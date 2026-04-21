जमशेदपुर में झारखंड का पहला हाथी रेस्क्यू और केयर सेंटर शुरू, घायल हाथियों को मिलेगी नई जिंदगी

झारखंड के जमशेदपुर में डिमना लेक के पास राज्य का पहला हाथी रेस्क्यू सेंटर खोला गया है। 7 हेक्टेयर में फैले इस केंद्र में घायल और आक्रामक हाथियों के उपचार और संरक्षण की विशेष व्यवस्था की गई है।

झारखंड में वन्यजीवों की सुरक्षा और उनके संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए जमशेदपुर के डिमना लेक के समीप स्थित कुटी महोली क्षेत्र में राज्य के पहले हाथी रेस्क्यू और केयर सेंटर की आधारशिला रखी गई है। इस अत्याधुनिक केंद्र का विधिवत उद्घाटन राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह केंद्र न केवल झारखंड बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी वन्यजीव प्रबंधन के लिए एक मिसाल बनेगा। लगभग सात हेक्टेयर के विशाल भू-भाग में फैला यह परिसर अत्याधुनिक सुविधाओं

से लैस है और इसे तैयार करने में लगभग एक करोड़ रुपये की लागत आई है। वन विभाग के अनुसार, इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य घायल, बीमार और आक्रामक हाथियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। इस केंद्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्राल नामक विशेष संरचना है। यह एक सुरक्षित बाड़ा है, जहां उन हाथियों को रखा जाएगा जो मानसिक तनाव या शारीरिक चोट के कारण अत्यधिक आक्रामक हो गए हैं। क्राल के भीतर विशेषज्ञों की निगरानी में हाथियों को शांत करने का प्रयास किया जाता है, जिससे उनके उपचार की प्रक्रिया सुगम हो जाती है। जब हाथी का व्यवहार सामान्य हो जाता है और वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है, तो उसे धीरे-धीरे खुले क्षेत्र में छोड़ने के बाद वापस सुरक्षित प्राकृतिक आवास यानी जंगल में भेज दिया जाता है। यहाँ हाथियों के आहार, चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए अनुभवी पशु चिकित्सकों और महावतों की एक समर्पित टीम तैनात की गई है। अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट को भविष्य की एक बड़ी कड़ी बताते हुए कहा कि यह केवल एक केंद्र तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में झारखंड सरकार राज्य के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के रेस्क्यू और केयर सेंटर खोलने की योजना बना रही है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव-हाथी संघर्ष को कम करना और हाथियों की आबादी का संरक्षण करना है। इस पहल से न केवल वन्यजीवों को जीवनदान मिलेगा, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में भी मदद मिलेगी। झारखंड सरकार के इस साहसिक कदम को पर्यावरण प्रेमियों और वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा काफी सराहा जा रहा है। आने वाले दिनों में यह सेंटर हाथियों के पुनर्वास और संरक्षण के लिए एक शोध केंद्र के रूप में भी विकसित हो सकता है, जिससे भावी पीढ़ियों को हाथियों के व्यवहार और उनकी जरूरतों को समझने में मदद मिलेगी। यह केंद्र न केवल घायल हाथियों का अस्पताल है, बल्कि उनके लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल के रूप में भी कार्य करेगा, जो राज्य में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा





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