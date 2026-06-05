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जम्मू के सौहांजना में ई-बस द्वारा महिला यात्रियों को न बैठाने पर विरोध

विरोध प्रदर्शन News

जम्मू के सौहांजना में ई-बस द्वारा महिला यात्रियों को न बैठाने पर विरोध
जम्मूसौहांजनाई-बस
📆05-06-2026 10:49:00
📰Dainik Jagran
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जम्मू के सौहांजना में ई-बस द्वारा महिला यात्रियों को न बैठाने पर लोगों ने बस रोककर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासियों ने ड्राइवरों पर गलत व्यवहार की शिकायत की है। स्मार्ट सिटी सीईओ ने शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

जम्मू के सौहांजना में ई-बस द्वारा महिला यात्रियों को न बैठाने पर लोगों ने बस रोककर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासियों ने ड्राइवरों पर गलत व्यवहार की शिकायत की है। स्मार्ट सिटी सीईओ ने शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शहर के बाहरी क्षेत्र सौहांजना में एक ई-बस द्वारा महिला सवारियों को नहीं बैठने से खफा लोगों ने सड़क के बीचोंबीच रोक लिया। सारी सवारियां उतार दी गईं। फिर ड्राइवर-कंडक्टर को समझाने और कहा-सुनी के बाद बस में सवारियों को बैठाकर आगे जाने दिया गया। स्थानीय निवासियों की शिकायत है कि पिछले काफी समय से सौहांजना से गुजरने वाली ई-बस ें महिला सवारियों को नहीं बैठाती हैं। इतना ही नहीं इनके ड्राइवर-कंडक्टर भी गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसी के चलते शुक्रवार सुबह जब एक ई-बस सौहांजना में सवारियों को न बैठकर आगे बढ़ी तो अगले चौक में पहले से मौजूद लोगों ने इस रोक लिया। यहां ड्राइवर व कंडक्टर को नीचे उतरना पड़ा। काफी कहा-सुनी हुई। सवारियां नीचे उतार दी गईं। हालांकि ड्राइवर, कंडक्टर को यह मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। बाद में उन्होंने रूटीन में महिलाओं, लड़कियों को बैठाने का आश्वासन दिया तब जाकर लोगों ने उन्हें आगे जाने दिया। स्थानीय निवासियों ने संबंधित मंत्री सतीश शर्मा और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से अपील की कि वे ई-बस ड्राइवरों व कंडक्टरों पर सख्ती दिखाएं। वे अपनी जेबें भरने के लिए सरकारी आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। महिलाओं से उन्हें किराया नहीं मिलता जबकि पुरुषों, लड़कों से पैसे लेकर वे जेब में डाल लेते हैं और अधिकारियों को 50 प्रतिशत महिलाएं बैठाने का बहाना लगाकर पैसे जेब मे डाल लेते हैं। स्मार्ट सिटी के सीईओ डा.

देवांश यादव का कहना है कि फिलहाल कोई शिकायत तो नहीं मिली लेकिन लोग सामने आएं और ऐसी बसों, ड्राइवरों-कंडक्टरों की शिकायत करें। जांच में अगर कोई गलत पाया जाता है तो शत-प्रतिशत कार्रवाई होगी। महिलाएं निशुल्क सफर कर सकती हैं

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