जमशेदपुर में मिट्टी जांच से किसानों की आमदनी में वृद्धि

आधुनिक तकनीक और मिट्टी जांच के उपयोग से जमशेदपुर के किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। किसान अब वैज्ञानिक सलाह के अनुसार फसलें उगा रहे हैं, जिससे उत्पादन और मुनाफा दोनों बढ़ रहे हैं। सरकार भी मिट्टी जांच कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है और किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड जारी कर रही है।

जमशेदपुर में आधुनिक कृषि तकनीक ने किसान ों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। पारंपरिक कृषि पद्धतियों को त्यागकर अब किसान वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मिट्टी जांच के आधार पर खेती कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले में यह बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जहां मिट्टी जांच के बाद किसान ों ने अपनी फसलों का चयन करना शुरू कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर उपज और मुनाफा प्राप्त हो रहा है। पहले, किसान बिना मिट्टी की गुणवत्ता जाने ही अपनी फसलें उगाते थे, जिससे अक्सर नुकसान होता था। लेकिन अब, शिक्षित युवा किसान वैज्ञानिक सलाह और मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर फसलों का चयन कर रहे हैं, जिससे उन्हें अपनी भूमि की उर्वरता और पोषक तत्वों की जानकारी मिल रही है। इससे वे सही फसलें उगाने और उचित उर्वरकों का उपयोग करने में सक्षम हो रहे हैं। पटमदा के किसान उत्पादक संगठन ( एफपीओ ) मृग्यम से जुड़े सोमेन महतो ने बताया कि पहले वे केवल धान की खेती करते थे, जिससे उनकी आय सीमित थी। मिट्टी जांच कराने के बाद, उन्हें पता चला कि उनकी भूमि पत्तेदार सब्जियों की खेती के लिए भी उपयुक्त है। इसके बाद उन्होंने पत्तेदार सब्जियों की खेती शुरू की और उन्हें धान की खेती से अधिक लाभ होने लगा। इसी तरह, गुड़ाबांधा के किसान मृत्युंजय प्रधान ने भी मिट्टी जांच के बाद फूलों की खेती शुरू की। उन्होंने बताया कि मिट्टी जांच से उन्हें यह पता चला कि उनकी भूमि फूलों की खेती के लिए आदर्श है। फूलों की खेती से उनकी आय में लगातार वृद्धि हो रही है। मृत्युंजय प्रधान ने यह भी बताया कि मिट्टी जांच के बाद उन्होंने दलहन और तेलहन की खेती पर भी ध्यान दिया, जिससे उन्हें अतिरिक्त मुनाफा हुआ। आगुइडांगरा के किसान हिमांशु सिंह सरदार भी इसी तरह का अनुभव साझा करते हैं। पहले वे केवल धान की खेती करते थे, लेकिन मिट्टी जांच कराने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी भूमि नेनुआ, खीरा, लौकी और करेला जैसी लत्तड़ वाली सब्जियों की खेती के लिए भी उपयुक्त है। अब वे इन सब्जियों की खेती करके अच्छी आमदनी कर रहे हैं। डिमना के किसान रणजीत सिंह ने भी मिट्टी जांच के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि मिट्टी जांच से उन्हें अपनी भूमि की वास्तविक स्थिति का पता चला और वे सही फसलें उगाने में सक्षम हुए। पूर्वी सिंहभूम जिले में मिट्टी जांच कार्यक्रम को सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त है। जिला कृषि विभाग ने वर्ष 2025-26 में 21,522 किसान ों के मिट्टी सैंपल जांच का लक्ष्य निर्धारित किया था। अब तक, 19,693 किसान ों को सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड किसान ों को उनकी मिट्टी की उर्वरता और पोषक तत्वों की जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे वे अपनी फसलों के लिए सही उर्वरकों का चयन कर सकते हैं। जिला कृषि पदाधिकारी विवेक बिरूआ ने बताया कि मिट्टी जांच से न केवल उत्पादन बढ़ा है, बल्कि किसान ों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि मिट्टी जांच किसान ों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार किसान ों को मिट्टी जांच के लिए प्रोत्साहित कर रही है और उन्हें सॉयल हेल्थ कार्ड प्राप्त करने में मदद कर रही है। इस पहल से किसान ों में जागरूकता बढ़ी है और वे वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। मिट्टी जांच के माध्यम से, किसान अपनी भूमि की उर्वरता को बनाए रख सकते हैं और भविष्य में भी अच्छी फसलें उगा सकते हैं। यह न केवल किसान ों के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र के कृषि विकास में भी योगदान देता है। मिट्टी जांच एक स्थायी कृषि प्रणाली का आधार है, जो किसान ों को बेहतर आय और जीवन स्तर प्रदान करती है। इस आधुनिक तकनीक को अपनाकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और देश के कृषि विकास में अपना योगदान दे सकते हैं.

