जमुई में क्षतिग्रस्त नरियाना और मांगोबंदर पुलों के पास डायवर्सन का निर्माण कार्य शुरू

जमुई में क्षतिग्रस्त नरियाना और मांगोबंदर पुलों के पास आवागमन बहाल करने के लिए 10.64 करोड़ रुपये की लागत से डायवर्सन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। जिले के पूर्वी क्षेत्र के लोगों के लिए राहत भरी खबर है।

जमुई में क्षतिग्रस्त नरियाना और मांगोबंदर पुलों के पास आवागमन बहाल करने के लिए 10.64 करोड़ रुपये की लागत से डायवर्सन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। जिले के पूर्वी क्षेत्र के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। खैरा-सोनो मुख्य मार्ग एनएच-333ए पर स्थित क्षतिग्रस्त नरियाना एवं मांगोबंदर पुल के बगल में आवागमन बहाल करने के लिए डायवर्सन निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। इस पुल के लिए 17 करोड़ 54 लाख रुपये की निविदा निकाली गई थी, लेकिन एल-वन पर आने वाले संवेदक को 10 करोड़ 64 लाख रुपये में कार्य आवंटित हुआ है। इसमें पांच वर्ष का मेंटेनेंस कार्य भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार नया पुल बनने में अभी कुछ वर्ष लगेंगे, इसलिए करोड़ों की लागत से डायवर्सन का प्राक्कलन तैयार किया गया है। जानकारी के अनुसार, दोनों पुलों के बगल में बन रहे डायवर्सन में दो या तीन लेयर का ह्यूम पाइप डाला जाएगा, जो नदी में पानी की बढ़ती क्षमता के बाद भी टिका रह सकेगा। यह निर्माण कार्य जिले की भालोटिया कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कराया जा रहा है। इस संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद केशरी ने बताया कि जिलेवासियों सहित बिहार के अन्य जिलों, झारखंड एवं बंगाल से आने-जाने वाले लोगों के बाधित आवागमन को बहाल करने के लिए स्थानीय विधायक, सांसद एवं बिहार सरकार के खेल एवं उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह के अथक प्रयास से मजबूत डायवर्सन की निविदा हुई और कार्य प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों जगहों पर नए पुल के निर्माण भी एनडीए सरकार के कार्यकाल मे इन्ही दोनो प्रतिनिधियो के प्रयास से होगा। स्थानीय विधायक, सांसद एवं मंत्री श्रेयसी सिंह की पहल की लोगों ने सराहना करते हुए डायवर्सन का कार्य बरसात से पूर्व पूरा कराने की मांग की है। जमुई का विकास हमारी प्राथमिकता में है। क्षतिग्रस्त नरियाना एवं मांगोबंदर पुल के बगल में डायवर्सन निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को क्षेत्र की जनता की ओर से हार्दिक आभार। -अरुण कुमार भारती, सांसद जमुई अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर रही हूं चाहे वह पुल निर्माण कार्य हो या सड़क, कॉलेज और अन्य निर्माण का कार्य। नरियाना एवं मांगोबंदर क्षतिग्रस्त पुल के पास बैरियर लगने के कारण क्षेत्रवासियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। फिलहाल नया पुल बनने तक वैकल्पिक मार्ग डायवर्सन की स्वीकृति कर कार्य प्रारंभ कराने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विभागीय मंत्री एवं केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री का आभार, जिन्होंने हमारी मांग एवं क्षेत्र की कठिन समस्या का तत्काल निदान किया। - श्रेयसी सिंह, जमुई विधायक सह खेल एवं उद्योग मंत्री, बिहार सरका.

जमुई में क्षतिग्रस्त नरियाना और मांगोबंदर पुलों के पास आवागमन बहाल करने के लिए 10.64 करोड़ रुपये की लागत से डायवर्सन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। जिले के पूर्वी क्षेत्र के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। खैरा-सोनो मुख्य मार्ग एनएच-333ए पर स्थित क्षतिग्रस्त नरियाना एवं मांगोबंदर पुल के बगल में आवागमन बहाल करने के लिए डायवर्सन निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। इस पुल के लिए 17 करोड़ 54 लाख रुपये की निविदा निकाली गई थी, लेकिन एल-वन पर आने वाले संवेदक को 10 करोड़ 64 लाख रुपये में कार्य आवंटित हुआ है। इसमें पांच वर्ष का मेंटेनेंस कार्य भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार नया पुल बनने में अभी कुछ वर्ष लगेंगे, इसलिए करोड़ों की लागत से डायवर्सन का प्राक्कलन तैयार किया गया है। जानकारी के अनुसार, दोनों पुलों के बगल में बन रहे डायवर्सन में दो या तीन लेयर का ह्यूम पाइप डाला जाएगा, जो नदी में पानी की बढ़ती क्षमता के बाद भी टिका रह सकेगा। यह निर्माण कार्य जिले की भालोटिया कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कराया जा रहा है। इस संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद केशरी ने बताया कि जिलेवासियों सहित बिहार के अन्य जिलों, झारखंड एवं बंगाल से आने-जाने वाले लोगों के बाधित आवागमन को बहाल करने के लिए स्थानीय विधायक, सांसद एवं बिहार सरकार के खेल एवं उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह के अथक प्रयास से मजबूत डायवर्सन की निविदा हुई और कार्य प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों जगहों पर नए पुल के निर्माण भी एनडीए सरकार के कार्यकाल मे इन्ही दोनो प्रतिनिधियो के प्रयास से होगा। स्थानीय विधायक, सांसद एवं मंत्री श्रेयसी सिंह की पहल की लोगों ने सराहना करते हुए डायवर्सन का कार्य बरसात से पूर्व पूरा कराने की मांग की है। जमुई का विकास हमारी प्राथमिकता में है। क्षतिग्रस्त नरियाना एवं मांगोबंदर पुल के बगल में डायवर्सन निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को क्षेत्र की जनता की ओर से हार्दिक आभार। -अरुण कुमार भारती, सांसद जमुई अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर रही हूं चाहे वह पुल निर्माण कार्य हो या सड़क, कॉलेज और अन्य निर्माण का कार्य। नरियाना एवं मांगोबंदर क्षतिग्रस्त पुल के पास बैरियर लगने के कारण क्षेत्रवासियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। फिलहाल नया पुल बनने तक वैकल्पिक मार्ग डायवर्सन की स्वीकृति कर कार्य प्रारंभ कराने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विभागीय मंत्री एवं केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री का आभार, जिन्होंने हमारी मांग एवं क्षेत्र की कठिन समस्या का तत्काल निदान किया। - श्रेयसी सिंह, जमुई विधायक सह खेल एवं उद्योग मंत्री, बिहार सरका





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जमुई नरियाना मांगोबंदर डायवर्सन निर्माण

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