जब मंदिरा बेदी ने बचाया था भारतीय महिला क्रिकेट का अस्तित्व

जानिए कैसे अभिनेत्री मंदिरा बेदी ने 2003 में आर्थिक संकट के समय भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हवाई टिकट के लिए पैसे देकर बचाया था।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है, लेकिन इस सफलता के पीछे एक लंबा संघर्ष छिपा है। 1973 में जब महिला क्रिकेट टीम का गठन हुआ, तब यह बीसीसीआई के अधीन नहीं थी, बल्कि एक अलग संघ 'भारतीय महिला क्रिकेट संघ' (WCAI) के तहत काम करती थी। उस समय खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी जूझना पड़ता था। 2000 के दशक की शुरुआत में स्थिति इतनी खराब हो गई कि टीम के पास विदेशी दौरों के लिए हवाई टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में एक ऐसी शख्सियत सामने आईं जिन्होंने बिना किसी प्रचार के महिला क्रिकेट को बचाया - वे थीं अभिनेत्री और क्रिकेट प्रस्तोता मंदिरा बेदी । 2003 में जब भारतीय महिला टीम को इंग्लैंड में चार देशों के टूर्नामेंट में भाग लेना था, तब डब्ल्यूसीएआई के पास टिकटों के लिए पैसे नहीं थे। यह सुनकर मंदिरा बेदी ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया। वह उस समय एक प्रसिद्ध ज्वेलरी ब्रांड 'अस्मि' की ब्रांड एंबेसडर बनी थीं। उन्होंने उस विज्ञापन से मिली पूरी कमाई - लगभग 25 लाख रुपये - महिला क्रिकेट टीम को दान कर दी, ताकि वे इंग्लैंड जा सकें। यह राशि उस समय बहुत बड़ी थी और इसने टीम को टूटने से बचाया। मंदिरा बेदी ने यह सहायता बिना किसी प्रचार के की, और वर्षों तक इस बारे में किसी को नहीं पता चला। बाद में पूर्व महिला क्रिकेट रों ने बताया कि अगर वह मदद नहीं करतीं तो शायद भारतीय महिला क्रिकेट का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता। मंदिरा बेदी का क्रिकेट से गहरा लगाव था। उन्होंने 2003 पुरुष विश्व कप में 'एक्स्ट्रा इनिंग्स' शो की मेजबानी करके क्रिकेट एंकरिंग की शुरुआत की थी। उस समय महिलाओं का क्रिकेट एंकरिंग में आना आसान नहीं था, उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन वह डटी रहीं। उनके प्रयासों से न सिर्फ महिलाओं में क्रिकेट के प्रति रुचि बढ़ी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) का ध्यान भी भारतीय महिला क्रिकेट पर गया। आईसीसी के दबाव के बाद नवंबर 2006 में WCAI को आधिकारिक रूप से BCCI में विलय कर दिया गया। इसके बाद महिला टीम को भी पुरुषों की तरह प्रशिक्षण सुविधाएं, नेशनल क्रिकेट अकादमी में प्रवेश और 2015 से केंद्रीय अनुबंध मिलने लगे। आज महिला टीम को मैच फीस और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम ने 2025 वनडे विश्व कप जीता और अब 12 जून 2026 से शुरू हो रहे टी20 विश्व कप में खिताब बचाने उतरेगी। मंदिरा बेदी का योगदान आज भी याद किया जाता है, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भारतीय महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है, लेकिन इस सफलता के पीछे एक लंबा संघर्ष छिपा है। 1973 में जब महिला क्रिकेट टीम का गठन हुआ, तब यह बीसीसीआई के अधीन नहीं थी, बल्कि एक अलग संघ 'भारतीय महिला क्रिकेट संघ' (WCAI) के तहत काम करती थी। उस समय खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी जूझना पड़ता था। 2000 के दशक की शुरुआत में स्थिति इतनी खराब हो गई कि टीम के पास विदेशी दौरों के लिए हवाई टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में एक ऐसी शख्सियत सामने आईं जिन्होंने बिना किसी प्रचार के महिला क्रिकेट को बचाया - वे थीं अभिनेत्री और क्रिकेट प्रस्तोता मंदिरा बेदी। 2003 में जब भारतीय महिला टीम को इंग्लैंड में चार देशों के टूर्नामेंट में भाग लेना था, तब डब्ल्यूसीएआई के पास टिकटों के लिए पैसे नहीं थे। यह सुनकर मंदिरा बेदी ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया। वह उस समय एक प्रसिद्ध ज्वेलरी ब्रांड 'अस्मि' की ब्रांड एंबेसडर बनी थीं। उन्होंने उस विज्ञापन से मिली पूरी कमाई - लगभग 25 लाख रुपये - महिला क्रिकेट टीम को दान कर दी, ताकि वे इंग्लैंड जा सकें। यह राशि उस समय बहुत बड़ी थी और इसने टीम को टूटने से बचाया। मंदिरा बेदी ने यह सहायता बिना किसी प्रचार के की, और वर्षों तक इस बारे में किसी को नहीं पता चला। बाद में पूर्व महिला क्रिकेटरों ने बताया कि अगर वह मदद नहीं करतीं तो शायद भारतीय महिला क्रिकेट का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता। मंदिरा बेदी का क्रिकेट से गहरा लगाव था। उन्होंने 2003 पुरुष विश्व कप में 'एक्स्ट्रा इनिंग्स' शो की मेजबानी करके क्रिकेट एंकरिंग की शुरुआत की थी। उस समय महिलाओं का क्रिकेट एंकरिंग में आना आसान नहीं था, उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन वह डटी रहीं। उनके प्रयासों से न सिर्फ महिलाओं में क्रिकेट के प्रति रुचि बढ़ी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) का ध्यान भी भारतीय महिला क्रिकेट पर गया। आईसीसी के दबाव के बाद नवंबर 2006 में WCAI को आधिकारिक रूप से BCCI में विलय कर दिया गया। इसके बाद महिला टीम को भी पुरुषों की तरह प्रशिक्षण सुविधाएं, नेशनल क्रिकेट अकादमी में प्रवेश और 2015 से केंद्रीय अनुबंध मिलने लगे। आज महिला टीम को मैच फीस और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम ने 2025 वनडे विश्व कप जीता और अब 12 जून 2026 से शुरू हो रहे टी20 विश्व कप में खिताब बचाने उतरेगी। मंदिरा बेदी का योगदान आज भी याद किया जाता है, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भारतीय महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की





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