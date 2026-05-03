जमशेदपुर: गैस रिसाव से कंपनी क्वार्टर में भीषण आग, लाखों का नुकसान

जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र में गैस रिसाव के कारण एक कंपनी क्वार्टर में आग लग गई। आग में लाखों रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया।

जमशेदपुर शहर के साकची थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक हृदय विदारक घटना घटी। स्ट्रेट माइल रोड स्थित एक कंपनी के क्वार्टर में गैस रिसाव के कारण भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। यह घटना कब्रिस्तान के सामने स्थित क्वार्टर संख्या एल 4/98 में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोपहर के समय जब घर में खाना बनाने की तैयारी चल रही थी, तभी रसोईघर में गैस सिलेंडर से रिसाव शुरू हो गया। जैसे ही चूल्हे का नॉब घुमाया गया, अचानक तेज लपटें उठने लगीं और देखते ही देखते आग ने पूरे रसोईघर को घेर लिया। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि धुआं पूरे घर में फैल गया, जिससे घर के अंदर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सौभाग्यवश, घर के अंदर लगभग दस लोग मौजूद थे, जो समय रहते बाहर निकलने में सफल रहे और बाल-बाल बच गए। परिजनों ने बताया कि वे खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। आग की सूचना मिलते ही साकची थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचित किया। पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया और लोगों को सुरक्षित दूरी पर रहने के लिए कहा। सूचना मिलने पर टाटा स्टील और झारखंड अग्निशमन विभाग की दमकल गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि उन्हें बुझाना मुश्किल हो रहा था। दमकल कर्मियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर आखिरकार काबू पा लिया। यदि दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई नहीं होती, तो आग आसपास के अन्य क्वार्टरों में भी फैल सकती थी और एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इस अग्निकांड में घर में रखा फ्रिज, फर्नीचर, कपड़े, कीमती सामान और अन्य घरेलू वस्तुएं जलकर राख हो गईं। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, इस घटना में करीब डेढ़ लाख रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हालांकि, इस घटना में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने या झुलसने की कोई खबर नहीं है, जो एक बड़ी राहत की बात है। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग और पुलिस की तत्परता की सराहना की। इस घटना से इलाके में शोक का माहौल है और लोग पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और गैस रिसाव के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि गैस रिसाव का कारण क्या था और क्या यह किसी तकनीकी खराबी के कारण हुआ या लापरवाही के कारण। पुलिस गैस सिलेंडर की जांच कर रही है और गैस कंपनी से भी जानकारी मांगी गई है। इस घटना ने एक बार फिर गैस सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे गैस सिलेंडर का उपयोग करते समय सावधानी बरतें और नियमित रूप से गैस पाइपलाइन की जांच करवाएं। किसी भी तरह के रिसाव का पता चलने पर तुरंत गैस कंपनी को सूचित करें। इस घटना के बाद, स्थानीय प्रशासन ने भी गैस सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है। इस अभियान के तहत, लोगों को गैस सुरक्षा के नियमों और सावधानियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। पीड़ित परिवार को प्रशासन की ओर से हर संभव मदद प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। लापरवाही के कारण होने वाली दुर्घटना ओं से बचने के लिए सतर्क रहना आवश्यक है.

जमशेदपुर शहर के साकची थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक हृदय विदारक घटना घटी। स्ट्रेट माइल रोड स्थित एक कंपनी के क्वार्टर में गैस रिसाव के कारण भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। यह घटना कब्रिस्तान के सामने स्थित क्वार्टर संख्या एल 4/98 में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोपहर के समय जब घर में खाना बनाने की तैयारी चल रही थी, तभी रसोईघर में गैस सिलेंडर से रिसाव शुरू हो गया। जैसे ही चूल्हे का नॉब घुमाया गया, अचानक तेज लपटें उठने लगीं और देखते ही देखते आग ने पूरे रसोईघर को घेर लिया। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि धुआं पूरे घर में फैल गया, जिससे घर के अंदर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सौभाग्यवश, घर के अंदर लगभग दस लोग मौजूद थे, जो समय रहते बाहर निकलने में सफल रहे और बाल-बाल बच गए। परिजनों ने बताया कि वे खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। आग की सूचना मिलते ही साकची थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचित किया। पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया और लोगों को सुरक्षित दूरी पर रहने के लिए कहा। सूचना मिलने पर टाटा स्टील और झारखंड अग्निशमन विभाग की दमकल गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि उन्हें बुझाना मुश्किल हो रहा था। दमकल कर्मियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर आखिरकार काबू पा लिया। यदि दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई नहीं होती, तो आग आसपास के अन्य क्वार्टरों में भी फैल सकती थी और एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इस अग्निकांड में घर में रखा फ्रिज, फर्नीचर, कपड़े, कीमती सामान और अन्य घरेलू वस्तुएं जलकर राख हो गईं। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, इस घटना में करीब डेढ़ लाख रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हालांकि, इस घटना में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने या झुलसने की कोई खबर नहीं है, जो एक बड़ी राहत की बात है। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग और पुलिस की तत्परता की सराहना की। इस घटना से इलाके में शोक का माहौल है और लोग पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और गैस रिसाव के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि गैस रिसाव का कारण क्या था और क्या यह किसी तकनीकी खराबी के कारण हुआ या लापरवाही के कारण। पुलिस गैस सिलेंडर की जांच कर रही है और गैस कंपनी से भी जानकारी मांगी गई है। इस घटना ने एक बार फिर गैस सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे गैस सिलेंडर का उपयोग करते समय सावधानी बरतें और नियमित रूप से गैस पाइपलाइन की जांच करवाएं। किसी भी तरह के रिसाव का पता चलने पर तुरंत गैस कंपनी को सूचित करें। इस घटना के बाद, स्थानीय प्रशासन ने भी गैस सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है। इस अभियान के तहत, लोगों को गैस सुरक्षा के नियमों और सावधानियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। पीड़ित परिवार को प्रशासन की ओर से हर संभव मदद प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। लापरवाही के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए सतर्क रहना आवश्यक है





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