जमशेदपुर में आधुनिक कृषि तकनीक ने किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। पारंपरिक कृषि पद्धतियों को त्यागकर अब किसान वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मिट्टी जांच के आधार पर खेती कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले में यह बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जहां मिट्टी जांच के बाद किसानों ने अपनी फसलों का चयन करना शुरू कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर उपज और मुनाफा प्राप्त हो रहा है। पहले, किसान बिना मिट्टी की गुणवत्ता जाने ही अपनी फसलें उगाते थे, जिससे अक्सर नुकसान होता था। लेकिन अब, शिक्षित युवा किसान वैज्ञानिक सलाह और मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर फसलों का चयन कर रहे हैं, जिससे उन्हें अपनी भूमि की उर्वरता और पोषक तत्वों की जानकारी मिल रही है। इससे वे सही फसलें उगाने और उचित उर्वरकों का उपयोग करने में सक्षम हो रहे हैं। पटमदा के किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) मृग्यम से जुड़े सोमेन महतो ने बताया कि पहले वे केवल धान की खेती करते थे, जिससे उनकी आय सीमित थी। मिट्टी जांच कराने के बाद, उन्हें पता चला कि उनकी भूमि पत्तेदार सब्जियों की खेती के लिए भी उपयुक्त है। इसके बाद उन्होंने पत्तेदार सब्जियों की खेती शुरू की और उन्हें धान की खेती से अधिक लाभ होने लगा। इसी तरह, गुड़ाबांधा के किसान मृत्युंजय प्रधान ने भी मिट्टी जांच के बाद फूलों की खेती शुरू की। उन्होंने बताया कि मिट्टी जांच से उन्हें यह पता चला कि उनकी भूमि फूलों की खेती के लिए आदर्श है। फूलों की खेती से उनकी आय में लगातार वृद्धि हो रही है। मृत्युंजय प्रधान ने यह भी बताया कि मिट्टी जांच के बाद उन्होंने दलहन और तेलहन की खेती पर भी ध्यान दिया, जिससे उन्हें अतिरिक्त मुनाफा हुआ। आगुइडांगरा के किसान हिमांशु सिंह सरदार भी इसी तरह का अनुभव साझा करते हैं। पहले वे केवल धान की खेती करते थे, लेकिन मिट्टी जांच कराने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी भूमि नेनुआ, खीरा, लौकी और करेला जैसी लत्तड़ वाली सब्जियों की खेती के लिए भी उपयुक्त है। अब वे इन सब्जियों की खेती करके अच्छी आमदनी कर रहे हैं। डिमना के किसान रणजीत सिंह ने भी मिट्टी जांच के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि मिट्टी जांच से उन्हें अपनी भूमि की वास्तविक स्थिति का पता चला और वे सही फसलें उगाने में सक्षम हुए। पूर्वी सिंहभूम जिले में मिट्टी जांच कार्यक्रम को सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त है। जिला कृषि विभाग ने वर्ष 2025-26 में 21,522 किसानों के मिट्टी सैंपल जांच का लक्ष्य निर्धारित किया था। अब तक, 19,693 किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी की उर्वरता और पोषक तत्वों की जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे वे अपनी फसलों के लिए सही उर्वरकों का चयन कर सकते हैं। जिला कृषि पदाधिकारी विवेक बिरूआ ने बताया कि मिट्टी जांच से न केवल उत्पादन बढ़ा है, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि मिट्टी जांच किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार किसानों को मिट्टी जांच के लिए प्रोत्साहित कर रही है और उन्हें सॉयल हेल्थ कार्ड प्राप्त करने में मदद कर रही है। इस पहल से किसानों में जागरूकता बढ़ी है और वे वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। मिट्टी जांच के माध्यम से, किसान अपनी भूमि की उर्वरता को बनाए रख सकते हैं और भविष्य में भी अच्छी फसलें उगा सकते हैं। यह न केवल किसानों के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र के कृषि विकास में भी योगदान देता है। मिट्टी जांच एक स्थायी कृषि प्रणाली का आधार है, जो किसानों को बेहतर आय और जीवन स्तर प्रदान करती है। इस आधुनिक तकनीक को अपनाकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और देश के कृषि विकास में अपना योगदान दे सकते हैं





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