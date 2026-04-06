जमुई में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत, उपभोक्ता परेशान

जमुई में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति में अनियमितता से उपभोक्ता परेशान हैं। बुकिंग नियमों में बदलाव और कीमतों में वृद्धि ने उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी गंभीर है। सरकार से समस्या का समाधान करने की मांग।

संवाद सहयोगी, जमुई । घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति करने वाली विभिन्न कंपनियों द्वारा गैस सिलेंडर आपूर्ति के नियमों में बदलाव से उपभोक्ता काफी परेशान हैं। उन्हें अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर की वैकल्पिक व्यवस्था कैसे करें। कई उपभोक्ता ओं ने बताया कि गैस सिलेंडर की आपूर्ति करने वाली कंपनियों द्वारा आए दिन नियम बदले जा रहे हैं, जिससे पिछले एक महीने से उपभोक्ता ओं की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। सिलेंडर आपूर्ति नियमों में 08 मार्च के बाद से ऐसी स्थिति बन गई है कि घर का कोई

सदस्य सिलेंडर के लिए गैस एजेंसी के चक्कर लगाता रहता है। एक तरफ केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में अचानक 60 रुपये की बढ़ोतरी कर दी। इसके बाद गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया, जिससे सिलेंडर की भारी किल्लत हो गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, सभी जगह उपभोक्ता बहुत परेशान हैं। डबल सिलेंडर वाले शहरी घरेलू गैस उपभोक्ताओं के सिलेंडर की बुकिंग अब 35 दिन के बाद होगी। इसके अलावा, सिंगल सिलेंडर वाले उपभोक्ताओं की गैस बुकिंग 25 दिन के बाद होगी। यह कहां का न्याय है? सरकार को अलग-अलग उपभोक्ताओं की गैस खपत के आधार पर बुकिंग नियमों का निर्धारण करना चाहिए। धीरज सिंह के अनुसार, उपभोक्ता दीपक कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि सबसे बड़ी परेशानी ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां गैस सिलेंडर की बुकिंग ही 45 दिन के बाद होती है और गैस सिलेंडर मिलने में दो महीने लग जाते हैं। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और कैसे इसका सही विकल्प खोजें। आम लोग गैस की किल्लत के कारण परेशान हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है।\दिलीप कुमार यादव ने कहा कि सबसे ज्यादा परेशानी सिंगल सिलेंडर धारकों को हो रही है। उनका गैस सिलेंडर खत्म हो जाने के बाद उन्हें मनमाने दाम पर गैस सिलेंडर बाजार से खरीदना पड़ रहा है। उपभोक्ता गैस एजेंसी के चक्कर लगाकर थक चुके हैं और कई उपभोक्ताओं ने तो इस समस्या से तंग आकर बिजली से चलने वाला इंडक्शन चूल्हा भी खरीद लिया है। वहीं, एक अन्य उपभोक्ता गौरव कुमार सिंह ने बताया कि सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बदलाव के कारण घरेलू गैस सिलेंडर पर खाना बनाने वाले छात्रों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें बाजार से ब्लैक में सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। उनके अभिभावकों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं। उन्हें बच्चों को निजी छात्रावास में रखकर पढ़ाने में काफी कठिनाई हो रही है। उपभोक्ताओं की इस परेशानी के पीछे सरकार की नीतियां और आपूर्ति श्रृंखला में आई गड़बड़ी मुख्य कारण हैं। सिलेंडर की बुकिंग में देरी, दामों में वृद्धि और आपूर्ति में कमी ने उपभोक्ताओं को त्रस्त कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी खराब है, जहां सिलेंडर मिलने में हफ्तों लग जाते हैं। सरकार को इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालना चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।\उपभोक्ताओं का कहना है कि सरकार को गैस सिलेंडर की आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्हें बुकिंग प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए और आपूर्ति में सुधार करना चाहिए। साथ ही, गैस सिलेंडर के दामों पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक है, ताकि आम आदमी पर आर्थिक बोझ न पड़े। उपभोक्ताओं ने मांग की है कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और उनकी समस्याओं का समाधान करे। इस मुद्दे पर सरकार को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर एक आवश्यक वस्तु है और इसकी आपूर्ति में बाधा उपभोक्ताओं के लिए गंभीर परेशानी का कारण बनती है। सरकार को उपभोक्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार को एक प्रभावी योजना बनानी चाहिए, जिसमें गैस सिलेंडर की बुकिंग, आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रित करने के उपाय शामिल हों। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर मिल सके, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उपभोक्ताओं का कहना है कि सरकार को इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए, ताकि भविष्य में उन्हें इस तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े





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