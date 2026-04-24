जमशेदपुर से जुड़ा ओडिशा हत्या कांड: संपत्ति बचाने के लिए पूर्व प्रेमी ने दी थी हत्या की सुपारी

ओडिशा के जगतसिंहपुर में 24 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि हत्या का आदेश जमशेदपुर के एक व्यापारी ने दिया था। उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी और संपत्ति बचाने के लिए यह कदम उठाया। पुलिस सुपारी किलर की तलाश में है।

ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में 24 वर्षीय युवती सस्मिता दास की हृदयविदारक हत्या का खुलासा हुआ है, और इस मामले में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि इस हत्या कांड के तार जमशेदपुर शहर से जुड़े हुए हैं। सस्मिता के पूर्व प्रेमी, सूर्यकांत स्वैन, ने अपनी शादीशुदा जिंदगी और संपत्ति को बचाने के लिए एक बेहद क्रूर कदम उठाया। उसने जमशेदपुर से एक ' सुपारी किलर ' (कांट्रेक्ट किलर) को बुलवाया और उसके माध्यम से सस्मिता की हत्या करवा दी। यह मामला प्रेम, धोखे, संपत्ति विवाद और बदले की भावना से जुड़ा हुआ है, जो एक दुखद अंत की ओर ले गया। मुख्य आरोपी सूर्यकांत स्वैन, जो मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला है, लंबे समय से जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र के खकड़ीपाड़ा में निवास कर रहा है। वह यहां ऑटो पार्ट्स का एक बड़ा कारोबार चलाता है। पुलिस जांच के अनुसार, सूर्यकांत ने सस्मिता से अपने संबंधों को खत्म करने और वित्तीय विवादों को सुलझाने के लिए जमशेदपुर के एक पेशेवर अपराध ी को हत्या की सुपारी दी थी। उसने अपने व्यापारिक संपर्कों का उपयोग करते हुए उस अपराध ी से मुलाकात की और उसे मोटी रकम का प्रलोभन देकर जगतसिंहपुर भेजा। जगतसिंहपुर के एसपी अंकित वर्मा ने बताया कि सूर्यकांत और सस्मिता का प्रेम संबंध 2016 से चल रहा था। इस दौरान, सूर्यकांत ने सस्मिता के नाम पर 12 लाख रुपये की जमीन और 10 लाख रुपये का एलआईसी बॉन्ड निवेश किया था। जब सस्मिता को सूर्यकांत की शादीशुदा जिंदगी के बारे में पता चला, तो उसने उससे दूरी बना ली। इस बात से सूर्यकांत परेशान हो गया, क्योंकि उसे अपनी प्रतिष्ठा और संपत्ति दोनों का खतरा महसूस होने लगा। मामला तब और बिगड़ गया जब सस्मिता की शादी 10 मई को किसी और व्यक्ति के साथ तय हो गई। उसने सूर्यकांत से एलआईसी के पैसे वापस करने की मांग की, जिससे दोनों के बीच विवाद और बढ़ गया। सूर्यकांत को यह डर सताने लगा कि सस्मिता उसे धोखा दे रही है और उसकी संपत्ति पर भी कब्जा करना चाहती है। इससे पहले भी सस्मिता ने सूर्यकांत के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जिसके कारण सूर्यकांत को जेल भी जाना पड़ा था। जमानत पर बाहर आने के बाद, उसने बदला लेने की योजना बनाई। सूर्यकांत को डर था कि यदि सस्मिता जीवित रही तो वह उसे और भी कानूनी पचड़ों में फंसा सकती है और उसे 22 लाख रुपये भी देने पड़ सकते हैं। इसी डर के कारण उसने जमशेदपुर से सुपारी किलर को बुलवाया और सस्मिता को रास्ते से हटाने का फैसला किया। पुलिस अब उस पेशेवर अपराध ी की तलाश में जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही है। इस मामले में पुलिस ने कई महत्वपूर्ण सुराग हासिल किए हैं और जल्द ही अपराध ी को गिरफ्तार करने की उम्मीद है। यह घटना समाज में प्रेम संबंध ों और संपत्ति विवाद ों के गंभीर परिणामों को दर्शाती है। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए, लोगों को कानूनी और शांतिपूर्ण तरीकों से अपने विवादों का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि उनके पास इस मामले से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। यह मामला एक चेतावनी है कि किसी भी परिस्थिति में कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए और न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। इस घटना ने सस्मिता के परिवार और दोस्तों को गहरा सदमा पहुंचाया है, और वे न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस मामले की जांच में शामिल अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं और सभी संभावित पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके और न्याय सुनिश्चित किया जा सके.

ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में 24 वर्षीय युवती सस्मिता दास की हृदयविदारक हत्या का खुलासा हुआ है, और इस मामले में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि इस हत्याकांड के तार जमशेदपुर शहर से जुड़े हुए हैं। सस्मिता के पूर्व प्रेमी, सूर्यकांत स्वैन, ने अपनी शादीशुदा जिंदगी और संपत्ति को बचाने के लिए एक बेहद क्रूर कदम उठाया। उसने जमशेदपुर से एक 'सुपारी किलर' (कांट्रेक्ट किलर) को बुलवाया और उसके माध्यम से सस्मिता की हत्या करवा दी। यह मामला प्रेम, धोखे, संपत्ति विवाद और बदले की भावना से जुड़ा हुआ है, जो एक दुखद अंत की ओर ले गया। मुख्य आरोपी सूर्यकांत स्वैन, जो मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला है, लंबे समय से जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र के खकड़ीपाड़ा में निवास कर रहा है। वह यहां ऑटो पार्ट्स का एक बड़ा कारोबार चलाता है। पुलिस जांच के अनुसार, सूर्यकांत ने सस्मिता से अपने संबंधों को खत्म करने और वित्तीय विवादों को सुलझाने के लिए जमशेदपुर के एक पेशेवर अपराधी को हत्या की सुपारी दी थी। उसने अपने व्यापारिक संपर्कों का उपयोग करते हुए उस अपराधी से मुलाकात की और उसे मोटी रकम का प्रलोभन देकर जगतसिंहपुर भेजा। जगतसिंहपुर के एसपी अंकित वर्मा ने बताया कि सूर्यकांत और सस्मिता का प्रेम संबंध 2016 से चल रहा था। इस दौरान, सूर्यकांत ने सस्मिता के नाम पर 12 लाख रुपये की जमीन और 10 लाख रुपये का एलआईसी बॉन्ड निवेश किया था। जब सस्मिता को सूर्यकांत की शादीशुदा जिंदगी के बारे में पता चला, तो उसने उससे दूरी बना ली। इस बात से सूर्यकांत परेशान हो गया, क्योंकि उसे अपनी प्रतिष्ठा और संपत्ति दोनों का खतरा महसूस होने लगा। मामला तब और बिगड़ गया जब सस्मिता की शादी 10 मई को किसी और व्यक्ति के साथ तय हो गई। उसने सूर्यकांत से एलआईसी के पैसे वापस करने की मांग की, जिससे दोनों के बीच विवाद और बढ़ गया। सूर्यकांत को यह डर सताने लगा कि सस्मिता उसे धोखा दे रही है और उसकी संपत्ति पर भी कब्जा करना चाहती है। इससे पहले भी सस्मिता ने सूर्यकांत के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जिसके कारण सूर्यकांत को जेल भी जाना पड़ा था। जमानत पर बाहर आने के बाद, उसने बदला लेने की योजना बनाई। सूर्यकांत को डर था कि यदि सस्मिता जीवित रही तो वह उसे और भी कानूनी पचड़ों में फंसा सकती है और उसे 22 लाख रुपये भी देने पड़ सकते हैं। इसी डर के कारण उसने जमशेदपुर से सुपारी किलर को बुलवाया और सस्मिता को रास्ते से हटाने का फैसला किया। पुलिस अब उस पेशेवर अपराधी की तलाश में जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही है। इस मामले में पुलिस ने कई महत्वपूर्ण सुराग हासिल किए हैं और जल्द ही अपराधी को गिरफ्तार करने की उम्मीद है। यह घटना समाज में प्रेम संबंधों और संपत्ति विवादों के गंभीर परिणामों को दर्शाती है। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए, लोगों को कानूनी और शांतिपूर्ण तरीकों से अपने विवादों का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि उनके पास इस मामले से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। यह मामला एक चेतावनी है कि किसी भी परिस्थिति में कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए और न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। इस घटना ने सस्मिता के परिवार और दोस्तों को गहरा सदमा पहुंचाया है, और वे न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस मामले की जांच में शामिल अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं और सभी संभावित पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके और न्याय सुनिश्चित किया जा सके





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