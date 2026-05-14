जब लखनऊ में इतनी गर्मी, लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच ही घर से बाहर न निकलने की सलाह!

लखनऊ में गर्मी ने अब तेवर दिखाया है और अगले चार दिनों तक भीषण गर्मी और लू जैसे हालात का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान दिन चढ़ने के साथ 38°C तक पहुंच सकता है। तेज धूप, कम हवा, ह्यूमिडिटी और गर्मी ने लोगों को परेशान किया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। पानी ज्यादा पिएं, हल्के कपड़े पहनें और सीधे धूप से बचें। अगर ये स्थिति बनी रहती है, तो मई के中间 तक तापमान और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आज अधिकांश जिलों में तेज हवा-बारिश हो रही है और यमुनानगर में देर रात आंधी-तूफान का कहर भी।

लखनऊ में गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू किया है, अगले चार दिनों तक भीषण गर्मी और लू जैसे हालात का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान 28°C से बढ़कर 38°C तक पहुंचने की संभावना है। धूप तेज है, हवा की रफ्तार कम है, जिससे गर्मी का असर और ज्यादा महसूस होगा। लू के हालात बन सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की सलाह है कि लोग दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर न निकलें। पानी ज्यादा पिएं, हल्के कपड़े पहनें और सीधे धूप से बचें। अगर ये स्थिति बनी रहती है, तो मई के मध्य तक तापमान और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आज अधिकांश जिलों में तेज हवा-बारिश हो रही है.

लखनऊ में गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू किया है, अगले चार दिनों तक भीषण गर्मी और लू जैसे हालात का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान 28°C से बढ़कर 38°C तक पहुंचने की संभावना है। धूप तेज है, हवा की रफ्तार कम है, जिससे गर्मी का असर और ज्यादा महसूस होगा। लू के हालात बन सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की सलाह है कि लोग दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर न निकलें। पानी ज्यादा पिएं, हल्के कपड़े पहनें और सीधे धूप से बचें। अगर ये स्थिति बनी रहती है, तो मई के मध्य तक तापमान और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आज अधिकांश जिलों में तेज हवा-बारिश हो रही है





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