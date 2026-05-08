जमशेदपुर में तेज बारिश, तापमान में गिरावट

जमशेदपुर में शुक्रवार को तेज बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई। बारिश के बाद जलजमाव ने कई इलाकों में समस्याएं पैदा की।
जमशेदपुर में शुक्रवार को अचानक करवट आई। दिनभर की भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली, जब आसमान में काले बादल छा गए और तेज गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। करीब आधे घंटे की बारिश और उसके बाद रुक-रुक कर हुई बौछारों ने शहर के तापमान को काफी नीचे ला दिया। बारिश से राहत, पर जलजमाव ने बढ़ाई मुसीबत। बारिश शुरू होते ही बिष्टुपुर, साकची, जुगसलाई, कदमा और सोनारी जैसे प्रमुख इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया। कई जगहों पर जलजमाव इतना अधिक था कि बाइक और ऑटो बंद हो गए। Thunder storm ट्रैफिक की रफ्तार धीमी होने के कारण दफ्तरों से घर लौट रहे लोगों को काफी परेशानी हुई। स्थानीय लोगों ने नगर प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि थोड़ी सी बारिश में ही ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल जाती है और सड़कें तालाब का रूप ले लेती हैं.
जमशेदपुर में शुक्रवार को अचानक करवट आई। दिनभर की भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली, जब आसमान में काले बादल छा गए और तेज गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। करीब आधे घंटे की बारिश और उसके बाद रुक-रुक कर हुई बौछारों ने शहर के तापमान को काफी नीचे ला दिया। बारिश से राहत, पर जलजमाव ने बढ़ाई मुसीबत। बारिश शुरू होते ही बिष्टुपुर, साकची, जुगसलाई, कदमा और सोनारी जैसे प्रमुख इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया। कई जगहों पर जलजमाव इतना अधिक था कि बाइक और ऑटो बंद हो गए। Thunder storm ट्रैफिक की रफ्तार धीमी होने के कारण दफ्तरों से घर लौट रहे लोगों को काफी परेशानी हुई। स्थानीय लोगों ने नगर प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि थोड़ी सी बारिश में ही ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल जाती है और सड़कें तालाब का रूप ले लेती हैं
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