फिल्म में अपनी पसंद की अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया को कास्ट करना चाहते थे, जिनके साथ उनके उस दौर में व्यक्तिगत संबंध चर्चा में थे। सनी देओल इस बात को लेकर पूरी तरह अडिग थे कि वे अपनी पसंद की नायिका के साथ ही काम करेंगे। यह पहली बार था जब सनी ने सार्वजनिक रूप से अपने पिता के फैसले को चुनौती दी थी। इस जिद के चलते काफी खींचतान हुई, लेकिन अंततः सनी देओल की बात मानी गई और फिल्म में डिंपल कपाड़िया को साइन कर लिया गया। जब फिल्म अर्जुन रिलीज हुई, तो यह निर्णय न केवल सही साबित हुआ, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता भी लेकर आया। लगभग 1.5 करोड़ रुपये के सीमित बजट में निर्मित इस फिल्म ने करीब 5.5 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की, जो उस समय के हिसाब से एक बड़ी उपलब्धि मानी गई। फिल्म की सफलता ने यह साबित कर दिया कि सनी देओल का निर्णय न केवल उनकी निजी पसंद थी, बल्कि एक प्रोफेशनल दृष्टिकोण से भी सटीक था। हालांकि, इस पूरे प्रकरण के बावजूद धर्मेंद्र और सनी देओल के बीच के प्रेम और सम्मान में कोई कमी नहीं आई। यह वाकया दर्शाता है कि एक रचनात्मक पेशे में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर नीयत सही हो तो इसका असर रिश्तों पर नहीं पड़ता। आज भी धर्मेंद्र और सनी देओल को बॉलीवुड के सबसे आत्मीय और मजबूत बाप-बेटे की जोड़ी के रूप में देखा जाता है। यह घटना आज भी लोगों के लिए इस बात की मिसाल है कि किस प्रकार पेशेवर मतभेदों को दरकिनार कर रिश्तों को सुरक्षित रखा जा सकता है और अपनी जिद के साथ काम को भी शिखर तक पहुंचाया जा सकता है
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