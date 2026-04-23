जमुई में खैरा पुलिस का बड़ा अभियान: जुआ अड्डे का भंडाफोड़, दो शिक्षक गिरफ्तार

जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक गुप्त जुआ अड्डे का भंडाफोड़ किया और चार लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें दो सरकारी शिक्षक शामिल हैं। पुलिस ने मौके से नकद, मोटरसाइकिल और ताश के पत्ते बरामद किए।

जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। खैरा पुलिस ने शिवडीह मंदिर के पीछे संचालित एक गुप्त जुआ अड्डे का भंडाफोड़ किया है। यह कार्रवाई थानाध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह के मार्गदर्शन में अवर निरीक्षक गौतम कुमार के नेतृत्व में एक समर्पित पुलिस टीम द्वारा 21 अप्रैल की रात लगभग 11:20 बजे की गई। पुलिस को मंदिर के पीछे कुछ संदिग्ध गतिविधियों की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने तत्काल घेराबंदी कर कार्रवाई शुरू कर दी। जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, कई जुआ री अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में खैरा निवासी दीपक मिश्रा (28 वर्ष), शिव कुमार शर्मा (35 वर्ष), बल्लोपुर निवासी संजय यादव (42 वर्ष) और शाहपुर निवासी पप्पू साव (45 वर्ष) शामिल हैं। पुलिस ने मौके से 7390 रुपये नकद, चार मोटरसाइकिल, एक साइकिल और ताश के पत्तों का एक पूरा सेट बरामद किया। जांच के दौरान, शिव कुमार शर्मा और पप्पू साव के मुंह से शराब की गंध आने पर संदेह हुआ। ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने पर शिव कुमार शर्मा के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। इसके बाद, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम और बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आरोपियों में दो सरकारी शिक्षक भी शामिल हैं। संजय यादव, जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिंगारपुर में पदस्थापित हैं, और शिव कुमार शर्मा, जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय नोनियाटांड़ में कार्यरत हैं, दोनों को अवैध जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शिक्षक ों का इस तरह की गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होना शिक्षा विभाग के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है और उनकी कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करता है। इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था में नैतिकता और अनुशासन के स्तर पर भी प्रश्नचिह्न लगा दिया है। स्थानीय लोगों ने इस गिरफ्तारी पर हैरानी जताई है और शिक्षा विभाग से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह घटना शिक्षक ों के आचरण और समाज पर उनके प्रभाव के बारे में एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दे सकती है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इन शिक्षक ों के अलावा और भी कोई शिक्षा विभाग का कर्मचारी इस अवैध गतिविधि में शामिल था। पुलिस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा विभाग की छवि को धूमिल करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा न जाए। खैरा पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। थानाध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस का उद्देश्य क्षेत्र में अपराध को जड़ से उखाड़ना है और किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस जनता से अपील करती है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि पुलिस समय पर कार्रवाई कर सके। इस कार्रवाई के बाद, खैरा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों में खौफ का माहौल है। पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह कानून का पालन करने वालों की रक्षा करेगी और अपराध ियों को कानून के दायरे में लाएगी। इस घटना से यह संदेश जाता है कि अपराध करने वालों को कोई छूट नहीं दी जाएगी, चाहे वे किसी भी पद पर हों। पुलिस का यह अभियान जारी रहेगा और क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। स्थानीय समुदाय ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बनेगा। पुलिस ने जनता को आश्वासन दिया है कि वह उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेगी.

जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। खैरा पुलिस ने शिवडीह मंदिर के पीछे संचालित एक गुप्त जुआ अड्डे का भंडाफोड़ किया है। यह कार्रवाई थानाध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह के मार्गदर्शन में अवर निरीक्षक गौतम कुमार के नेतृत्व में एक समर्पित पुलिस टीम द्वारा 21 अप्रैल की रात लगभग 11:20 बजे की गई। पुलिस को मंदिर के पीछे कुछ संदिग्ध गतिविधियों की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने तत्काल घेराबंदी कर कार्रवाई शुरू कर दी। जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, कई जुआरी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में खैरा निवासी दीपक मिश्रा (28 वर्ष), शिव कुमार शर्मा (35 वर्ष), बल्लोपुर निवासी संजय यादव (42 वर्ष) और शाहपुर निवासी पप्पू साव (45 वर्ष) शामिल हैं। पुलिस ने मौके से 7390 रुपये नकद, चार मोटरसाइकिल, एक साइकिल और ताश के पत्तों का एक पूरा सेट बरामद किया। जांच के दौरान, शिव कुमार शर्मा और पप्पू साव के मुंह से शराब की गंध आने पर संदेह हुआ। ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने पर शिव कुमार शर्मा के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। इसके बाद, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम और बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आरोपियों में दो सरकारी शिक्षक भी शामिल हैं। संजय यादव, जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिंगारपुर में पदस्थापित हैं, और शिव कुमार शर्मा, जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय नोनियाटांड़ में कार्यरत हैं, दोनों को अवैध जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शिक्षकों का इस तरह की गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होना शिक्षा विभाग के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है और उनकी कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करता है। इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था में नैतिकता और अनुशासन के स्तर पर भी प्रश्नचिह्न लगा दिया है। स्थानीय लोगों ने इस गिरफ्तारी पर हैरानी जताई है और शिक्षा विभाग से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह घटना शिक्षकों के आचरण और समाज पर उनके प्रभाव के बारे में एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दे सकती है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इन शिक्षकों के अलावा और भी कोई शिक्षा विभाग का कर्मचारी इस अवैध गतिविधि में शामिल था। पुलिस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा विभाग की छवि को धूमिल करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा न जाए। खैरा पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। थानाध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस का उद्देश्य क्षेत्र में अपराध को जड़ से उखाड़ना है और किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस जनता से अपील करती है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि पुलिस समय पर कार्रवाई कर सके। इस कार्रवाई के बाद, खैरा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों में खौफ का माहौल है। पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह कानून का पालन करने वालों की रक्षा करेगी और अपराधियों को कानून के दायरे में लाएगी। इस घटना से यह संदेश जाता है कि अपराध करने वालों को कोई छूट नहीं दी जाएगी, चाहे वे किसी भी पद पर हों। पुलिस का यह अभियान जारी रहेगा और क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। स्थानीय समुदाय ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बनेगा। पुलिस ने जनता को आश्वासन दिया है कि वह उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेगी





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

जमुई खैरा पुलिस जुआ शिक्षक गिरफ्तारी अपराध बिहार

United States Latest News, United States Headlines