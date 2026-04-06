जम्मू-कश्मीर में 10 अप्रैल तक अस्थिर रहेगा मौसम, बारिश और बर्फबारी की संभावना

मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर में 10 अप्रैल तक मौसम के अस्थिर रहने की संभावना जताई है। विभाग ने 7 और 8 अप्रैल को तेज हवाओं, गरज-चमक और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश में 10 अप्रैल तक मौसम अस्थिर बना रहेगा, जिससे आम जनजीवन पर असर पड़ने की संभावना है। बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण पूरे प्रदेश में ठंडक बढ़ी है और तापमान में हल्की गिरावट बनी हुई है। आने वाले दिनों में भी मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है। पूर्वानुमान के अनुसार, 5 और 6 अप्रैल को प्रदेश में आंशिक बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद कुछ इलाकों

में हल्की बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि इस दौरान मौसम सामान्य रूप से शांत रहेगा। लेकिन 7 और 8 अप्रैल को मौसम ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। इन दो दिनों के दौरान अधिकांश क्षेत्रों में रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं। मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। 9 और 10 अप्रैल को भी मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा और कुछ इलाकों में हल्की बारिश तथा ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी। इसके बाद 11 से 15 अप्रैल तक मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। प्रशासन ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग ने 7 और 8 अप्रैल को 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज-चमक और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। साथ ही कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे इस अवधि में खेती से जुड़े कार्य फिलहाल रोक दें, जबकि यात्रियों को भी मौसम को ध्यान में रखते हुए यात्रा की योजना बनाने के लिए कहा गया है। \पिछले 24 घंटों के दौरान उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में हुई हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिश के प्रभाव से जम्मू-कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। रविवार को जम्मू में अधिकतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 1.1 मिमी वर्षा हुई। बनिहाल में अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा, साथ ही 8.5 मिमी बारिश रिकार्ड की गई। भद्रवाह में अधिकतम तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6.5 डिग्री सेल्सियस के साथ 16.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटड़ा में अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि 3.4 मिमी बारिश हुई। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 17.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, साथ ही 11.2 मिमी वर्षा हुई। गुलमर्ग में अधिकतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7.0 डिग्री सेल्सियस के साथ 9.4 मिमी बारिश रिकार्ड की गई। पहलगाम में अधिकतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 4.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि 16.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई। वहीं काज़ीगुंड में अधिकतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 4.8डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 13.4 मिमी वर्षा हुई। सबसे ठंडा इलाका गुलमर्ग रहा। जहां अधिकतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 0.4 डिग्री सेल्सियस के साथ 5.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई और आर्द्रता 100 प्रतिशत रही।\मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग ने कहा है कि 7 और 8 अप्रैल को होने वाली बारिश और बर्फबारी के कारण यात्रा करने वाले लोग और किसान विशेष सावधानी बरतें। प्रशासन ने भी स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। आपदा प्रबंधन विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है। मौसम में बदलाव के कारण, भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। विभाग ने यह भी कहा है कि यदि कोई अप्रिय घटना होती है, तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। जम्मू-कश्मीर में मौसम का यह बदलाव आने वाले दिनों में सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, सभी नागरिकों को सतर्क रहने और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और समय-समय पर अपडेट जारी करता रहेगा। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली अफवाहों पर ध्यान न दें





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