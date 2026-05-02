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जमशेदपुर में धोबी घाट पर युवकों पर चापड़ और धारदार हथियारों से हमला, दोनों गंभीर रूप से घायल

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जमशेदपुर में धोबी घाट पर युवकों पर चापड़ और धारदार हथियारों से हमला, दोनों गंभीर रूप से घायल
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📆02-05-2026 20:38:00
📰Dainik Jagran
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जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के रामदास भट्ठा धोबी घाट के पास शनिवार देर रात अड्डेबाजी कर रहे युवकों ने बाइक सवार दो युवकों पर चापड़ और अन्य धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, हालांकि किसी तरह उन्होंने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान की जा रही है।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर । बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के रामदास भट्ठा धोबी घाट के पास शनिवार देर रात अड्डेबाजी कर रहे युवकों ने बाइक सवार दो युवकों पर चापड़ और अन्य धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, हालांकि किसी तरह उन्होंने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। घायलों की पहचान शौकी सिंह और उनके मित्र साहिल वर्मा के रूप में हुई है। शौकी सिंह ने बताया कि वे अपने मित्र के साथ धोबी घाट की ओर से गुजर रहे थे, जहां कुछ युवक पहले से अड्डेबाजी कर रहे थे और नशे की हालत में थे। रास्ता खाली करने के लिए उन्होंने बाइक का हॉर्न बजाया, लेकिन युवक नहीं हटे। इसके बाद किसी तरह वहां से निकलने पर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर हमला वरों ने चापड़ और अन्य हथियारों से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमला वर बाहरी हैं और वहां ब्यूटी पार्लर संचालित करते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। भीड़ जुटती देख हमला वर मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और स्थानीय लोग पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें हमला वरों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के लिए खोज शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस इलाके में अक्सर ऐसे घटनाएं होती हैं और पुलिस को इस मामले पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। शौकी सिंह और साहिल वर्मा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने बताया कि दोनों युवकों को कई जख्म लगे हैं और उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में रखना पड़ेगा। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान के लिए सभी प्रयास कर रही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से मांग की है कि इस तरह की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई की जाए और इलाके में सुरक्षा बढ़ाई जाए। इस घटना ने इलाके में लोगों के मन में भय का माहौल पैदा कर दिया है और लोग रात को घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे रात को अकेले नहीं निकलें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तत्काल पुलिस को सूचित करें.

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के रामदास भट्ठा धोबी घाट के पास शनिवार देर रात अड्डेबाजी कर रहे युवकों ने बाइक सवार दो युवकों पर चापड़ और अन्य धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, हालांकि किसी तरह उन्होंने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। घायलों की पहचान शौकी सिंह और उनके मित्र साहिल वर्मा के रूप में हुई है। शौकी सिंह ने बताया कि वे अपने मित्र के साथ धोबी घाट की ओर से गुजर रहे थे, जहां कुछ युवक पहले से अड्डेबाजी कर रहे थे और नशे की हालत में थे। रास्ता खाली करने के लिए उन्होंने बाइक का हॉर्न बजाया, लेकिन युवक नहीं हटे। इसके बाद किसी तरह वहां से निकलने पर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर हमलावरों ने चापड़ और अन्य हथियारों से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावर बाहरी हैं और वहां ब्यूटी पार्लर संचालित करते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। भीड़ जुटती देख हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और स्थानीय लोग पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें हमलावरों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के लिए खोज शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस इलाके में अक्सर ऐसे घटनाएं होती हैं और पुलिस को इस मामले पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। शौकी सिंह और साहिल वर्मा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने बताया कि दोनों युवकों को कई जख्म लगे हैं और उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में रखना पड़ेगा। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान के लिए सभी प्रयास कर रही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से मांग की है कि इस तरह की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई की जाए और इलाके में सुरक्षा बढ़ाई जाए। इस घटना ने इलाके में लोगों के मन में भय का माहौल पैदा कर दिया है और लोग रात को घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे रात को अकेले नहीं निकलें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तत्काल पुलिस को सूचित करें

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जमशेदपुर हमला चापड़ धारदार हथियार पुलिस जांच

 

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