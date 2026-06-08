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जमशेदपुर: बिंदल होटल के पानी में डॉक्टर करते बैक्टीरिया, 150 मेहमान बीमार

राजनीति/राजधानी News

जमशेदपुर: बिंदल होटल के पानी में डॉक्टर करते बैक्टीरिया, 150 मेहमान बीमार
बिंदल होटलपानी प्रदूषणई-कोलाई
📆08-06-2026 20:55:00
📰Dainik Jagran
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जमशेदपुर के बिंदल होटल के पानी में ई-कोलाई और एंटेरोकोकस बैक्टीरिया पाए गए, जिससे विवाह समारोह में आए लगभग 150 मेहमान बीमार पड़े। एमजीएम मेडिकल कालेज की रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के लिए तैयार है।

जमशेदपुर के बिंदल होटल के पानी में ई-कोलाई और एंटेरोकोकस बैक्टीरिया पाए गए हैं, जिससे लगभग 150 मेहमान बीमार पड़ गए थे। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट के अनुसार, बिंदल होटल के पानी के नमूनों में ई-कोलाई और एंटेरोकोकस फीकैलिस बैक्टीरिया पाए गए। जांच में आरओ से पहले और शुद्ध किए गए पानी दोनों में बैक्टीरिया पाई गई, जिससे पेयजल की गुणवत्ता और स्वास्थ्य संबंधी चिंtences उभरी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ई-कोलाई मलजनित प्रदूषण का संकेत है और इससे पेट संबंधी बीमारियाँ हो सकती हैं। एमजीएम मेडिकल कालेज की ओर से तैयार रिपोर्ट जिला सर्विलांस अधिकारी (आइडीएसपी) को भेज दी गई है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन मामले की जांच और कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। होटल पर खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच रांची की एक प्रयोगशाला में भेजे गए हैं और उनकी रिपोर्ट अभी मिलने वाली है। बिंदल होटल में 30 मई से 1 जून तक एक विवाह समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें चेन्नई की बारात सहित करीब 300 मेहमान पहुंचे। 1 जुन को समारोह के बाद कई मेहमानों की तबीयत खराब होने लगी और लगभग 150 लोगों को पेट दर्द, दस्त और उल्टी की शिकायत की गई। कई बीमारों को ब्रह्मानंदम और टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। डॉ.

साहिर पाल, सिविल सर्जन, पूर्वी सिंहभूम ने कहा कि पानी की जांच रिपोर्ट मिल चुकी है, जबकि खाद्य पदार्थों की रिपोर्ट का इंतजार है। मामला सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग ने होटल के पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए कार्रवाई करने का विचार किया

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