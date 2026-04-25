जमुई में भीषण गर्मी: कक्षा 5 तक के स्कूल दोपहर 12:30 बजे के बाद बंद

जमुई जिला प्रशासन ने गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों को दोपहर 12:30 बजे के बाद बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश 25 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगा।

जमुई जिले में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिलाधिकारी नवीन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल ों, प्री- स्कूल ों और आंगनबाड़ी केंद्रों में कक्षा पांच तक की कक्षाएं दोपहर 12:30 बजे के बाद तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएंगी। यह आदेश 25 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगा। इस निर्णय का उद्देश्य बच्चों को दोपहर की चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से बचाना है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जिलाधिकारी के इस आदेश का सरकारी विद्यालयों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश सरकारी स्कूल ों में आठवीं कक्षा तक के छात्रों की कक्षाएं पहले से ही दोपहर 12:20 बजे समाप्त हो जाती हैं, और शिक्षक 12:30 बजे तक विद्यालय छोड़ देते हैं। हालांकि, निजी स्कूल ों के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। जमुई के डीएवी स्कूल प्रशासन ने भी दो दिन पहले ही समय में बदलाव कर दिया है, और अब वे आठवीं कक्षा तक के छात्रों को सुबह 11:30 बजे ही छुट्टी दे देते हैं। जिलाधिकारी ने बढ़ते तापमान और गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया है। पिछले एक हफ्ते से जमुई का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, और सुबह 11 बजे से ही लू जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। छोटे बच्चे गर्मी और डिहाइड्रेशन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए उन्हें विशेष रूप से सुरक्षित रखना आवश्यक है। कई अभिभावक ों ने भी जिलाधिकारी से स्कूल के समय में बदलाव करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी और आईसीडीएस के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त, पुलिस अधीक्षक, सभी एसडीओ, बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्षों को भी इस आदेश की जानकारी दी गई है और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूल ों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अभिभावक ों ने जिलाधिकारी के इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। महाराजगंज निवासी टिंकू साव, संतोष सिंह, शंभू कुमार और अरविंद कुमार जैसे अभिभावक ों ने कहा कि इस आदेश से छोटे बच्चों को दोपहर की तेज धूप में घर लौटने से राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यह आदेश पूरी गर्मी के दौरान जारी रहना चाहिए। यह निर्णय जमुई जिले के बच्चों के लिए एक राहत की खबर है, और यह दर्शाता है कि जिला प्रशासन बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर गंभीर है। गर्मी के मौसम में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए यह एक सराहनीय पहल है। इस आदेश के माध्यम से, जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बच्चे गर्मी से होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रहें और वे स्वस्थ रहें.

जमुई जिले में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिलाधिकारी नवीन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों, प्री-स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में कक्षा पांच तक की कक्षाएं दोपहर 12:30 बजे के बाद तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएंगी। यह आदेश 25 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगा। इस निर्णय का उद्देश्य बच्चों को दोपहर की चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से बचाना है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जिलाधिकारी के इस आदेश का सरकारी विद्यालयों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश सरकारी स्कूलों में आठवीं कक्षा तक के छात्रों की कक्षाएं पहले से ही दोपहर 12:20 बजे समाप्त हो जाती हैं, और शिक्षक 12:30 बजे तक विद्यालय छोड़ देते हैं। हालांकि, निजी स्कूलों के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। जमुई के डीएवी स्कूल प्रशासन ने भी दो दिन पहले ही समय में बदलाव कर दिया है, और अब वे आठवीं कक्षा तक के छात्रों को सुबह 11:30 बजे ही छुट्टी दे देते हैं। जिलाधिकारी ने बढ़ते तापमान और गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया है। पिछले एक हफ्ते से जमुई का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, और सुबह 11 बजे से ही लू जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। छोटे बच्चे गर्मी और डिहाइड्रेशन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए उन्हें विशेष रूप से सुरक्षित रखना आवश्यक है। कई अभिभावकों ने भी जिलाधिकारी से स्कूल के समय में बदलाव करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी और आईसीडीएस के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त, पुलिस अधीक्षक, सभी एसडीओ, बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्षों को भी इस आदेश की जानकारी दी गई है और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों ने जिलाधिकारी के इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। महाराजगंज निवासी टिंकू साव, संतोष सिंह, शंभू कुमार और अरविंद कुमार जैसे अभिभावकों ने कहा कि इस आदेश से छोटे बच्चों को दोपहर की तेज धूप में घर लौटने से राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यह आदेश पूरी गर्मी के दौरान जारी रहना चाहिए। यह निर्णय जमुई जिले के बच्चों के लिए एक राहत की खबर है, और यह दर्शाता है कि जिला प्रशासन बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर गंभीर है। गर्मी के मौसम में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए यह एक सराहनीय पहल है। इस आदेश के माध्यम से, जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बच्चे गर्मी से होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रहें और वे स्वस्थ रहें





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