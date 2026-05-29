जमशेदपुर: महिला को अश्लील वीडियो भेजने के आरोप में अज्जू खान गिरफ्तार, परिजनों ने किया हाथापाई

जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र में एक आरोपी अज्जू खान को महिला को अश्लील वीडियो और अभद्र संदेश भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के परिजनों ने पुलिस टीम से हाथापाई की, जिसके बाद पुलिस ने अतिरिक्त बल बुलाया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दो अलग-अलग प्राथमिकियों दर्ज करnee हैं।

जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र में एक महिला को अश्लील वीडियो भेजने के आरोप में अज्जू खान को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के परिजनों ने पुलिस टीम से हाथापाई की। पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। वहीं, जब पुलिस आरोपी को पहुंची, तो उसके परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम के साथ धक्का-मुक्की और हाथापाई शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। आरोपी अज्जू खान के मोबाइल पर अश्लील वीडियो और अभद्र ऑडियो संदेश भेज रहा था। इन संदेशों में बेहद गंदी और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर महिला को मानसिक रूप से बुरी तरह से तंग आकर महिला ने 27 मई को टेल्को थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की, जिसमें आरोपी ने महिला को डिजिटल संदेश भेजने की बात स्वीकार कर ली है। इसे संभाल कर पुलिस आरोपी अज्जू खान को कानूनी नोटिस देने और गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची। पुलिस को देखते ही आरोपी के परिजनों ने आरोपी को बचाने की कोशिश में पुलिस कर्मियों से बहस शुरू कर दी, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। इस घटना के कारण पूरे मोर्चे में हंगामे की सूचना मिलते ही टेल्को थाना प्रभारी खुद भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में लिया और थाने ले आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी अज्जू की हरकतों से क्षेत्र के लोग लंबे समय से परेशान थे। टेल्को पुलिस ने इस पूरे मामले में दो अलग-अलग प्राथमिकियों दर्ज करने की है। जबकि एक प्राथमिकी mahila को अश्लील वीडियो भेजने के आरोप में दर्ज की गई है। दूसरी प्राथमिकी सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस टीम के साथ हाथापाई करने के आरोप में दर्ज की गई है.

जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र में एक महिला को अश्लील वीडियो भेजने के आरोप में अज्जू खान को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के परिजनों ने पुलिस टीम से हाथापाई की। पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। वहीं, जब पुलिस आरोपी को पहुंची, तो उसके परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम के साथ धक्का-मुक्की और हाथापाई शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। आरोपी अज्जू खान के मोबाइल पर अश्लील वीडियो और अभद्र ऑडियो संदेश भेज रहा था। इन संदेशों में बेहद गंदी और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर महिला को मानसिक रूप से बुरी तरह से तंग आकर महिला ने 27 मई को टेल्को थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की, जिसमें आरोपी ने महिला को डिजिटल संदेश भेजने की बात स्वीकार कर ली है। इसे संभाल कर पुलिस आरोपी अज्जू खान को कानूनी नोटिस देने और गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची। पुलिस को देखते ही आरोपी के परिजनों ने आरोपी को बचाने की कोशिश में पुलिसकर्मियों से बहस शुरू कर दी, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। इस घटना के कारण पूरे मोर्चे में हंगामे की सूचना मिलते ही टेल्को थाना प्रभारी खुद भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में लिया और थाने ले आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी अज्जू की हरकतों से क्षेत्र के लोग लंबे समय से परेशान थे। टेल्को पुलिस ने इस पूरे मामले में दो अलग-अलग प्राथमिकियों दर्ज करने की है। जबकि एक प्राथमिकी mahila को अश्लील वीडियो भेजने के आरोप में दर्ज की गई है। दूसरी प्राथमिकी सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस टीम के साथ हाथापाई करने के आरोप में दर्ज की गई है





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